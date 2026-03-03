Jornada financiera: el conflicto en Medio Oriente sacudió a las bolsas, arrastró a los activos argentinos y subió el riesgo país

La aversión global al riesgo inversor contagió a acciones y bonos argentinos.

La escalada bélica en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, generó este martes un renovado clima de aversión al riesgo que golpeó con fuerza a las plazas bursátiles del mundo, además de disparar el valor del petróleo.

Al cierre, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires restó 0,2% en pesos -llegó a caer 3% al mediodía-, en los 2.597.025 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cedieron un 0,6% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas entre los bonos del Tesoro de los EE.UU. y sus pares emergentes, avanzó siete unidades para Argentina, en los 573 puntos básicos, luego de marcar 598 puntos intradiarios, en lo más alto desde el 12 de diciembre de 2025.

En el tramo final de los negocios, los principales índices de las bolsas de Nueva York descontaron parte de las bajas. El índice Dow Jones de Industriales cerró con una pérdida de 0,8%, en los 48.501 puntos; el S&P 500 cedió 0,9%, en los 6.816 puntos, mientras que el panel tecnológico Nasdaq cayó 1%, en las 22.516 unidades.

Mientras, el barril de Brent del Mar del Norte, que llegó a escalar 8%, al cierre redujo la suba a 4,1%, en los 80,94 dólares, luego de tocar los USD 84 al promediar la sesión, en su precio máximo desde julio de 2024.

“La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a tensionar a los mercados globales, con el bloqueo del Estrecho de Ormuz impulsando con fuerza al petróleo y reavivando temores inflacionarios. La suba del crudo, combinada con un ISM manufacturero (índice industrial en EEUU) que mostró mayores presiones en precios, empujó al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y fortaleció al dólar, en un contexto en el que el mercado recalibra las expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed. Las acciones lograron revertir las pérdidas iniciales”, sintetizó un reporte de Cohen Aliados Financieros.

Pese a la volatilidad diaria, destacó en el panel de acciones líderes la suba -medida en pesos- de los títulos bancarios y también de la acción de la petrolera YPF (+0,5%). En Nueva York, las acciones de Vista Energy avanzaron 0,7% en dólares, mientras que Banco Supervielle encabezó las pérdidas (-5%).

“Vista e YPF están plenamente expuestas a la suba de precios del petróleo -sin coberturas relevantes vigentes-, por lo que se beneficiarían directamente de un Brent más alto. En el caso de YPF, podría haber además potencial de revalorización adicional tras el rezago reciente luego de reportar una pérdida neta en el cuarto trimestre de 2025″, evaluó Adcap Grupo Financiero.

“A nivel local los resultados de la recaudación vuelven a mostrar una disminución consecutiva en siete meses, con un nivel de -9,6% interanual, poniendo de plano el estancamiento del consumo interno y el impacto en la reducción de impuestos agrícolas y eliminación de anticipos de IVA aduanero. Este resultado pone de plano la estrategia del Gobierno para el superávit fiscal. La semana que viene, en el marco de la próxima licitación, hay vencimientos por alrededor de $10,4 billones concentrados en duales y Lecap”, observó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Subió el dólar

Con un discreto monto operado de USD 372,1 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista experimentó un ascenso de 20 pesos o 1,4% en el día, a $1.415, en un marco de tensión financiera por las caídas bursátiles globales, con una apreciación para la moneda norteamericana respecto de otras divisas.

“Con la suba de hoy el tipo de cambio mayorista alcanza los niveles exhibidos el 9 de febrero pasado, antes del acentuado ciclo descendente posterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El dólar mayorista recortó a 40 pesos o 2,7% la baja que acarrea en 2026. El Banco Central estableció para la fecha un techo de las bandas cambiarias en los $1.613,03, que dejó al tipo de cambio oficial a 199,03 pesos o 14,1% de ese límite de flotación.

El dólar al público también finalizó ofrecido con alza de 20 pesos o 1,4%, a $1.435 para la venta, según la referencia del Banco Nación, para anotar su precio más alto desde el 9 de febrero ($1.440).

El dólar blue ganó cinco pesos o 0,4%, a $1.425 para la venta. En lo que va del año arrastra una amplia pérdida de 105 pesos o 6,7 por ciento.

Más allá de la recuperación del dólar en el plano interno, es importante remarcar que la fluctuación de la divisa permaneció bastante aislada de la abrupta volatilidad de las bolsas internacionales por al escalada bélica en Oriente Medio.

Este martes, el euro cayó 0,8% frente al dólar, a USD 1,16 por unidad. Asimismo, la divisa de EEUU subió 1,8% respecto del real brasileño, a 5,26 reales por unidad.

El Banco Central absorbió USD 17 millones por su participación en la plaza de contado, mientras que las reservas internacionales brutas cayeron en USD 382 millones, a USD 46.135 millones, dada la caída de la cotización del oro, de 3,7% en el día, a USD 5,115 la onza.

Desde el inicio del nuevo esquema cambiario, el BCRA compró dólares todos los días excepto el 2 de enero, con un promedio diario de 70 millones de dólares, por encima del nivel de referencia de 5% de intervención comunicado por la autoridad monetaria.