ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 7

Los distintos beneficios sociales y jubilaciones serán abonados durante marzo según el tipo de prestación, actualización de haberes y refuerzos, con fechas diferenciadas para evitar demoras en bancos y optimizar la atención a los beneficiarios

El cronograma de ANSES para marzo 2026 confirma fechas y montos actualizados según la terminación de DNI de los beneficiarios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos de marzo de 2026, con montos actualizados y fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del DNI. Los titulares con documento finalizado en 7 podrán consultar desde ahora el día exacto y el monto a cobrar según cada beneficio, en un contexto de aumento del 2,88% en los haberes conforme a la fórmula de movilidad vigente.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Los titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo accederán a su pago el 18 de marzo de 2026 si su DNI termina en 7. El haber mínimo se estableció en $369.600,88, a lo que se suma un bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $439.600,88. Este monto refleja el aumento dispuesto por la movilidad previsional y el refuerzo de ingresos otorgado por el Gobierno nacional.

Los jubilados y pensionados con haber mínimo y DNI terminado en 7 cobrarán el 18 de marzo de 2026 un total de $439.600,88 incluyendo el bono extraordinario

El calendario escalonado según terminación de DNI busca facilitar la operatoria en bancos y evitar aglomeraciones. Más de 4 millones de personas perciben este haber en el país.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

En el caso de jubilados y pensionados que reciben un monto superior al mínimo, el pago se realizará el 27 de marzo de 2026 para quienes tengan DNI terminado en 7. El haber máximo para marzo se ubicó en $2.487.063,30. Este segmento también percibe los haberes con el incremento del 2,88% respecto al mes anterior.

La segmentación de pagos se implementó para garantizar el flujo ordenado de fondos y la atención en sucursales bancarias en todo el país.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (AFH) se acreditarán el 18 de marzo de 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 7. El monto de la AUH se fijó en $132.814 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% cada mes y paga el 80% restante, es decir, $106.251,20 en forma directa. Para hijos con discapacidad, el monto asciende a $432.461, de los cuales el pago directo mensual es de $345.968,80.

ANSES anunció que las asignaciones AUH y AFH para titulares con DNI terminado en 7 se pagarán el 18 de marzo, con montos diferenciados para hijos con y sin discapacidad

En el caso de la AFH, la cifra para el primer tramo de ingresos del SUAF quedó en $66.414 por hijo, con un monto de $216.240 para hijos con discapacidad.

Asignación Por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo para Protección Social con DNI terminado en 7 cobrarán el 19 de marzo de 2026. El monto mensual es igual al de la AUH: $132.814, con un pago directo de $106.251,20 tras la retención mensual del 20%. La actualización sigue la variación del Índice de Precios al Consumidor y que el beneficio se acredita en la cuenta bancaria informada por la titular.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Las titulares de Asignación por Prenatal con DNI terminado en 7 recibirán el pago el 18 de marzo de 2026. El monto varía según el rango de ingresos familiares, pero en el primer tramo de SUAF se ubica en $66.414. Para la Asignación por Maternidad, el depósito se realiza entre el 10 de marzo y el 10 de abril, y el monto corresponde al salario mensual habitual de la trabajadora registrada, monotributista o beneficiaria de la Prestación por Desempleo.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Pensiones No Contributivas y sus asignaciones familiares cobrarán el 12 de marzo de 2026, con montos que varían según el tipo de prestación

Las asignaciones de pago único por Matrimonio, Adopción o Nacimiento se abonan indistintamente de la terminación del DNI, en dos períodos: del 10 de marzo al 10 de abril y del 20 de marzo al 10 de abril de 2026. Los montos vigentes son: $77.414 por Nacimiento, $462.845 por Adopción y $115.913 por Matrimonio, de acuerdo con la información oficial de ANSES.

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI terminado en 7 podrán cobrar el 12 de marzo de 2026. El monto para PNC por invalidez o vejez quedó en $328.720,62, mientras que la PNC para madres de siete hijos equivale al haber mínimo con bono: $439.600,88. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicó en $365.680,70.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares para titulares de PNC se pagan dentro del mismo calendario, es decir, el 12 de marzo de 2026 para DNI terminado en 7. El monto para hijo es $66.414, y para hijo con discapacidad, $216.240, según el rango de ingresos reconocido por ANSES.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 7 podrán cobrar el 27 de marzo de 2026. El monto varía según el salario promedio del trabajador despedido, pero para marzo de 2026 ANSES fijó un mínimo de $173.400 y un máximo de $346.800, según los topes vigentes.

Desempleo Plan 2

Las prestaciones por desempleo Plan 1 para DNI terminado en 7 se pagan el 27 de marzo, y el Plan 2 entre el 5 y el 12, manteniendo los montos mínimos y máximos vigentes en ANSES

Para la Prestación por Desempleo Plan 2, el pago se realiza entre el 5 y el 12 de marzo de 2026 para todos los beneficiarios, sin importar la terminación del DNI. Los montos son idénticos a los de Plan 1, con el mismo esquema de mínimos y máximos: $173.400 y $346.800 respectivamente.

