Pulseada financiera: el mercado local decidirá si el conflicto internacional es más fuerte que el discurso de Milei

La Bolsa porteña cae 16,8% en lo que va de 2018. (NA)

Los fines de semana renunciaron a ser días de descanso. En los últimos tiempos, los acontecimientos que impactaron a los mercados sucedieron cuando no estaban operando.

Hasta el viernes, la preocupación de los inversores era la burbuja que podría provocar la Inteligencia Artificial y las consecuencias sobre el empleo en el mundo a partir de 2028.

Todos los inversores estaban en estado de cautela y la región recibía algunos fondos de inversión que salían de Europa y Estados Unidos buscando renta y seguridad en los títulos latinoamericanos.

Pero el bombardeo de Estados Unidos e Israel a Irán conmovió a los inversores que aguardaron la apertura del overnight a las 19.00 hora argentina, para comenzar a cubrirse de un conflicto que no parece terminar en el corto plazo.

Por lo tanto, se comenzó a configurar una rueda de refugios en el oro que subía casi 2% a USD 5.342 por onza, lejos del récord de enero de USD 5.595. Algunos analistas creen que puede aproximarse a ese valor. El petróleo que había tocado USD 80 dólares acotaba sus aumentos a 5,20% a USD 76,30.

Las especulaciones en torno al precio del petróleo variaban hora a hora. De imaginarlos por encima de USD 100, ahora hablan de USD 80. Este encarecimiento del crudo no beneficia a las empresas petroleras porque tienen que enfrentar seguros más altos. Por caso, el estrecho de Ormuz que está en manos de Irán y por donde pasa 20% del comercio global del hidrocarburo no está formalmente cerrado, pero los barcos se niegan a cruzarlo. En la realidad, ese flete se va a encarecer por el rodeo que deben dar para llegar a destino.

Los aumentos a la apertura habían sido vertiginosos, pero cuatro horas después se vieron operaciones más prudentes que recortaron las alzas iniciales. El dólar también se fortalecía 0,20% frente a las seis principales monedas del mundo.

Mientras el mundo seguía el conflicto en tiempo real, el presidente Javier Milei hablaba ante el Congreso y sus anuncios, algunos clave sobre cómo se estimularán el consumo y las inversiones en las PyMES a través del RIVI, un sistema similar al RIGI, para que modernicen su equipamiento.

Hoy se conocerá el impacto del discurso presidencial que venía con buenos augurios por la suba del recién emitido bonos en dólares.

La clave es si los sucesos internacionales serán una crisis o una oportunidad para los mercados argentinos.

En tanto, las consultoras avanzaron con sus informes que fueron redactados antes de los acontecimientos bélicos.

En Aldazabal y Cia. elogiaron la cotización del AO27, el nuevo bono en dólares que debutó en el mercado en alza, lo que hizo que el rendimiento baje de 5,88 % anual a 5,5 %. El informe señala que “en principio, la buena recepción del mercado da mayor sustento a la pretensión del gobierno de evitar nuevas emisiones en el mercado internacional. En esta línea, las autoridades han venido recurriendo a alternativas como las operaciones de REPO del Banco Central (USD 6.000 millones) y emisiones de títulos locales (AN29 en diciembre y el nuevo AO27) para hacer frente a los vencimientos en moneda extranjera, en una estrategia puente hasta tanto se materialice la esperada compresión del riesgo país. Esta dinámica dependería de la consolidación del proceso de acumulación de reservas —en la medida en que pueda sostenerse más allá de la estacionalidad favorable del primer semestre— y de una mayor certidumbre política vía mostrar apoyo legislativo, lo que permitiría acceder a tasas de financiamiento más bajas”.

“No obstante, seguimos viendo el retorno al mercado internacional como una pieza clave para fortalecer la credibilidad en el esquema macro. Por un lado, los vencimientos en moneda extranjera lucen desafiantes para sostener la actual estrategia en el mediano plazo, con compromisos brutos remanentes por casi USD 18.000 millones este año y superando los USD 32.000 millones en 2027”, agregaron.

La ALyC advierte que “creemos que una demora en el retorno al mercado internacional conlleva el riesgo de que la ventana de oportunidad se cierre”.

La consultora FMyA que dirige Fernando Marull, señala que “el buen contexto de emergentes no impactó positivamente en Argentina; a pesar del rebote en soja, petróleo y el real brasileño”.

FMyA observa que “esta semana salieron datos mixtos de la actividad. Los datos de diciembre fueron buenos (+1,8 % mensual), pero enero (y tal vez febrero) fueron inconsistentes. Sigue la economía a 2 velocidades, con la industria, comercio y construcción más rezagados. Seguimos un rebote del PBI para 2026 (+4,2 %), traccionado por exportaciones, algo de inversión y un rebote en el consumo en los próximos meses. En el dólar, el BCRA siguió comprando reservas y pagando deuda (bono BOPREAL)”.

Sobre el dólar opina que “en marzo podría ensayar un rebote, pero sería transitorio porque el mercado seguirá ofrecido (cosecha abril/mayo). En breve estará la aprobación con el FMI (desembolsa USD 1.000 millones). Y en los pesos, el Tesoro y el BCRA dieron liquidez para que las tasas de interés bajen levemente a niveles de 2,6% (32% TNA). El BCRA da liquidez con la compra de dólares y pagando LECAP, y el Tesoro renovó solo el 93% de sus vencimientos. El dato negativo sigue siendo la inflación, que en la última semana de febrero aceleró a 1,2% semanal, y proyectamos 2,7% para febrero. En marzo, con educación y menor suba de alimentos, proyectamos 2,4%, aun alta”.

El informe agrega que “parece que con el BCRA comprando reservas no alcanza para bajar el riesgo país. El Tesoro tiene que pagar USD 14.000 millones en lo que resta de 2026, y esta semana dijo que buscará USD 2.000 millones con Bonares 2027 en inversores locales. La opción REPO está, y algo de privatizaciones, además de organismos internacionales. El mercado pide volver a los mercados globales, más temprano que tarde, para prefinanciar el 2027, un año electoral y avanzar con una mayor flexibilidad cambiaria”.

F2, la consultora que dirige Andrés Reschini señaló por su parte que “el mercado se adelantó a un relajamiento en el sesgo contractivo de la oferta monetaria y cerró posiciones en pesos presionando sobre el tipo de cambio que, de todas maneras, cerró el mes con una caída del 3,5% mientras que acumula un -4% en lo que va del año, para el caso del mayorista. El BCRA continuó con su racha de compras y en la semana sumó USD 300 millones más, aunque desacelerando levemente el ritmo semanal. Las tasas en pesos retrocedieron y empujaron a la baja a las tasas reales, algo que dará un poco de oxígeno a la actividad. El Tesoro, más allá de su nuevo canal de financiamiento en dólares, compró unos USD 119 millones el lunes pasado y luego sus depósitos en el BCRA en moneda extranjera cayeron en USD 76 millones. Habrá que ver ni bien haya datos disponibles si las últimas dos caídas fueron intervenciones en el mercado de cambios”.

Con estos datos hoy comienza una rueda tensa para los mercados del mundo. La clave está en la duración del conflicto en Medio Oriente.