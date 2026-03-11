Economía

El Banco Central sigue de compras y suma más de USD 3.200 millones en lo que va de 2026

La autoridad monetaria adquirió USD 87 millones este miércoles e hilvanó 46 jornadas consecutivas con saldo comprador, mientras que las reservas internacionales cayeron

En medio de la estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostuvo un saldo comprador durante 46 ruedas cambiarias consecutivas, reforzando la adquisición diaria de divisas. En la jornada más reciente, incorporó USD 86 millones y, en lo que va del año, el total supera los 3.200 millones de dólares.

Desde la entrada en vigor de la cuarta fase del programa monetario en enero, la entidad sumó USD 3.206 millones, lo que equivale a más del 30% de la meta de compras establecida para 2026. Solo en febrero, las adquisiciones alcanzaron los 1.555 millones.

Para llevar adelante estas compras, el Central inyectó pesos sin utilizar instrumentos de esterilización. Paralelamente, el Tesoro absorbió parte de esa liquidez mediante colocaciones de deuda en el mercado local y, en las últimas licitaciones, decidió no incrementar la base monetaria, con el objetivo de contener eventuales presiones inflacionarias.

Según estimaciones oficiales, la meta de acumulación neta de reservas para 2026 oscila entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, una cifra que dependerá tanto de la demanda de pesos como de la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, explicó que el ritmo de compras estará determinado por la demanda de moneda local y el ingreso de dólares al país. Hasta el momento, el ritmo anual de acumulación supera el 32% del objetivo proyectado.

El organismo fijó un límite diario para las compras de divisas, equivalente al 5% de las operaciones del Mercado Libre de Cambios, y cerró acuerdos directos con empresas e instituciones para canalizar parte de las transacciones fuera del mercado mayorista, con el propósito de suavizar la presión sobre el tipo de cambio.

Las reservas bajaron

Las reservas internacionales cayeron a los USD 45.771 millones, lo que representa un descenso de USD 272 millones respecto al día anterior. El mercado atribuyó esta baja a variaciones en los precios de monedas y commodities como el oro que integran las arcas del Central.

Al cierre del mes pasado, las reservas habían llegado a USD 46.905 millones, el nivel más elevado desde el inicio de la actual gestión y el más alto en seis años, cuando el stock llegó a 47.448 millones de dólares. Los pagos de deuda y los cambios en la valuación de los activos que integran las reservas producen variaciones en ese saldo.

El ritmo de acumulación también estuvo influido por las obligaciones del Tesoro, que recurrió al Banco Central para la compra de divisas destinadas al pago de vencimientos, lo que impactó en el saldo final.

El flujo de dólares que favoreció este proceso provino principalmente de la liquidación del sector agroexportador y de emisiones de deuda de compañías privadas y gobiernos provinciales. Desde las elecciones legislativas de octubre de 2025, las colocaciones de obligaciones negociables y bonos provinciales sumaron 11.000 millones de dólares.

Dólar a la baja

Con un volumen superior a USD 400 millones negociados en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el tipo de cambio mayorista registró una caída de cuatro pesos y cerró en 1.396 pesos. En simultáneo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció el límite superior de la banda cambiaria en 1.624,97 pesos, lo que deja al tipo de cambio mayorista un 16,40% por debajo de ese valor máximo.

Así, el dólar mayorista conserva un margen de suba de 228,97 pesos antes de que el Central deba intervenir para mantener la cotización dentro del rango permitido.

En cuanto al segmento minorista, la cotización de referencia retrocedió cinco pesos en la jornada y quedó en $1.415 para la venta y $1.365 para la compra, según datos del Banco Nación. Los valores descendieron en el mercado formal, mientras los inversores mantuvieron la atención en el panorama internacional, con especial foco en el conflicto en Medio Oriente.

