Economía

Aumentaron los peajes de las autopistas Acceso Norte y Oeste: cuáles son los nuevos valores

La actualización fue producto de un pedido de revisión por parte de las empresas que poseen la concesión de ambas autopistas

Estas subas ponen fin al congelamiento de las tarifas, impuesto en 2024 (Foto: Captura de Google Maps)

Luego de que estuviera pausada la actualización mensual del costo de los peajes, la Dirección Nacional de Vialidad oficializó la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios que comenzarán a aplicarse en los Accesos Norte y Oeste a la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, indicaron que estos entrarán en vigencia este fin de semana.

Los nuevos precios fueron actualizados mediante la Resolución 297/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, en donde aclararon que los concesionarios podrán aplicar hasta el doble de la tarifa a quienes utilicen el cobro manual o electrónico. Se trata de una medida pensada para impulsar el uso del TelePASE antes de la llegada del modelo de libre flujo (free flow).

De la misma manera, el director de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, aclaró que las tarifas comenzarán a regir “a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación en formato papel o digital durante dos (2) días corridos, en por lo menos dos (2) de los principales medios periodísticos de la zona de influencia”.

Por otro lado, las autoridades explicaron que los incrementos son producto del fin de la suspensión de actualizaciones, medida que se había aprobado a mediados de 2024. Además, recordaron que en enero de este año las empresas Autopistas del Sol S. A., a cargo del Acceso Norte, y Grupo Concesionario del Oeste S. A., administradora del Acceso Oeste, habían solicitado la revisión de las tarifas.

Tras aceptarse el pedido, se estableció que el nuevo cuadro tarifario contenga un diferencial significativo, debido a que los usuarios que utilicen el método de cobro manual o electrónico podrían ser penalizados con un aumento del doble de la tarifa. No así con los usuarios del TelePASE, que seguirían percibiendo los descuentos aplicados a través de este sistema.

Estas serán las nuevas tarifas del Acceso Norte

Hora no pico

Peaje Debenedetti y Márquez:

  • Pago automático: categoría 1: $497,08; categoría 2: $994,15; categoría 3: $1988,30; categoría 4: $1988,30; categoría 5: $2982,44; categoría 6: $3976,59; categoría 7: $4970,74.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $994,15; categoría 2: $1988,30; categoría 3: $3976,59; categoría 4: $3507,15; categoría 5: $5964,89; categoría 6: $7953,18; categoría 7: $9941,48.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1000,00; categoría 2: $2000,00; categoría 3: $4000,00; categoría 4: $3600,00; categoría 5: $6000,00; categoría 6: $8000,00; categoría 7: $10000,00.

Peaje Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano y Ruta 197:

  • Pago automático: categoría 1: $497,08; categoría 2: $994,15; categoría 3: $1988,30; categoría 4: $1988,30; categoría 5: $2982,44; categoría 6: 3976,59; categoría 7: 4970,74.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $994,15; categoría 2: $1988,30; categoría 3: $3976,59; categoría 4: $3507,15; categoría 5: $5964,89; categoría 6: $7953,18; categoría 7: $9941,48.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1000,00; categoría 2: $2000,00; categoría 3: $4000,00; categoría 4: $3600,00; categoría 5: $6000,00; categoría 6: $8000,00; categoría 7: $10000,00.
Los nuevos valores comenzarán a regir a partir de este fin de semana (Foto: Vialidad Nacional)

Peaje Campana y Pilar:

  • Pago automático: categoría 1: $497,08; categoría 2: $994,15; categoría 3: $1988,30; categoría 4: $1988,30; categoría 5: $2982,44; categoría 6: $3976,59; categoría 7: $4970,74.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $994,15; categoría 2: $1988,30; categoría 3: $3976,59; categoría 4: $3507,15; categoría 5: $5964,89; categoría 6: $7953,18; categoría 7: $9941,48.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1000,00; categoría 2: $2000,00; categoría 3: $4000,00; categoría 4: $3600,00; categoría 5: $6000,00; categoría 6: $8000,00; categoría 7: $10000,00.

Hora pico

Peaje Debenedetti y Márquez:

  • Pago automático: categoría 1: $596,49; categoría 2: $1192,99; categoría 3: $2385,97; categoría 4: $2385,97; categoría 5: $3578,96; categoría 6: $4771,95; categoría 7: $5964,94.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $1192,99; categoría 2: $2385,97; categoría 3: $4771,95; categoría 4: $4771,95; categoría 5: $7157,92; categoría 6: $9543,90; categoría 7: $11929,87.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1200,00; categoría 2: $2400,00; categoría 3: $4800,00; categoría 4: $4800,00; categoría 5: $7200,00; categoría 6: $9600,00; categoría 7: $12000,00.

Peaje Tigre, Capitán Juan de San Martín, Camino Real, Buen Ayre, Ruta 202, Belgrano y Ruta 197:

  • Pago automático: categoría 1: $596,49; categoría 2: $1192,99; categoría 3: $2385,97; categoría 4: $2385,97; categoría 5: $3578,96; categoría 6: $4771,95; categoría 7: $5964,94.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $1192,99; categoría 2: $2385,97; categoría 3: $4771,95; categoría 4: $4771,95; categoría 5: $7157,92; categoría 6: $9543,90; categoría 7: $11929,87.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1200,00; categoría 2: $2400,00; categoría 3: $4800,00; categoría 4: $4800,00; categoría 5: $7200,00; categoría 6: $9600,00; categoría 7: $12000,00.
Los valores varían según el horario (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

Peaje Campana y Pilar:

  • Pago automático: categoría 1: $596,49; categoría 2: $1192,99; categoría 3: $2385,97; categoría 4: $2385,97; categoría 5: $3578,96; categoría 6: $4771,95; categoría 7: $5964,94.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $1192,99; categoría 2: $2385,97; categoría 3: $4771,95; categoría 4: $4771,95; categoría 5: $7157,92; categoría 6: $9543,90; categoría 7: $11929,87.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1200,00; categoría 2: $2400,00; categoría 3: $4800,00; categoría 4: $4800,00; categoría 5: $7200,00; categoría 6: $9600,00; categoría 7: $12000,00.

Estas serán las nuevas tarifas del Acceso Oeste

Hora no pico

Peaje República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, Gral. Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján:

  • Pago automático: categoría 1: $497,08; categoría 2: $994,15; categoría 3: $1988,30; categoría 4: $1988,30; categoría 5: $2982,44; categoría 6: $3976,59; categoría 7: $4970,74.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $994,15; categoría 2: $1988,30; categoría 3: $3976,59; categoría 4: $3976,59; categoría 5: $5964,89; categoría 6: $7953,18; categoría 7: $11929,87.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1000,00; categoría 2: $2000,00; categoría 3: $4000,00; categoría 4: $4000,00; categoría 5: $6000,00; categoría 6: $8000,00; categoría 7: $10000,00.
También se aprobaron los caudros tarifarios de la autopista Acceso Oeste (Foto: NA)

Hora pico

Peaje República, Posadas, Dolores Prats, Derqui, Vergara, Santa Rosa, Barcala, Ituzaingó, Martín Fierro, Brandsen, Quintana, Buen Ayre, Malvinas, San Fernando, Gral. Rodríguez, J.J. Castro, Del Rodeo y Luján:

  • Pago automático: categoría 1: $596,49; categoría 2: $1192,99; categoría 3: $2385,97; categoría 4: $2385,97; categoría 5: $3578,96; categoría 6: $4771,95; categoría 7: $5964,94.
  • Pago manual/electrónico (tarjeta de débito/crédito, QR, billetera virtual, etc.): categoría 1: $1192,99; categoría 2: $2385,97; categoría 3: $4771,95; categoría 4: $4771,95; categoría 5: $7157,92; categoría 6: $9543,90; categoría 7: $11929,87.
  • Pago manual en efectivo: categoría 1: $1200,00; categoría 2: $2400,00; categoría 3: $4800,00; categoría 4: $4800,00; categoría 5: $7200,00; categoría 6: $9600,00; categoría 7: $12000,00.

