Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste viernes 13 de marzo

El mercado cambiario cierra la semana con la mirada puesta en la evolución de los precios y en el impacto de la coyuntura internacional sobre los activos argentinos

14:01 hsHoy

El contexto global marca el ritmo de los mercados argentinos

Los mercados argentinos abren el viernes bajo el impacto del conflicto en Oriente Medio, el alza del petróleo y un dólar fortalecido a nivel internacional, sin factores locales que compensen la tendencia negativa global. En este escenario, la recaudación tributaria en baja y una inflación que se desacelera ocupan el centro de la escena económica.

El S&P Merval sube 0,6% impulsado por las acciones energéticas, mientras los bonos operan con leves bajas y el riesgo país se mantiene cerca de 574 puntos. El peso interbancario cotiza equilibrado y el Banco Central continúa acumulando reservas, que suman 3.255 millones de dólares en el año. El Tesoro logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos, mostrando capacidad de financiamiento en un contexto desafiante.

14:01 hsHoy

La guerra en Medio Oriente prolonga la volatilidad del mercado: cómo están el petróleo y las bolsas del mundo

Los valores de referencia del crudo y los principales indicadores bursátiles muestran movimientos moderados en una jornada marcada por incertidumbre y volatilidad en los mercados globales

Los futuros de Wall Street
Los futuros de Wall Street muestran leves avances tras una fuerte corrección, mientras los inversores esperan datos clave de inflación y empleo (Reuters)

El precio del petróleo mantuvo su posición cerca de los 100 dólares por barril, mientras que los principales índices de Wall Street operaron con leves incrementos en una sesión signada por la preocupación de los inversores frente a la escalada de la guerra en Oriente Medio y el impacto de los datos económicos de Estados Unidos. Según informó Reuters, la cotización del Brent y del West Texas Intermediate (WTI) reflejó la magnitud de la tensión en el Golfo Pérsico y la presión sobre el suministro energético mundial.

13:48 hsHoy

Así cerraron ayer las principales cotizaciones

Al cierre del jueves, el dólar oficial se ubicó en $1.415, el dólar tarjeta en $1.839,50 y el dólar blue en $1.420. En el segmento financiero, el MEP finalizó en $1.413,98 y el contado con liquidación en $1.456,44. El riesgo país cerró la jornada en 561 puntos.

13:18 hsHoy

El dólar se encamina a cerrar la semana en baja

El jueves, el dólar oficial mayorista cayó por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.394,5, mientras que el dólar blue subió a $1.420. Los dólares financieros operaron mixtos: el MEP bajó a $1.412,75 y el contado con liquidación subió a $1.457,40. El mercado mantuvo la cautela ante la incertidumbre internacional y la expectativa por el dato de inflación de febrero.

13:18 hsHoy

Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 6% y el riesgo país volvió a subir por la guerra en Irán

El conflicto en Medio Oriente afectó a los mercados internacionales y provocó una caída generalizada de los activos argentinos. En paralelo, el dólar se mantuvo estable y el Banco Central volvió a comprar divisas

La volatilidad global terminó afectando
La volatilidad global terminó afectando a los activos argentinos, con caídas de hasta 6 por ciento.

La volatilidad internacional, producto del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, impactó de lleno en los activos argentinos, que en la rueda de este jueves no pudieron evitar el golpe. En efecto, tanto las acciones como los bonos cayeron y subió el riesgo país, mientras que el dólar se mantuvo estable y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas.

