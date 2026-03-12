Argentina tiene la ropa más cara de la región: en qué puesto se ubican los precios locales de 11 rubros clave

Los precios de la indumentaria en la Argentina siguen siendo los más altos de América Latina, aunque en el último año registraron una fuerte baja en dólares (Europa Press)

La discusión acerca de si la Argentina está cara o barata en dólares volvió al centro del debate económico en medio de la apertura comercial que impulsa el Gobierno.

Mientras algunos sectores advierten por el encarecimiento del país frente a la región, otros indicadores muestran un panorama más heterogéneo e incluso reflejan un proceso de recomposición de precios relativos que habían quedado rezagados durante años, como ocurre con algunas tarifas y servicios.

Un informe de fundar relevó que la Argentina es más cara que la región en 5 de 11 rubros (Fundar)

Un informe elaborado por la consultora Fundar que compara distintos precios entre países de América Latina reveló que la Argentina es más cara que el promedio regional en cinco de los once rubros de consumo analizados; entre ellos, restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación y equipamiento del hogar.

Sin embargo, el país todavía mantiene precios más bajos que el promedio de la región en otros segmentos, como transporte, alimentos, educación, salud y bebidas alcohólicas y tabaco.

De acuerdo con el estudio, realizado a partir del índice de precios relativos correspondiente a diciembre de 2025, la Argentina está un 12% más barata que el promedio de América Latina en términos de costo de vida medido en dólares. De hecho, en la comparación regional, el país aparece con precios más bajos que economías como Uruguay, México, Chile y Brasil, pero más altos que los de Bolivia, Colombia y Paraguay.

Este resultado deja a la Argentina en “una posición intermedia dentro de la región”, señala el informe, que remarca que el país es más caro que algunos vecinos latinoamericanos pero todavía más barato que la mayoría de las economías desarrolladas.

La evolución de los precios en el gobierno de Milei

El estudio también analiza la evolución reciente de los precios relativos desde el cambio de gobierno. Según el informe, desde la asunción de Javier Milei hubo un proceso de reordenamiento de precios, aunque todavía persisten algunas distorsiones.

El rubro restaurantes es uno de los sectores cuyos precios en la Argentina se ubican por encima del promedio de América Latina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese período, la Argentina se volvió más barata en dólares en varios de los sectores que anteriormente figuraban entre los más caros, como restaurantes, indumentaria, recreación y equipamiento del hogar. Aun así, en algunos de esos rubros los precios todavía permanecen por encima del promedio de la región.

El movimiento inverso se observó en otros segmentos, que registraron un encarecimiento relativo. Es el caso de comunicaciones y de vivienda y servicios públicos, donde el ajuste estuvo asociado a la reducción de subsidios y a la recomposición de tarifas.

En términos generales, el informe señala que en el último año Argentina se volvió cerca de un 20% más barata en dólares, un movimiento explicado principalmente por la devaluación del peso. Indumentaria fue el rubro que más se abarató -en parte, por la presión importadora- y educación, el que menos.

Sin embargo, según analiza el informe, en diciembre de 2025 el país se volvió, en promedio, 1,4% más caro en todos los rubros, con excepción de la indumentaria. “El encarecimiento probablemente se profundice, dado que la inflación superó a la depreciación del peso”, sostiene el estudio.

El trabajo también advierte que la tendencia hacia adelante dependerá de la relación entre inflación y tipo de cambio. Esto quiere decir que, si los precios en pesos continúan subiendo por encima de la depreciación de la moneda, la Argentina tenderá a encarecerse nuevamente en dólares.

La ropa más cara de América Latina

Dentro de los rubros analizados, la indumentaria aparece como el caso más llamativo. Según el informe, Argentina sigue teniendo los precios de ropa más altos de América Latina, a pesar de que fue el sector que más se abarató en dólares en el último tiempo.

Según datos oficiales, en 2025 la importación de ropa creció 71% en cantidad y del 52% en valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos del estudio, los precios de la indumentaria en Argentina cayeron 29,4% en relación con el promedio regional durante el último año y acumulan una baja de 39,3% desde noviembre de 2023, el mayor ajuste entre todos los rubros relevados.

El precio de la ropa en la Argentina fue el centro del debate en los últimos meses por la crisis que atraviesan las empresas locales dedicadas al rubro textil. El conflicto escaló al ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que nunca compró ropa en Argentina por los altos precios y defendió la apertura de la economía. El debate se generó también en torno al fin o reducción de la producción en varias plantas textiles, como el caso de la firma Emilio Alal, Grupo Dass, el fabricante de zapatillas para grandes marcas internacionales como Nike, Adidas, Umbro, Fila y Asics y la compañía textil TN & Platex.

El proceso inverso ocurrió en algunos sectores vinculados a servicios regulados. De acuerdo con el informe de Fundar, los rubros que más se encarecieron en términos relativos frente a América Latina fueron vivienda y servicios públicos y comunicaciones.

Desde noviembre de 2023, los precios de vivienda y servicios pasaron a ubicarse 32,1% por encima del promedio regional, mientras que en comunicaciones el diferencial llegó a 14,4%. El informe vincula este movimiento con el proceso de recomposición de precios regulados y reducción de subsidios, que durante años habían mantenido estos servicios con valores relativamente bajos frente a otros países de la región.