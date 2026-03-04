El mercado argentino sufre la volatilidad global, pero cae menos que los vecinos: qué hay detrás del menor impacto

La bolsa local cayó menos que la del resto de los países de la región. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

La Argentina está prisionera de un cepo que abarca a todos los países: el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que tiene de fondo la incertidumbre de cómo y cuándo se resolverá. La principal duda de los inversores es si al final de la guerra cambiará el régimen teócrata por otro político. Si ese cambio no sucede, un triunfo militar sería una victoria a medias.

La percepción de un conflicto prolongado lleva a los mercados a adaptarse a ese escenario. Luego de los repuntes iniciales, suele establecerse un período de estabilidad, que no implica un clima de euforia.

Como es de esperarse, los activos de riesgo no avanzan en este clima. Las bolsas de Nueva York así lo demostraron. Si el S&P 500 pierde más de 0,50%, anula todas las ganancias del año. El Nasdaq de las tecnológicas ya está 2,50% abajo en 2026.

Por su parte, los bonos del Tesoro de Estados Unidos siguieron en caída y su rendimiento se elevó a 4,06%, anulando toda posibilidad de recuperación a los bonos de la región.

De hecho, el Índice de Emergentes se derrumbó ayer 6,6% y el de Brasil 4,7 por ciento. Mirando esos dos indicadores, se puede explicar la caída de los bonos de la deuda argentina y la suba el riesgo país. El lado positivo es que la guerra no afectó al peso, a pesar de que el dólar en el mundo está en el nivel más alto desde el 15 de enero pasado, y el Banco Central sigue comprando reservas. El conflicto hace más difícil el acceso a los mercados internacionales para emitir nuevos bonos porque los bancos no quieren asumir riesgos.

Con este escenario, hubo una leve reacción de los dólares financieros que subieron 1,5 por ciento. El MEP cerró a 41.434 y el contado con liquidación (CCL) a 1.483 pesos. El “blue” tuvo un leve aumento de $5 a 1.425 pesos.

En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se operaron USD 372 millones y el dólar mayorista tuvo una suba de $20 (+1,6%) a $1.415 y se aproxima al valor del “blue”. El Central pudo comprar USD 70 millones, pero las reservas bajaron USD 382 millones a USD 46.135 millones por la baja del oro y del yuan, principalmente, frente al dólar que anoche seguía en alza de 0,70% frente a las seis principales monedas del mundo y estaba cerca de alcanzar el valor más elevado del año.

Los bonos soberanos tuvieron caídas inferiores a 0,5% que hicieron subir el riesgo país 6 unidades (+1,2%) a 573 puntos básicos después de haber rozado los 600 enteros.

El S&P Merval de las acciones líderes cedió 0,2% en pesos y 1,2% en dólares, una caída leve si se compara con el 3,28% del BOVESPA de San Pablo, el 3,04% de Méjico y el 3,02% de la chilena.

Para Inversiones Pergamino, “el panorama estructural es alentador: el programa económico es consistente, la disciplina fiscal se sostiene y el marco pro mercado fue ratificado. No obstante, el contexto internacional de alta volatilidad limita el upside (potencial de suba) de corto plazo. La Argentina no depende solo de su normalización interna, sino también de una mejora en el apetito global por riesgo. El mercado reconoce el programa. Lo que hoy condiciona precios no es la política doméstica, sino el escenario externo”.

Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap Grupo Financiero advirtió que “este escenario ya gatilló cierto risk-off (aversión al riesgo) global, con monedas y bonos emergentes bajo presión”.

En este escenario la colocación de Obligaciones Negociables (ON) del Banco Ciudad fue un buen test. La entidad colocó títulos en UVAs (ajustan por inflación) por $99.418 millones y rechazó ofertas algo más de 57.000 millones de pesos. La ON tiene un rendimiento de 7,50% más UVAs a un plazo de 24 meses y 7,95% más UVAs a 36 meses, obteniendo una tasa que está por debajo de otros títulos similares. Los títulos obtuvieron la Calificación “AA+.ar” de Moody´s Local. El dinero se colocará en préstamos hipotecarios.

Las tasas de interés siguieron bajando. Las LECAP hasta fin de noviembre están por debajo de 2,3% efectivo mensual, lo que explica la demanda de bonos que ajustan por el costo de vida.

Según el informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini “el peso argentino, que en la rueda previa se comportó curiosamente a contramano del mundo, no logró resistir la presión del contexto global y atravesó una rueda de sostenido debilitamiento, aunque aún mantiene cierta fortaleza relativa comparado con el resto de las monedas y, sobre todo, las de la región”.

El informe agregó que el dólar en “el mercado de futuros atravesó una jornada movida. Pues el volumen de operaciones alcanzó 1.864.089 contratos siendo el mayor registro desde el 27 de enero, de los cuales la primera posición fue responsable de 1.235.606 contratos que es el mayor registro para el primer vencimiento desde el 28 de octubre pasado, rueda posterior a las elecciones de medio término. Además de ello, las operaciones de bonos dollar linked (atados a la devaluación) en BYMA (t+1) alcanzaron un volumen de USD 328 millones (VN), el mayor registro desde el 27 de enero, cuando se fijó el tipo de cambio para el pago de la D30E6″.

“En una mirada integral, la posición marzo perdió unos 31 millones en interés abierto mientras que la posición abril se incrementó en 41 millones y se hace casi evidente la presencia oficial proveyendo liquidez en la curva dollar linked, sobre todo en letras, suavizando el alza en el tipo de cambio que cerró en $1.415 (+1,43%)”, sumó.

Anoche, las cotizaciones en el mercado overnight mostraban una moderada baja en las Bolsas de Nueva York estaban con leves verdes. El oro avanzaba 0,46% y el petróleo, 0,72 por ciento. Todo indica que los inversores se están acomodando a la situación sin tomar grandes riesgos.