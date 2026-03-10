Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país en medio del repunte de las bolsas del mundo

Panel de cotizaciones en la Bolsa de Buenos Aires durante la jornada de recuperación de los mercados (Reuters)

Las plazas financieras de Argentina y el resto de América Latina experimentaron una jornada de recuperación destacada mientras los mercados globales registraron avances luego de jornadas marcadas por la volatilidad y la incertidumbre asociadas al conflicto bélico en Oriente Medio. El repunte se apoyó en la caída de los precios del petróleo y en comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que generaron expectativas sobre un posible alivio en las tensiones geopolíticas. Según Reuters, la tendencia positiva se manifestó tanto en los índices accionarios como en el comportamiento de las monedas y bonos de la región, al tiempo que el riesgo país argentino descendió con fuerza.

El índice S&P Merval de Buenos Aires operó con una ganancia sólida, impulsada por el renovado interés de los inversores en los papeles de mayor ponderación, en especial los energéticos y financieros. Al cierre de la jornada bursátil, el Merval en pesos alcanzó los 2.740.826,35 puntos con una suba diaria del 4,1%, mientras que en dólares el índice se ubicó en 1.869,26 unidades, con un alza del 4,6%. Este desempeño mostró una recuperación tanto en términos mensuales como frente al inicio de año, aunque los saldos anuales permanecieron en terreno negativo.

La recuperación de los activos argentinos se inscribió en un contexto internacional de mayor apetito por el riesgo, donde la baja del dólar y la caída del petróleo generaron un clima favorable. Reuters detalló que los comentarios de Donald Trump sobre el conflicto en Irán fueron clave para el giro en el ánimo de los mercados. El mandatario estadounidense afirmó: “Creo que la guerra está prácticamente terminada. No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea”, según la corresponsal de CBS News en la Casa Blanca, Weijia Jiang. Trump también señaló que Estados Unidos avanzaba “muy por delante” del plazo inicial de cuatro a cinco semanas estimado para la guerra.

Las señales políticas se tradujeron en movimientos inmediatos en los mercados energéticos. Los precios del petróleo se desplomaron luego de alcanzar máximos de tres años, impulsados por la expectativa de un rápido desenlace del conflicto y por la posibilidad de que la G7 libere reservas estratégicas. Según datos de Reuters, el barril de crudo West Texas Intermediate cotizó cerca de 84 dólares, mientras que el Brent superó los 84,50 dólares. La presión sobre los precios del petróleo disminuyó cuando el presidente de Francia, al frente del G7, anunció que el grupo solicitó a la Agencia Internacional de Energía un estudio sobre la capacidad de liberar reservas.

En este escenario, el riesgo país de Argentina cayó 16 puntos en el día y se ubicó en 559 unidades, tras haber rozado recientemente las 600 unidades. El descenso reflejó un alivio en la percepción de riesgo sobre los activos argentinos, en línea con una mayor estabilidad en los mercados globales.

La jornada mostró también avances significativos en las monedas de la región. El peso chileno escaló un 2,41% hasta 891,70/892,00 por dólar, apoyado en la devaluación global del dólar estadounidense y en el alza de los precios del cobre, el principal producto de exportación de Chile. El principal índice de la Bolsa de Santiago, el IPSA, subió un 1,34% a 10.568,04 puntos.

El peso colombiano se fortaleció un 1,38% a 3.715 unidades por dólar, en su tercera sesión consecutiva al alza, con la mirada puesta en las oscilaciones del petróleo, uno de los pilares de la economía de Colombia. Mientras tanto, el peso mexicano subió un 0,51% hasta 17,508 unidades por dólar, recuperándose de uno de sus peores niveles del año. El índice S&P/BMV IPC, que agrupa a las 35 acciones más líquidas del mercado mexicano, acumuló una mejora del 1,21%, llegando a 67.697,6 puntos tras tres sesiones de pérdidas.

En el mercado argentino, la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantuvo su protagonismo. El peso mayorista argentino se apreció 0,78% y cotizó a 1.405 por dólar, con el respaldo de las compras oficiales que sumaron 3.055 millones de dólares en 44 ruedas consecutivas. Durante un evento en Estados Unidos, el presidente argentino, Javier Milei, afirmó: “Frente a un shock que asumo transitorio de lo que está pasando en el mundo, porque no tengo dudas de que los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria, a Argentina le mejora los términos de intercambio”.

Milei encabezó en Nueva York la llamada “Argentina Week”, un foro de promoción de inversiones. En la apertura del encuentro, el mandatario sostuvo: “Tarde o temprano la tasa de interés va a bajar porque va a bajar el riesgo país, porque vamos a seguir pagando. Si se respeta el derecho de propiedad, las deudas se pagan”. Milei también bromeó sobre la gestión del presidente del BCRA, Santiago Bausili: “Le van a salir los dólares por las orejas”, en referencia al volumen de divisas acumuladas en las reservas.

El desempeño de las acciones argentinas en Wall Street también mostró subas destacadas. Entre los ADR que cotizan en Nueva York, Central Puerto lideró con un avance del 8,8% en el día, seguida por Edenor con 7,9% y Banco Supervielle con 6,7%. Otras alzas relevantes correspondieron a Grupo Financiero Galicia (5,9%), Transportadora Gas del Sur (5,9%) y Banco Macro (5,6%). En el segmento energético, Pampa Energía subió un 4,9%, mientras que YPF avanzó un 1,9%. El resto de los papeles del sector financiero y de servicios sumaron entre 0,9% y 5,5%.

Distintos analistas consultados por Reuters señalaron que “las acciones rebotan tras señales de un posible fin del conflicto. Contra un inicio marcado por temores a un shock energético, los mercados revirtieron las caídas ante señales de distensión en Oriente Medio y medidas para contener el precio del petróleo”, citó el agente de liquidación y compensación Cohen.

En el plano internacional, las bolsas de los Estados Unidos revirtieron las pérdidas iniciales y cerraron en terreno positivo. El Dow Jones Industrial Average subió 0,55% y el S&P 500 ganó 0,42%, mientras el índice Nasdaq Composite avanzó 0,61%. La mejora se produjo luego de que los inversores evaluaron las declaraciones de Trump y la posibilidad de que el G7 autorice la liberación de reservas estratégicas de crudo. Al mismo tiempo, el líder israelí Benjamin Netanyahu advirtió que la ofensiva en Irán “no está terminada”, y el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró que su país “no cederá hasta que Irán sea derrotado”.

La volatilidad en los precios del petróleo impactó en los flujos de capital. Pese a la baja puntual de la jornada, la consultora Wood Mackenzie señaló que la guerra en Irán recortaba la oferta diaria de petróleo y productos derivados del Golfo en 15 millones de barriles, lo que podría empujar los precios del crudo a 150 dólares por barril en caso de un agravamiento del conflicto.

El real brasileño sumó 0,14% y la Bolsa de San Pablo, el Bovespa, mejoró 1,20% hasta 183.079 puntos. En Perú, el sol se apreció 1,30% y la Bolsa de Lima subió 0,94% a 1.392,25 puntos.

En el frente cambiario, las declaraciones de Trump contribuyeron a debilitar al dólar a nivel global. Banco Base puntualizó que “el dólar estadounidense retrocede luego de que el presidente Donald Trump señalara que el conflicto en Medio Oriente podría terminar ‘muy pronto’. Asimismo, afirmó que la Marina de Estados Unidos escoltará a los buques petroleros que transiten por la región con el objetivo de garantizar un flujo estable de crudo a través del Estrecho de Ormuz”.

En la lista de ADR argentinos negociados en Nueva York, además de Central Puerto y Edenor, destacaron los desempeños de Banco Supervielle, Grupo Financiero Galicia, Transportadora Gas del Sur y Banco Macro, todos con subas superiores al 5%. En contraste, Globant y Mercadolibre registraron retrocesos, con caídas del 3,9% y 0,4% respectivamente.

El clima en los mercados internacionales permaneció condicionado por expectativas de inflación en Estados Unidos, con la inminente publicación del Índice de Precios al Consumidor de febrero y el índice de gastos de consumo personal de enero, dos datos que pueden influir en la política de tasas de la Reserva Federal. Los movimientos recientes en los precios del petróleo aún no se reflejan en estos indicadores.

Las bolsas de América Latina acompañaron el rebote global, beneficiadas por la menor aversión al riesgo y la búsqueda de oportunidades tras la corrección previa. La jornada dejó una mejora palpable en los activos argentinos y una reducción del riesgo país, en un contexto de persistentes desafíos externos y atentos a la evolución del conflicto en Oriente Medio.