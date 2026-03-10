Economía

“Vale panquequear”: la inesperada marcha atrás de Mercado Pago tras las quejas de sus usuarios

El CEO de Mercado Libre comunicó que la empresa revirtió una medida adoptada en mayo del año pasado, la cual había modificado el diseño de la aplicación

“Enviar el producto es fácil. Dar marcha atrás es sabiduría”, publicó Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, en su cuenta de de la red social X. El directivo contó que la compañía decidió revertir una decisión vinculada al color del ícono de la aplicación de Mercado Pago, que desde mayo del año pasado había pasado a ser amarillo, muy similar al logo de la plataforma de comercio electrónico.

“Probamos poner el ícono de la app de Mercado Pago amarillo… y la gente lo confundía con Mercado Libre. Aprendimos. Hicimos rollback. El ícono vuelve a su color. #ValePanquequear”, escribió el ejecutivo en sus redes sociales. Frente a las quejas de los usuarios, la compañía resolvió volver al tono original de la app, que volvió a ser blanco y celeste para diferenciarse de la aplicación de e-commerce.

Szarfsztejn asumió como CEO de Mercado Libre este año, luego de que el fundador de la empresa, Marcos Galperin, dejara el cargo tras más de 26 años al frente de la compañía.

Mientras tanto, Mercado Pago avanza en un proceso clave para su estrategia regional. La fintech busca obtener licencias bancarias en la Argentina y México con el objetivo de transformarse en un banco digital y ampliar su oferta de servicios financieros sin perder su perfil 100% online.

El plan apunta a sumar productos tradicionales del sistema bancario, como cuentas sueldo, tarjetas de crédito y nuevas alternativas de inversión, además de fortalecer su capacidad de otorgar créditos con fondeo propio. En la Argentina, la compañía inició el proceso para conseguir la licencia bancaria en septiembre de 2024.

El actual CEO de Mercado
El actual CEO de Mercado Libre, Ariel Szarfsztejn y el fundador de la empresa, Marcos Galperin

Polémica por precios diferenciados

En paralelo, la gigante del comercio electrónico local quedó en el centro de una discusión en redes sociales por supuestas diferencias de precios para un mismo producto dentro de la plataforma. La controversia se viralizó tras la publicación de capturas de pantalla que mostraban valores distintos según el usuario que consultaba la misma oferta.

Uno de los casos que más repercusión generó fue el del economista Ariel Setton, especializado en medios de pago, quien expuso en la red social X que dos personas podían ver hasta un 20% de diferencia en el precio de una grifería para baño al ingresar desde cuentas distintas y al mismo tiempo.

La plataforma negó rotundamente el hecho de aplicar precios personalizados según el perfil del usuario. De hecho, fuentes de la compañía aseguraron a Infobae que es falso que el sistema muestre valores distintos para cada comprador de forma individual y negaron que exista un esquema generalizado de precios diferenciados.

Lo que sí reconocieron es la existencia de testeos comerciales con grupos de control, una práctica habitual en plataformas digitales. En esos experimentos, explicaron, se muestran precios o promociones distintas a grupos muy reducidos de usuarios durante períodos limitados con el objetivo de medir el impacto de cada estrategia y determinar cuál resulta más efectiva para impulsar las ventas.

“En algunos casos realizamos pruebas de promociones en determinados productos para evaluar su efectividad. En estas pruebas, la promoción se muestra a la mayoría de los usuarios mientras que un pequeño porcentaje queda fuera, lo que permite comparar resultados y entender mejor el impacto de la promoción”, señalaron desde la firma.

El economista Ariel Setton expone
El economista Ariel Setton expone un ejemplo en Twitter de cómo Mercado Libre presuntamente aplica precios dinámicos, mostrando una diferencia del 20% para el mismo producto en el mismo momento. (@arisetton)

En ese marco, explicaron que dos usuarios en condiciones similares podrían llegar a ver precios diferentes para un mismo producto si forman parte de alguno de esos experimentos. Sin embargo, aclararon que se trata de pruebas acotadas en el tiempo y con una cantidad limitada de participantes, y no de una política permanente de precios personalizados.

Además, la plataforma dispone de un sistema de precios dinámicos que puede ser activado por los vendedores. Esta herramienta permite ajustar automáticamente el valor de los productos dentro de un rango previamente definido, en función de variables como la demanda o el comportamiento del mercado, con el objetivo de optimizar el volumen de ventas.

Fundada en Argentina en 1999, Mercado Libre opera actualmente en 18 países de América Latina y tiene a Brasil, la Argentina y México como sus principales mercados. En 2025 la compañía registró ingresos netos globales por USD 28.900 millones, lo que representó un crecimiento interanual del 39 por ciento. En el mercado argentino, además, el volumen bruto de mercancías vendidas creció 42% interanual, mientras que la cantidad de unidades comercializadas se expandió 36% durante el año.

