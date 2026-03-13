Dólar hoy en vivo: a qué precio se ofrecen las principales cotizaciones éste viernes 13 de marzo

La volatilidad internacional, producto del recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, impactó de lleno en los activos argentinos, que en la rueda de este jueves no pudieron evitar el golpe. En efecto, tanto las acciones como los bonos cayeron y subió el riesgo país , mientras que el dólar se mantuvo estable y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar divisas.

El jueves, el dólar oficial mayorista cayó por tercera jornada consecutiva y cerró a $1.394,5, mientras que el dólar blue subió a $1.420. Los dólares financieros operaron mixtos: el MEP bajó a $1.412,75 y el contado con liquidación subió a $1.457,40. El mercado mantuvo la cautela ante la incertidumbre internacional y la expectativa por el dato de inflación de febrero.

Al cierre del jueves, el dólar oficial se ubicó en $1.415, el dólar tarjeta en $1.839,50 y el dólar blue en $1.420. En el segmento financiero, el MEP finalizó en $1.413,98 y el contado con liquidación en $1.456,44. El riesgo país cerró la jornada en 561 puntos.

El precio del petróleo mantuvo su posición cerca de los 100 dólares por barril, mientras que los principales índices de Wall Street operaron con leves incrementos en una sesión signada por la preocupación de los inversores frente a la escalada de la guerra en Oriente Medio y el impacto de los datos económicos de Estados Unidos . Según informó Reuters , la cotización del Brent y del West Texas Intermediate (WTI) reflejó la magnitud de la tensión en el Golfo Pérsico y la presión sobre el suministro energético mundial.

El S&P Merval sube 0,6% impulsado por las acciones energéticas, mientras los bonos operan con leves bajas y el riesgo país se mantiene cerca de 574 puntos . El peso interbancario cotiza equilibrado y el Banco Central continúa acumulando reservas, que suman 3.255 millones de dólares en el año. El Tesoro logró renovar la totalidad de los vencimientos en pesos, mostrando capacidad de financiamiento en un contexto desafiante.

Los mercados argentinos abren el viernes bajo el impacto del conflicto en Oriente Medio, el alza del petróleo y un dólar fortalecido a nivel internacional, sin factores locales que compensen la tendencia negativa global. En este escenario, la recaudación tributaria en baja y una inflación que se desacelera ocupan el centro de la escena económica.

