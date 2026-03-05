Aumentaron los peajes de las autopistas Acceso Norte y Oeste: cuáles son los nuevos valores

Estas subas ponen fin al congelamiento de las tarifas, impuesto en 2024 (Foto: Captura de Google Maps)

Luego de que estuviera pausada la actualización mensual del costo de los peajes, la Dirección Nacional de Vialidad oficializó la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a aplicarse en los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, indicaron que estos entrarán en vigencia este fin de semana.

Los nuevos precios fueron actualizados mediante la Resolución 297/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, en donde aclararon que los concesionarios podrán aplicar hasta el doble de la tarifa a quienes utilicen el cobro manual o electrónico. Se trata de una medida pensada para impulsar el uso del TelePASE antes de la llegada del modelo de libre flujo (free flow).

De la misma manera, el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, aclaró que las tarifas comenzarán a regir “a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación en formato papel o digital durante dos (2) días corridos, en por lo menos dos (2) de los principales medios periodísticos de la zona de influencia”.

Por otro lado, las autoridades explicaron que los incrementos son producto del fin de la suspensión de actualizaciones, medida que se había aprobado a mediados de 2024. Además, recordaron que en enero de este año las empresas Autopistas del Sol S. A., a cargo del Acceso Norte, y Grupo Concesionario del Oeste S. A., administradora del Acceso Oeste, habían solicitado la revisión de las tarifas.