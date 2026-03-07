¿Cuánto le paga el Inter Miami a Leo Messi por año?: Jorge Mas, el dueño del club, dio detalles del millonarios salario del astro

Economía

Lionel Messi en la Casa
Lionel Messi en la Casa Blanca, el jueves pasado (Valerie Plesch/Bloomberg)

Lionel Messi cobra entre USD 70 millones y USD 80 millones al año en Inter Miami CF, incluyendo derechos de participación y compensación como jugador, según dijo el propietario del club, Jorge Mas.

Messi firmó el año pasado un nuevo contrato por tres temporadas con Inter Miami, que lo mantendrá en la franquicia más valiosa de la Major League Soccer incluso después de cumplir 40. Los términos completos no se hicieron públicos, pero se espera que se convierta en copropietario del club cuando deje de jugar, dada la estructura de los acuerdos vigentes desde su llegada en 2023.

Para pagar a uno de los mejores futbolistas de la historia, junto a otras estrellas veteranas como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, Mas depende en gran medida de patrocinios y otros acuerdos comerciales, que representan alrededor del 55% de los ingresos del club. Los derechos de medios, clave para la mayoría de las grandes franquicias deportivas, aportan apenas 2% de la facturación de Inter Miami, según Mas.

Jorge Mas, dueño del Inter
Jorge Mas, dueño del Inter Miami CF (Bloomberg)

“La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de clase mundial es porque los jugadores son caros”, dijo Mas en una entrevista esta semana. “Le pago a Messi —vale cada centavo—, pero son entre USD 70 millones y USD 80 millones al año. En total”.

Mas no detalló cómo está estructurado el contrato de Messi ni cómo se distribuyen los costos anuales. Messi es el segundo futbolista mejor pagado del mundo después de Cristiano Ronaldo, cuyo contrato con el club saudí Al-Nassr FC, según reportes, supera los USD 400 millones.

Mas, empresario de 63 años radicado en Miami, construyó su carrera y fortuna en la empresa familiar de construcción y desarrollo inmobiliario MasTec Inc. La firma, que cotiza en bolsa y se especializa en construcción, instalación y mantenimiento de infraestructura de servicios públicos y comunicaciones, está valorada en unos USD 23.000 millones.

El más reciente golpe estratégico de Mas, anunciado esta semana, fue la firma de una alianza multianual con la fintech brasileña Nu Holdings Ltd. El nuevo estadio del Inter Miami, que abrirá en abril, se llamará Nu Stadium, y el logotipo de la compañía aparecerá en la parte posterior de las camisetas a partir de agosto.

Lionel Messi y Jorge Mas,
Lionel Messi y Jorge Mas, con el presidente de EEUU, Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington DC, EEUU (Bloomberg)

El empresario, que es dueño del club junto con su hermano José y la leyenda británica David Beckham, afirmó que no compite necesariamente con otros equipos de la MLS fuera de la cancha y que considera a los clubes de las principales ligas europeas como sus verdaderos rivales a la hora de atraer talento.

Las fuertes inversiones en Inter Miami ya comienzan a traducirse en títulos. El club ganó su primera MLS Cup la temporada pasada y celebró el campeonato el jueves en la Casa Blanca junto al presidente Donald Trump.

Apple acordó inicialmente en 2022 un contrato por USD 2.500 millones y 10 años para asegurar los derechos exclusivos de transmisión global de la MLS en Estados Unidos. Sin embargo, el acuerdo fue revisado recientemente para concluir al final de la temporada 2028-2029.

Mas recomienda a otros propietarios priorizar acuerdos de marca y patrocinios por encima de los ingresos por derechos de transmisión por ahora.

“La razón por la que necesito patrocinadores y que sean de clase mundial es porque los jugadores son caros”

“Usa ese ecosistema para tus patrocinadores, tus patrocinadores actuales para tus equipos y para tu valor”, dijo Mas. “La gente no piensa así. Yo sí. Porque la valoración de mi equipo se basa en eso. Los dólares de medios no la mueven”.

La valoración del club aumentó 22% solo en 2025 hasta USD 1.450 millones, lo que lo convierte en el más valioso de la MLS, según Sportico. Queda por ver qué ocurrirá cuando la “Messimanía” eventualmente pierda fuerza y Mas y sus socios deban encontrar a la próxima gran figura que atraiga aficionados al estadio y a la venta de camisetas.

Pero Mas asume el desafío.

“He revolucionado la MLS. Algunos critican, otros elogian. Yo llevo el timón porque creo que necesitamos cambiar muchas cosas”, afirmó. “No puedes temer al cambio. Para prosperar y tener éxito, necesitas hacer las cosas de manera diferente”.

Con información de Bloomberg

