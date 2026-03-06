Economía

De cuánto son las Asignaciones Familiares de ANSES en marzo 2026

El ajuste por IPC y la fórmula de movilidad elevan los valores de todas las prestaciones, con depósitos automáticos y fechas diferenciadas según la terminación del documento de identidad

Guardar
ANSES actualiza las asignaciones familiares
ANSES actualiza las asignaciones familiares para marzo de 2026 y aplica un aumento del 2,88% en todas las prestaciones (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de los nuevos montos de las asignaciones familiares que regirán durante marzo de 2026, tras la actualización correspondiente a la fórmula de movilidad.

Este ajuste, que se ve reflejado en todas las prestaciones del organismo, responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla también el pago de bonos extraordinarios para los sectores de menores ingresos.

De cuánto son las asignaciones familiares de ANSES en marzo 2026

Desde el primer día hábil de marzo de 2026, las asignaciones familiares y universales recibieron un aumento del 2,88%. Este incremento, determinado por la movilidad vigente, abarca la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares por Hijo (SUAF), entre otras prestaciones.

Los importes fueron oficializados mediante la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial y se aplican de manera automática sin necesidad de realizar trámites adicionales.

El nuevo monto de la
El nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) en marzo de 2026 se fija en $132.814 por menor de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo (AUE) asciende en marzo a $132.814 por cada menor de edad. Es relevante aclarar que, de ese total, ANSES retiene un 20% mensual, el cual se liquida de forma acumulada al año siguiente una vez presentada la Libreta de Asignación Universal. El monto neto mensual cobrado por cada titular resulta del 80% del valor anunciado.

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), destinada a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas y titulares de prestaciones contributivas, el monto actualizado para el primer rango de ingresos es de $66.414 por cada hijo. Los montos varían según el rango salarial del grupo familiar, pero el texto fuente solo detalla el valor correspondiente al primer rango.

Las asignaciones para hijos con discapacidad también se ven alcanzadas por el mismo índice de movilidad. Así, la AUH para hijos con discapacidad se eleva a $432.461, mientras que la Asignación Familiar por hijo con discapacidad alcanza los $216.240. Estos valores se actualizan proporcionalmente y mantienen la misma modalidad de pago y retención que las asignaciones generales.

La Asignación Familiar por Hijo
La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango salarial quedó en $66.414 y varía según los ingresos familiares

La Asignación Universal por Hijo (AUH) en marzo de 2026 es de $132.814 por menor de edad, con una retención del 20% mensual. La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos asciende a $66.414, mientras que la AUH para hijos con discapacidad llega a $432.461. Estos montos se actualizaron según la fórmula de movilidad que toma como referencia el índice de precios al consumidor.

Para quienes perciben la Asignación por Embarazo (AUE), el nuevo valor también es de $132.814. En todos los casos, los incrementos se aplican en forma automática y los fondos se depositan directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

En lo referente a las asignaciones de pago único —como matrimonio, nacimiento y adopción—, el plazo de cobro arranca el 10 de marzo para la primera quincena y el 20 de marzo para la segunda, extendiéndose ambas hasta el 10 de abril. Los montos de estas asignaciones no se detallan en el segmento fuente.

Calendario de pago de ANSES de asignaciones familiares en marzo 2026

El calendario de pagos de ANSES para las asignaciones familiares en marzo de 2026 se organiza, como es habitual, según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular de la prestación. Este esquema permite una acreditación ordenada y previsible de los fondos en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Para la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), el cronograma es el siguiente:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo
  • DNI terminado en 1: 10 de marzo
  • DNI terminado en 2: 11 de marzo
  • DNI terminado en 3: 12 de marzo
  • DNI terminado en 4: 13 de marzo
  • DNI terminado en 5: 16 de marzo
  • DNI terminado en 6: 17 de marzo
  • DNI terminado en 7: 18 de marzo
  • DNI terminado en 8: 19 de marzo
  • DNI terminado en 9: 20 de marzo
El cronograma de pagos de
El cronograma de pagos de ANSES para marzo de 2026 se organiza según la terminación del DNI, asegurando la acreditación ordenada de los fondos (REUTERS/Francisco Loureiro)

En cuanto a la Asignación por Embarazo (AUE), el pago se distribuye de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 0: 10 de marzo
  • DNI terminado en 1: 11 de marzo
  • DNI terminado en 2: 12 de marzo
  • DNI terminado en 3: 13 de marzo
  • DNI terminado en 4: 16 de marzo
  • DNI terminado en 5: 17 de marzo
  • DNI terminado en 6: 18 de marzo
  • DNI terminado en 7: 19 de marzo
  • DNI terminado en 8: 20 de marzo
  • DNI terminado en 9: 25 de marzo

Para las asignaciones de pago único relacionadas con matrimonio, nacimiento y adopción, el plazo de cobro para todas las terminaciones de DNI será del 10 de marzo al 10 de abril para la primera quincena, y del 20 de marzo al 10 de abril para la segunda quincena.

ANSES recuerda a los beneficiarios que pueden consultar la fecha y el lugar de cobro de manera personalizada ingresando a la plataforma “Mi ANSES” o utilizando la aplicación móvil del organismo.

El acceso se realiza con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas y no es necesario realizar ninguna gestión adicional para recibir el aumento o el pago de las asignaciones.

Temas Relacionados

AnsesAsignaciones familiaresPlanes socialesÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

ANSES: cuándo cobro en marzo 2026 si mi DNI termina en 4

El calendario oficial detalla fechas y montos actualizados, incluyendo aumentos por movilidad, bonos de $70.000 y refuerzos para quienes perciben el haber mínimo, asignaciones y otras prestaciones sociales

ANSES: cuándo cobro en marzo

La guerra en Irán postergó el intento del Gobierno de relajar las condiciones monetarias e impulsar la actividad

La reacción del mercado argentino ante el conflicto internacional llevó a las autoridades a sacar pesos del mercado con títulos atados al dólar para contener la demanda de cobertura y evitar impactos directos en el tipo de cambio local

La guerra en Irán postergó

El mercado de autos opera a ciegas hace un mes, sin una sola cifra: qué harán las principales marcas con sus planes de ventas

El 5 de febrero fue el último día de información detallada de ventas de vehículos 0 km. Desde entonces no se tuvo acceso a los números y solo el sábado 28 se conoció un número suelto que sorprendió a todos

El mercado de autos opera

Mercados sin refugio: Argentina soportó mejor la debacle, pero persiste la volatilidad por la guerra en Irán

El conflicto en Medio Oriente genera zozobra entre los inversores globales, con caídas generalizadas en la región. Cómo evolucionaron las variables argentinas en un contexto de fuerte incertidumbre

Mercados sin refugio: Argentina soportó

Derrumbe en Parque Patricios: los vecinos afectados tendrán una prórroga de 90 días en sus cuotas hipotecarias

El Banco Ciudad anunció el diferimiento de los pagos para marzo, abril y mayo para los adjudicatarios de la zona 2 que fueron evacuados. La medida se implementará de forma automática

Derrumbe en Parque Patricios: los
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel lanzó ataques “a gran escala” contra Irán como parte de la “nueva fase” del conflicto