¿La empresa de la familia de Marcos Galperin también en crisis?: qué pasa con el negocio de la histórica curtiembre Sadesa

La planta de Sadesa, en Esperanza, Santa Fe

Sadesa, la empresa dedicada al tratamiento de cueros de la familia de Marcos Galperin, atraviesa una situación financiera compleja. La firma, proveedora de marcas globales como Adidas, Nike y Ralph Lauren, logró la extensión del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) que había solicitado en marzo del año pasado, afectada por una fuerte caída en el mercado interno, cambios regulatorios y un entorno macroeconómico que le impedía competir en el exterior.

Según pudo constatar este medio, la firma evalúa relocalizar parte de su producción en plazas con costos más competitivos, como Tailandia o Vietnam, donde ya cuenta con plantas industriales para el tratamiento del cuero.

De esta manera, Sadesa logró la renovación del PPC hasta marzo incluido y consiguió el aval de los dos sindicatos que tienen participación en las dos plantas que la histórica curtiembre tiene en la Argentina. Una de ellas, en Esperanza, en Santa Fe, y la otra en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora.

La eliminación de la participación de entidades privadas en el control de exportaciones de cueros y afines para consumo busca corregir una de las principales fuentes de demora y sobrecostos en el proceso aduanero (Foto: Shutterstock)

Representantes sindicales señalaron a este medio que la empresa evalúa el despido de 100 trabajadores y la suspensión de otros 200 como parte del proceso de reestructuración. La planta más afectada sería la de Esperanza, donde hoy trabajan unas 400 personas. Infobae se contactó con la empresa, la cual decidió no hacer comentarios al respecto.

La firma también pidió dejar de abonar la cuota mensual a la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe), entidad empresaria de la que solicitó formalmente su baja a partir del 1° de abril. Se trata de una contribución cercana a los $360.000 mensuales que pagan los socios para sostener el funcionamiento institucional de la federación y los servicios técnicos y gremiales que presta.

El Sector arrastra un proceso de pérdida de mercados de al menos dos décadas, agravado en el último año por la imposibilidad de sostener precios estables

“La decisión adoptada responde a la situación económica que actualmente atraviesa la empresa, lo que impone una readecuación de compromisos institucionales y operativos”, reconoce Sadesa en una carta que fue ratificada por representantes de Fisfe a Infobae.

Esta noticia llega en un momento en el que toda la cadena del cuero atraviesa momentos críticos. De hecho, el sector redujo su facturación de USD 1.000 millones en 2012 a apenas USD 100 millones anuales en la actualidad, resultado directo de una combinación de caída de demanda interna y externa, altos costos impositivos y un tipo de cambio que desalienta la exportación de manufacturas, según explicó un actor del sector curtidor en diálogo con este medio.

La pérdida sostenida de mercados, la disponibilidad limitada de cueros de calidad para la industria local y los cambios globales en las preferencias de consumo colocaron a “casi todas” las empresas del rubro en situación deficitaria o en concurso preventivo, advirtió la fuente, que pidió reserva de su identidad.

La compañía tiene un lugar particular en la historia empresarial argentina. Fue en oficinas vinculadas a Sadesa, en el barrio porteño de Saavedra, donde a fines de los años 90′ comenzó a gestarse Mercado Libre. Marcos Galperin utilizó instalaciones de la empresa familiar, las cocheras del subsuelo, como base inicial para desarrollar la plataforma de comercio electrónico que luego se convertiría en el gigante regional.

La oficina en la que nació el gigante del comercio electrónico argentino

En sus años de mayor expansión, entre las décadas de 1980 y 1990, Sadesa llegó a tener alrededor de 1.000 empleados en el país y una capacidad de procesamiento cercana al 10% de la producción mundial de cuero. Hoy, aseguran fuentes con conocimiento del caso, “aunque la planta de Esperanza está operativa, hubo una fuerte baja de producción y de trabajo”.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es una herramienta que se tramita ante la Secretaría de Trabajo y permite a empresas que acrediten una situación económica adversa readecuar sus costos laborales. En la práctica, habilita suspensiones, reducciones de jornada o despidos con condiciones especiales, además de acuerdos transitorios sobre componentes salariales.

Según fuentes gremiales, en la primera etapa del esquema la empresa aplicó un 100% no remunerativo sobre determinados conceptos salariales, lo que implicó un alivio en cargas patronales. En los últimos seis meses, en tanto, ese esquema se habría modificado a una proporción 70-30. Más allá de este arreglo entre las partes, la empresa no habría desvinculado personal por el momento. De hecho, el acuerdo contempla un blindaje hasta mayo, es decir, un compromiso de no realizar despidos durante ese período.

Retenciones y desregulación, el inicio de la crisis

Según precisó una fuente del sector industrial del cuero, la cadena arrastra un proceso de pérdida de mercados de al menos dos décadas, agravado en el último año por la imposibilidad de sostener precios estables para sus clientes del exterior. La voz consultada fue tajante: “Si no podés mantener una lista de precio en dos o tres años, el cliente te cambia, por más calidad que tengas”.

Bajo su perspectiva, el factor precio es determinante para la competitividad internacional. En ese sentido, relató: “Representamos la manufactura del cuero argentino con catorce empresas en Milán y, viendo la competencia extranjera, estamos prácticamente al doble de precio en algunos productos”.

Se suma, además, que a comienzos de 2025 el Gobierno decidió realizar una baja temporal de las retenciones al campo a través de la reducción de la alícuota para los principales cultivos. Además, dispuso la eliminación de manera permanente de las retenciones para las economías regionales, dentro de las cuales se encontraba el cuero bovino.

El anuncio, que data del 23 de enero de 2025, estuvo encabezado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, quienes resaltaron que la decisión se había tomado “gracias a la consolidación del superávit financiero obtenido por la administración central”.

Esta determinación generó opiniones contrapuestas entre las curtiembres y los frigoríficos. Estos últimos eran los principales impulsores de la eliminación del gravamen ya que les permitía empezar a exportar cuero crudo, algo que antes era inviable ya que el insumo debía ser tratado para su posterior envío al exterior.

La medida también estuvo reforzada a través de las redes sociales por el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien planteó que la normativa anterior respondía a un “histórico conflicto” entre frigoríficos y curtiembres y que, en los hechos, había terminado cerrando el mercado exportador. Según sostuvo, cuando en los años 90′ se reabrió el comercio exterior con retenciones, el precio de referencia utilizado no era el local sino uno mucho más alto de Estados Unidos, lo que volvió “prohibitivo” el esquema. “Hecha la ley, hecha la trampa”, resumió.

De acuerdo a la visión oficial, la medida se tomó también para que la exportación del cuero generara ingresos adicionales a los frigoríficos y abaratara el precio de la carne para los consumidores. Esto, no obstante, no sucedió. De acuerdo con los últimos datos del Indec, en enero la carne aumentó 4,9% mensual, frente a una inflación de 2,9 por ciento. En términos interanuales, el incremento fue del 73,4%, más de 40 puntos por encima del IPC.

La relación de Galperin con Sadesa

Actualmente, la dirección de Sadesa está a cargo de Miguel Galperin, hermano de Marcos. La empresa se presenta como uno de los tres mayores proveedores de cuero a nivel mundial y uno de los principales exportadores argentinos del sector. Su nombre proviene de la antigua denominación Sociedad Anónima de Exportaciones Argentinas.

La compañía procesa y tiñe cuero vacuno destinado a la industria del calzado y la marroquinería, además de tapicería automotriz y mobiliario. Según su información corporativa, opera diez plantas en Sudamérica y Asia y cuenta con una red de oficinas comerciales en distintos continentes. En 2023 declaró tener 4.100 colaboradores a nivel global.

Su casa matriz se ubica en el norte del conurbano bonaerense y también tiene una sede relevante en Vietnam y otra en Tailandia, donde opera una planta de teñido. En la región mantiene operaciones en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Sadesa fue fundada en 1941 en la localidad santafesina de Esperanza por Walter Lebach. Más tarde, bajo la conducción de Ernesto Galperin y Silvia Julia Lebach, la empresa profundizó su inserción internacional y llegó a exportar cerca del 90% de su producción, con Asia como uno de los principales destinos.

Hacia fines de los años noventa, la facturación anual rondaba entre USD 350 millones y USD 400 millones y la compañía empleaba a miles de trabajadores en distintas sedes. Fue en ese entorno empresarial donde Marcos Galperin dio sus primeros pasos antes de lanzar Mercado Libre, proyecto que comenzó a desarrollarse con el respaldo logístico y el espacio físico que le brindó la empresa familiar.