En medio del desconcierto por el dato oficial de ventas, qué pasará con los precios de los autos 0 km en marzo

Al menos tres fábricas de autos y un importador confirmaron que no habrá aumentos de precios en los 0km para marzo. (Imagen ilustrativa Infobae)

El pasado viernes, último día hábil de febrero, y viendo que el panorama era el adecuado para tomar una decisión estratégica, Ford anunció que para el tercer mes del año no aplicaría aumentos a la gama de vehículos que comercializa en la Argentina.

Este lunes, Toyota confirmó el adelanto de Infobae de la víspera y tomó una medida similar sin aplicar aumentos para marzo. Stellantis se sumó también a la misma política de no aumentar los autos este mes. Y lo mismo hizo Chevrolet, que confirmó sobre el mediodía que mantendrá su misma actitud de febrero de no aumentar en general, con alguna leve suba para algún modelo puntual únicamente.

En las próximas horas se conocerá la política comercial de buena parte de las automotrices argentinas restantes y los importadores que venden autos importados en pesos. Hyundai, que trae los dos modelos de mayor volumen desde Brasil y puede acceder a hacerlo sin arancel por su contenido local en dos modelos, decidió que el HB20 no aumentará tampoco este mes.

Las cifras de ventas, aún una incógnita

Sin embargo, todavía hay un misterio por develar. El sábado a la mañana, la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) publicó lo que por el momento es la única información oficial del mercado automotor de febrero, en un informe muy genérico y sin detalle alguno que solo aportó un dato único: se patentaron 42.277 vehículos en total, lo que representó una caída intermensual del 36,6% y una interanual del 5,5%.

Los datos oficiales de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor para febrero de 2026 muestran una significativa caída intermensual del 37% en patentamientos de automotores 0 km en Argentina, y una del 6% interanual. (DNRPA)

Este dato sorprendió a todos, porque hasta el viernes mismo tanto las marcas como las propias concesionarias estimaban que el mercado se había retraído a unas 35.000 unidades, con una baja cercana al 47% respecto a enero y del 21% en relación al mismo mes del año anterior.

“No entendemos nada. Esperemos poder ver el detalle porque esos 42.000 patentamientos no reflejan lo que nosotros veíamos en los boletos y el movimiento de los puntos de ventas. Nosotros no hicimos nada diferente a lo de otros meses, no fuimos corriendo atrás de subir los patentamientos en los últimos días porque no sabíamos dónde estábamos parados”, aseguraron desde una automotriz.

“Es muy raro. Nos falta saber más para entenderlo. Algunos creen que fueron los autos chinos los que nadie contaba, pero la mayoría de los importadores también estimaban una caída entre el 15 y el 18% contra febrero del año pasado. Al no saber cuántos autos de cada modelo se vendieron no vamos a poder comprender dónde estuvo el error de cálculo”, dijeron desde otra fábrica.

“Hay dos versiones. Una dice que fueron 35.000 autos y están revisando las planillas, otra dice que hay 40.000 autos particulares y pick-up, con lo cual sería correcto lo que se informó. Si hubieran publicado la lista completa como siempre se hacía, esa diferencia no existiría”, fue el comentario desde una terminal.

Hay dos opciones. O no se patentaron 42.277 y hubo un error en el cómputo del sábado a la mañana, o hubo un sector que vendió autos por “debajo del radar”: los autos chinos.

En las calles se ven cada vez más y el dato de enero no puede tomarse como algo aislado. Por primera vez en los últimos años, la cantidad de patentamientos de autos importados de Brasil cayó en lugar de subir, pasando del 48% al 43%. Sin embargo, también bajaron los autos argentinos, que estaban en un 40% y bajaron al 35%. En contrapartida, los autos extrazona (mayoría chinos), subieron del 12% al 22%.

Una posible explicación a la diferencia de patentamientos entre las marcas y el informe oficial podría proceder de un aumento de autos chinos que pasó bajo el radar. En enero ya había ocurrido con bajas de autos brasileños y argentinos

El escenario del viernes era de una notoria baja en las operaciones diarias, que se correspondían con otras variables que también caían como la suscripción de planes de ahorro, cercanas al 30% debajo de febrero 2025. En ese contexto fue que, aún con un índice de inflación del 2,9% en enero y una proyectada por encima del 2,5% para febrero, las marcas decidieron no tocar sus listas de precios para marzo.

La falta de datos del comportamiento del mercado es consecuencia directa de la decisión del Ministerio de Justicia de bloquear el acceso del SIOMAA, el sistema que utilizó hasta ahora todo el sector automotor para monitorear el mercado día a día, dejó a ciegas a las marcas, que debieron apelar al viejo método de verificar a través de su red de concesionarios con llamados y mails internos para saber cómo se movían las operaciones.

Entre lunes y martes se debería tener el desgloce de autos por marca, modelo, tecnología de propulsión y origen para analizar el mercado automotor. Sin ese detalle, no hay manera de entender una diferencia sustancial en las cifras de unos y otros.