Un gigante minero obtuvo financiamiento por casi USD 1.200 millones para un proyecto de litio en Salta

En enero se exportaron USD 96 millones en litio. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

Tras su ingreso al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la minera Rio Tinto obtuvo financiamiento por USD 1.175 millones de cuatro entidades internacionales para impulsar el desarrollo del proyecto de litio Rincón en Salta.

El paquete incluye préstamos de la Corporación Financiera Internacional (IFC), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC).

IFC, brazo financiero del Banco Mundial, otorgó un préstamo directo de USD 400 millones y contribuyó a la obtención del resto del financiamiento. “El proyecto apoyará el empleo local y la diversificación económica en la provincia de Salta, al tiempo que fortalecerá las cadenas de suministro globales de minerales críticos”, argumentaron.

“Posicionará a la Argentina como un líder global en la producción responsable de litio, con una producción suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos al año”, agregaron.

Makhtar Diop, Director General de IFC, y Simon Trott, CEO de Rio Tinto (IFC)

Los ingresos se utilizarán para respaldar el desarrollo del proyecto de litio Rincón, valorado en USD 2.500 millones, cuyo objetivo es alcanzar una capacidad anual de aproximadamente 60.000 toneladas de carbonato de litio grado batería, suficiente para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos al año.

La construcción de la planta se inició el año pasado e incluyó la ampliación del campamento y el desarrollo de la infraestructura del sitio. Según el cronograma previsto, la producción comenzará en 2028 y aumentará de forma progresiva hasta alcanzar la capacidad plena en un plazo de tres años. El proyecto Rincón tiene una vida útil estimada de 40 años.

Jérôme Pécresse, Chief Executive de Rio Tinto Aluminium & Lithium, afirmó: “Este paquete de financiamiento amplía los recursos disponibles para el proyecto Rincón y respalda la ejecución continua de nuestra cartera de crecimiento en el sector litio, que se sustenta en las atractivas perspectivas a largo plazo producto de la transición energética”.

Al mismo tiempo, la minera, que tiene operaciones desde hace casi 30 años en Catamarca, a través del proyecto Fénix, y desde 2014 en Jujuy con el proyecto Olaroz; anunció la concreción del primer envío comercial de carbonato de litio producido en dicho proyecto, lo que “refuerza la posición de la Argentina como hub estratégico del portafolio de la compañía en Sudamérica”.

Rio Tinto anunció la concreción del primer envío comercial de carbonato de litio producido en Rincón. REUTERS/David Gray/Archivo

“Con este avance, Rio Tinto se convierte en la única productora de carbonato de litio del país con exportación activa en las tres provincias del NOA, Catamarca, Jujuy y ahora Salta”, aseguraron desde la empresa.

El volumen exportado asciende a 200 toneladas, distribuidas en 10 contenedores, embarcados en el Puerto de Buenos Aires con destino a Shanghái, China, a partir de lo cual se proveerá al mercado asiático.

Vale recordar que, según datos de la Secretaría de Minería, las exportaciones mineras totalizaron USD 812 millones en enero, un récord histórico para ese mes y casi el doble de los USD 446 millones registrados en igual periodo del año pasado. Se trata de un crecimiento interanual de 82,1%.

Además, los envíos se ubican un 168,4% por encima del nivel promedio de 2010 - 2025 para el primer mes del año. Así, la balanza comercial del sector registró un superávit de USD 708 millones.

Las exportaciones mineras totalizaron USD 812 millones en enero, un récord histórico para ese mes

En el caso del litio, en enero se exportaron USD 96 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 74,5% y marcó un récord histórico de ventas externas para ese mes.

Un informe de Morgan Stanley proyecta que las exportaciones mineras aumenten 700% para 2035 y asciendan a USD 40.000 millones.

En lo que respecta al litio, el banco de inversión ya identificó 14 proyectos de litio que superaron la fase de exploración, lo que podría generar más de USD 8.000 millones en inversión de capital y aumentar la producción anual de carbonato de litio equivalente a más de 500.000 toneladas al año, aproximadamente 15 veces los niveles de 2022.