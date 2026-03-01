El Mundial también se juega en las góndolas: qué pasará con los precios de los televisores luego de un crítico 2025

Los precios de los televisores bajaron casi 10% en pesos en 2025 versus 2024 y 38% en dólares

Luego de un 2025 en el que el mercado de electrónica y electrodomésticos estuvo marcado por mayores volúmenes pero una fuerte deflación, lo que erosionó la rentabilidad, para este año el sector espera un crecimiento moderado de las ventas y suba de los precios en la mayoría de las categorías.

En lo que respecta a los televisores, las compañías -la mayoría productoras en Tierra del Fuego- espera que el Mundial generará, como lo suele hacer, un adelantamiento de las ventas al primer semestre del año. Pero el gran interrogante es qué pasará con los precios. ¿Seguirán en baja o esa tendencia encontró un freno? ¿Con qué valores se encontrará el consumidor cuando decida cambiar el televisor?

Según cifras del mercado publicadas por Infobae a fines de 2025, los valores de los televisores registraron una merma de casi 40% en dólares respecto del 2024, y de 9% en pesos. En el comienzo de este 2026, esta tendencia se frenó por dos motivos: por un lado, los niveles de stocks que tenían las empresas fabricantes y los retailers comenzaron a desagotarse. Además, las empresas aprovecharon esta normalización para comenzar a ajustar algo sus márgenes, previamente deprimidos.

“Algunos productos tuvieron rentabilidad negativa; en otros ganamos, pero en el conjunto la empresa no ganó dinero”, dijo el referente de una fábrica fueguina de televisores. Y agregó que el año pasado fue, en cuanto a márgenes, “de los peores históricos de la industria. No fue un año malo en cuanto a demanda de unidades, pero sostenido con precios bajos”.

Para este año, la expectativa es que el mercado crezca entre 10% y 15%, dado que “el Mundial siempre incentiva la demanda de televisores y la gente está más permeable a consumir”. Este desempeño dependerá en gran medida de los precios y de las ofertas de financiación disponibles, que actualmente no son muy atractivas debido a las altas tasas de interés.

La suba de los precios de las memorias a nivel internacional por la escasez y la necesidad de recomponer márgenes por parte de las empresas presiona los valores al alza

Según fuentes de fábricas y del retail consultadas en el sector, en lo que va de 2026 las ventas acumulan un alza de 5% y se espera que en los próximos meses se recaliente la demanda por el campeonato mundial de fútbol.

Pero a diferencia del año pasado, la oferta ahora se redujo, hay menos stocks y los precios comenzaron a acomodarse. De hecho, fuentes de un importante retail precisaron que de un precio promedio de un televisor de $550.000, hoy ese valor subió a $640.000. Y el valor promedio de 2024 fue 534.000 pesos.

Los impactos de la cadena de suministro y la inteligencia artificial

No solamente influyen los menores stocks actuales en la decisión de las empresas de recomponer márgenes, sino que también impacta la falta de memorias a nivel mundial y, por ende, la suba de los costos de las partes que las fábricas importan para fabricar los televisores.

Desde una fábrica fueguina explicaron: “Con el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global, hay un exceso de demanda de memorias para ese uso. Entonces, no hay producción suficiente y los proveedores están aumentando los precios. Incide más en las teles más chicas, las de 32 pulgadas que en las más grandes, pero los precios de salida de fábrica se están incrementando entre 10% y 15% por este motivo más la recomposición de márgenes”.

En el sector del retail estiman que, luego de estos incrementos los precios se sostendrán para la fecha del Mundial y que los modelos de 55 o 65 pulgadas serán los que experimenten mayor crecimiento en ventas. Aun así, las de 32 y 43 pulgadas seguirán siendo las más vendidas", según las fuentes consultadas.

Además, mencionaron que se espera un avance de la tecnología QLED, considerada el principal salto de calidad para este año.

Producción vs importación

En cuanto al mercado y a la importación, que tanto ha crecido en muchos sectores, en el caso de los televisores no modificó su participación respecto del total. Los productos netamente provenientes del exterior siguen representando apenas el 5% del mercado.

En 2025, de un total de 3.367.667, fueron producidos a nivel local 3.200.143, en tanto que 167.524 fueron importados. El año anterior, de un total de 2.177.334, se importaron 119.064 en tanto que el resto fue producido en Argentina. Estos números fueron suministrados por la Asociación de Fábricas Fueguinas (Afarte) sobre datos de Tesys -empresa de consultoría de datos industriales-.

A diferencia del mercado de celulares, algunos de los cuales se están dejando de fabricar para pasar a ser importados, en televisores los industriales sostienen que todavía hay margen para ser competitivo en Tierra del Fuego.

El sector está protegido con un arancel extrazona del 20% y las empresas no están pensando, por el momento, en readecuar su estructura productiva en este segmento.

En el caso de los aires acondicionados, también producidos en la isla, la situación es similar, aunque este año y en 2027 vencen dos medidas antidumping (contra importaciones de Tailandia y de China, respectivamente) que podría afectar seriamente la producción local.