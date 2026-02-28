Cuándo cobro ANSES: el calendario de pagos para jubilados, beneficiarios de AUH y planes sociales en marzo 2026

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán sus haberes y el bono de refuerzo entre el 9 y el 20 de marzo, según la terminación de su DNI. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó el cronograma de pagos correspondiente al mes de marzo de 2026. A partir del primer día hábil del mes, se aplicará un incremento del 2,88% en los haberes de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad vigente, que actualiza los montos mensualmente tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás.

En el marco de la Resolución 38/2026 publicada en el Boletín Oficial, el organismo previsional estableció los nuevos valores que regirán para el tercer mes del año. Además, el Gobierno nacional ratificó la continuidad del pago del bono extraordinario para los sectores de menores ingresos, lo que impacta de manera directa en el bolsillo de los beneficiarios.

Montos de cobro para marzo de 2026

Con la aplicación del aumento del 2,88%, la jubilación mínima se ubicará en $369.600,88. A este valor se le debe sumar el bono de refuerzo de $70.000, el cual se mantiene sin variaciones respecto al mes anterior. De esta manera, ningún jubilado del sistema contributivo percibirá menos de $439.600,88 en marzo.

Por su parte, el haber máximo del sistema previsional ascenderá a $2.487.063,95. En cuanto a las prestaciones no contributivas y universales, los montos quedan establecidos de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : El monto equivale al 80% de la mínima, situándose en $295.680,70. Con el bono de $70.000, el total alcanza los $365.680,70.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez : Percibirán un haber de $258.720,62, que sumado al bono de refuerzo totaliza $328.720,62.

PNC para Madres de Siete Hijos: Este beneficio se equipara a una jubilación mínima, por lo que cobrarán $369.600,88 más el bono de $70.000, sumando un total de $439.600,88.

Las asignaciones familiares y universales también experimentarán la suba del 2,88%. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE) pasarán a tener un valor de $132.814 por cada menor de edad. Es importante recordar que de ese total se retiene un 20% mensual, el cual se liquida de forma acumulada al año siguiente tras la presentación de la Libreta de Asignación Universal.

La Asignación Universal por Hijo será de $132.814 en marzo

En el caso de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) para el primer rango de ingresos, el monto actualizado será de $66.414. Para los hijos con discapacidad, los valores se incrementan proporcionalmente siguiendo el mismo índice de movilidad. De esta manera, la AUH para hijos con discapacidad llega a $432.461 y la Asignación por hijo con discapacidad alcanza los $216.240.

Calendario completo de pagos: marzo 2026

El cronograma de acreditación de fondos se organiza, como es habitual, según la terminación del último número del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular de la prestación.

Jubilados y pensionados con el haber mínimo

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF

El calendario para AUH se unifica con el de las Asignaciones Familiares por Hijo:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: 10 de marzo

DNI terminado en 1: 11 de marzo

DNI terminado en 2: 12 de marzo

DNI terminado en 3: 13 de marzo

DNI terminado en 4: 16 de marzo

DNI terminado en 5: 17 de marzo

DNI terminado en 6: 18 de marzo

DNI terminado en 7: 19 de marzo

DNI terminado en 8: 20 de marzo

DNI terminado en 9: 25 de marzo

La Asignación por Embarazo se cobrará entre el 10 y el 25 de marzo (Freepik)

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 13 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Para todas las terminaciones de documento, el plazo de cobro para la primera quincena inicia el 10 de marzo y finaliza el 10 de abril. Para la segunda quincena, el plazo comprende desde el 20 de marzo hasta el 10 de abril.

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Las PNC se abonarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Anses recuerda que los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro de manera personalizada a través de la plataforma “Mi Anses” o en la aplicación móvil del organismo, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Los fondos se depositan automáticamente en las cuentas bancarias declaradas, sin necesidad de realizar trámites adicionales para percibir el aumento o el bono.