ANSES actualiza las asignaciones familiares para marzo de 2026 y aplica un aumento del 2,88% en todas las prestaciones (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de los nuevos montos de las asignaciones familiares que regirán durante marzo de 2026, tras la actualización correspondiente a la fórmula de movilidad.

Este ajuste, que se ve reflejado en todas las prestaciones del organismo, responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla también el pago de bonos extraordinarios para los sectores de menores ingresos.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en marzo 2026

Desde el primer día hábil de marzo de 2026, las asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 2,88%. Este incremento, determinado por la movilidad vigente, abarca la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF), entre otras prestaciones.

Los importes fueron oficializados mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial y se aplican de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) asciende en marzo a $132.814 por cada menor de edad. Es relevante aclarar que, de ese total, ANSES retiene un 20% mensual, el cual se liquida de forma acumulada al año siguiente una vez presentada la Libreta de Asignación Universal. El monto neto mensual cobrado por cada titular resulta del 80% del valor anunciado.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de prestaciones contributivas, el monto actualizado para el primer rango de ingresos es de $66.414 por cada hijo. Los montos varían según el rango salarial del grupo familiar, pero el texto fuente solo detalla el valor correspondiente al primer rango.

Las asignaciones para hijos con discapacidad también se ven alcanzadas por el mismo índice de movilidad. Así, la AUH para hijos con discapacidad se eleva a $432.461, mientras que la Asignación Familiar por hijo con discapacidad alcanza los $216.240. Estos valores se actualizan proporcionalmente y mantienen la misma modalidad de pago y retención que las asignaciones generales.

Para quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE), el nuevo valor también es de $132.814. En todos los casos, los incrementos se aplican en forma automática y los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

En lo referente a las asignaciones de pago único —como matrimonio, nacimiento y adopción—, el plazo de cobro arranca el 10 de marzo para la primera quincena y el 20 de marzo para la segunda, extendiéndose ambas hasta el 10 de abril. Los montos de estas asignaciones no se detallan en el segmento fuente.

Calendario de pago de ANSES de asignaciones familiares en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para las asignaciones familiares en marzo de 2026 se organiza, como es habitual, según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular de la prestación. Este esquema permite una acreditación ordenada y previsible de los fondos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el cronograma es el siguiente:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), el pago se distribuye de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: 10 de marzo

DNI terminado en 1: 11 de marzo

DNI terminado en 2: 12 de marzo

DNI terminado en 3: 13 de marzo

DNI terminado en 4: 16 de marzo

DNI terminado en 5: 17 de marzo

DNI terminado en 6: 18 de marzo

DNI terminado en 7: 19 de marzo

DNI terminado en 8: 20 de marzo

DNI terminado en 9: 25 de marzo

Para las asignaciones de pago único relacionadas con matrimonio, nacimiento y adopción, el plazo de cobro para todas las terminaciones de DNI será del 10 de marzo al 10 de abril para la primera quincena, y del 20 de marzo al 10 de abril para la segunda quincena.

ANSES recuerda a los beneficiarios que pueden consultar la fecha y el lugar de cobro de manera personalizada ingresando a la plataforma “Mi ANSES” o utilizando la aplicación móvil del organismo.

El acceso se realiza con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas y no es necesario realizar ninguna gestión adicional para recibir el aumento o el pago de las asignaciones.