Bono para empleadas domésticas: de cuánto es y quiénes lo cobran en marzo de 2026

El bono de marzo se divide en tres niveles según la cantidad de horas trabajadas por semana en cada domicilio. (Getty Images)

El escenario salarial para el personal de casas particulares presenta novedades significativas durante el tercer mes del año. Tras el acuerdo alcanzado en el marco de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), las trabajadoras del sector percibirán en marzo de 2026 el segundo tramo de un aumento escalonado, junto con el pago de una suma fija extraordinaria. Este refuerzo económico, que ya tuvo una primera entrega en febrero, busca mitigar el impacto del incremento de precios sobre los ingresos de uno de los sectores con mayor informalidad laboral.

La normativa vigente establece que el beneficio de este bono extraordinario no es universal en términos de montos, sino que está estrictamente vinculado a la carga horaria semanal estipulada en cada relación laboral. De esta manera, el esquema de cobro para marzo se divide en tres niveles bien diferenciados, de acuerdo con el tiempo de servicio prestado por el empleado.

Los montos del bono según la carga horaria

El acuerdo salarial determinó que el bono de marzo es una suma fija de carácter no remunerativo. Esto implica que el monto no se tiene en cuenta para el cálculo de aportes, contribuciones, aguinaldo (Sueldo Anual Complementario) ni para el pago de vacaciones o indemnizaciones. El empleador debe abonar esta cifra de forma obligatoria junto con los haberes del mes.

Los valores establecidos para este refuerzo son los siguientes:

Jornadas de hasta 12 horas semanales: Aquellas personas que cumplan tareas por menos de 12 horas a la semana percibirán un bono de $8.000. Jornadas de entre 12 y 16 horas semanales: Para el personal que trabaje en este rango horario, la suma fija asciende a $11.500. Jornadas de más de 16 horas semanales: Quienes superen las 16 horas de trabajo por semana, así como el personal que se desempeña bajo la modalidad “sin retiro” (comúnmente denominado cama adentro), cobrarán un total de $20.000.

En los casos en que una trabajadora preste servicios en más de un domicilio, el bono debe ser abonado por cada empleador de manera independiente, respetando la escala de horas cumplidas en cada uno de los hogares.

Aumento salarial y nuevas escalas para marzo

Junto con la percepción del bono, en marzo entra en vigencia un incremento del 1,5% sobre los salarios básicos. Este porcentaje completa el ajuste del 3% bimestral que se inició en febrero. Al tratarse de aumentos acumulativos, el cálculo de marzo se realiza sobre los valores ya actualizados del mes anterior.

Los jardineros cobrarán $3.807,87 por hora con retiro o $4.161,54 sin retiro en marzo. (Freepik)

Para la categoría más difundida, la de Tareas Generales (que incluye limpieza, lavado, planchado y mantenimiento del hogar), los valores mínimos quedan fijados en $3.348,37 por hora para el personal con retiro y $3.599,86 para el personal sin retiro. En cuanto a los sueldos mensuales, el básico para esta categoría es de $410.773,52 y $455.160,14 respectivamente.

En la categoría de Asistencia y Cuidado de Personas, que abarca el cuidado no terapéutico de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, la hora se paga $3.599,86 (con retiro) y el sueldo mensual se ubica en $455.160,14. Para quienes trabajan sin retiro en esta misma función, la hora es de $4.012,14 y el mensual llega a $505.578,34.

En lo que respecta a los Caseros, lo resuelto en las últimas paritarias determinó que estos trabajadores cobrarán $3.599,86 por hora o $455.160,14 por mes.

La categoría de Tareas específicas (cocina, jardinería, chofer) percibirá en marzo $3.807,87 por hora con retiro o $4.161,54 sin retiro. Los valores mensuales ascienden a $466.154,67 y $517.277,03.

Por su parte, los Supervisores, encargados de coordinar y controlar las tareas de otros empleados, percibirán un mínimo de $4.013,30 por hora con retiro y un sueldo mensual de $500.649,26. En la modalidad sin retiro, los valores ascienden a $4.382,63 por hora y $556.024,76 mensuales.

Requisitos y modalidad de pago

El cobro del bono y del aumento no requiere de ningún trámite adicional por parte de la trabajadora. Es responsabilidad del empleador realizar la liquidación correcta conforme a las escalas publicadas por la Secretaría de Trabajo y el organismo recaudador, ARCA (ex AFIP).

Los nuevos valores por hora para la categoría de Tareas Generales con retiro se fijaron en $3.348,37 tras el último ajuste. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago debe realizarse en la misma fecha en que se abona el salario mensual. Para quienes perciben su remuneración por hora, el bono también debe ser liquidado durante el transcurso del mes de marzo. Se recomienda que el pago se efectivice mediante transferencia bancaria para que quede registro legal de la transacción, aunque también puede realizarse en efectivo siempre que se firme el recibo de sueldo correspondiente generado por el sistema oficial.

Adicionales vigentes

Es fundamental recordar que, además del básico y el bono extraordinario, se mantienen vigentes los adicionales por antigüedad y por zona desfavorable. El adicional por antigüedad equivale al 1% por cada año de trabajo registrado con el mismo empleador y se calcula sobre los conceptos remunerativos.

Por otro lado, el personal que preste servicios en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires, debe percibir un 30% adicional por zona desfavorable. Cabe aclarar que este porcentaje no se aplica sobre el bono de marzo, ya que este último es de carácter no remunerativo y de suma fija.

Con estas actualizaciones, el sector concluye el esquema de aumentos pautado para el primer bimestre del año, a la espera de una nueva reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares prevista para el mes de abril, donde se analizarán las variables inflacionarias para determinar los ajustes del próximo período.