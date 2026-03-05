Economía

Llega un nuevo Electro Fans: cómo comprar electrodomésticos con 12 cuotas sin interés y descuentos de hasta 50%

Una nueva edición del evento de descuentos organizado por las empresas de retail tendrá lugar desde el lunes 9 al miércoles 11 de marzo

La octava edición del evento reunirá a las principales cadenas del sector con promociones online y en tiendas físicas en todo el país (Imagen ilustrativa Infobae)

Se acerca la primera edición del año de Electro Fans, uno de los eventos online más esperado por los consumidores, ya que ofrece fuertes descuentos y financiamiento en cuotas sin interés para la compra de electrodomésticos y tecnología.

La octava edición del evento se llevará a cabo desde el lunes 9 al miércoles 11 de marzo. Durante estos tres días, las principales cadenas del sector ofrecerán descuentos de hasta el 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en múltiples categorías.

En esta oportunidad, participarán Frávega, Naldo, Megatone, On City, Cetrogar, Coppel y Hendel, retailers que tendrán tanto promociones en sus locales físicos, como en sus plataformas de e-commerce.

La propuesta, en tanto, es federal ya que los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.

Según adelantaron las empresas organizadoras, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.

El evento tendrá lugar, además, en un año marcado por la expectativa mundialista. En ese contexto, la edición también apunta a quienes estén evaluando renovar el televisor, equipos de audio o sumar tecnología para seguir a la Selección Argentina durante el Mundial que se disputará en Estados Unidos entre junio y julio de 2026.

“Electro Fans es el resultado del trabajo conjunto de las principales cadenas del sector, que comparten el objetivo de dinamizar el consumo con propuestas atractivas y transparentes. En su octava edición, el evento se consolida como una iniciativa colaborativa que busca ofrecer durante tres días una experiencia de compra clara y accesible: variedad de categorías, descuentos reales y opciones de financiación definidas, tanto en tiendas físicas como online, con alcance a todo el país. Esta articulación entre los distintos actores permite generar oportunidades concretas para quienes buscan equipar o renovar su hogar”, señalaron desde la organización.

Esta nueva edición de Electro Fans es uno de los principales eventos de consumo del año, junto con el Black Friday y el Cyber Monday. Su objetivo es que los compradores adelanten adquisiciones, actualicen productos para el hogar o accedan a novedades tecnológicas, con precios y opciones de financiación diseñados para favorecer el acceso en todo el país.

Electro Fans apuesta a captar la demanda impulsada por la expectativa mundialista (Imágen Ilustrativa Infobae)

Mercado presionado por las importaciones

El año pasado, el mercado de electrodomésticos cerró con un crecimiento del 23% interanual en las ventas. Fue uno de los pocos sectores del negocio del consumo masivo que logró mantener una posición dinámica, en un contexto marcado por la caída en la demanda del mercado interno. De hecho, un informe de NielsenIQ, señaló que las categorías de línea blanca y pequeños electrodomésticos lideraron este crecimiento, alcanzando un aumento del 36% anual, muy por encima del promedio del sector.

Buena parte de ese crecimiento estuvo vinculada a la mayor apertura de las importaciones y a la ampliación de la oferta disponible en el mercado. Durante 2025, el sector registró niveles récord de ingreso de productos del exterior, lo que permitió ampliar el surtido y el volumen en distintas categorías que anteriormente enfrentaban restricciones.

La mayor disponibilidad de equipos también generó una presión a la baja sobre los precios. De acuerdo con el análisis de la consultora, durante varios meses se registraron episodios de deflación en el rubro, con valores que llegaron a mínimos históricos y quedaron por debajo de la evolución del Índice de Precios al Consumidor.

El impacto fue especialmente visible en algunos productos de línea blanca. Al comparar noviembre de 2025 con el mismo mes del año anterior, las heladeras registraron una baja del 39,5% en dólares y los lavarropas del 45%. En moneda local, las caídas fueron del 10% y del 18%, respectivamente.

Este escenario se tradujo en márgenes muy ajustados, o hasta negativos, para muchas empresas fabricantes y para las cadenas de retail, por lo que este 2026 están comenzando a recomponer parte de esta rentabilidad.

