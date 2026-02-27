Economía

Tras 12 años de vigencia, cae el impuesto al lujo para los autos: qué pasará con los precios de los 0 km

Si se sanciona la Reforma Laboral en el Senado este viernes, bajará el precio de los autos de alta gama entre un 15 y un 25% al mes siguiente de su promulgación. El impacto podría ser efectivo también en una baja menor sobre las pick-up más caras

Guardar
Más allá del beneficio directo
Más allá del beneficio directo en una baja de precio de los autos más caros del mercado, eliminar el impuesto interno a los vehículos cierra 12 años de distorsiones de precios que perjudicaron a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el origen de la ley tiene sus raíces en cambiar el modo de legislar sobre temas laborales, la reforma que intentará promulgar el Gobierno este viernes en la última sesión extraordinaria en la cámara de Senadores mantiene en vilo al sector automotor argentino, ya que en el capítulo fiscal está prevista la eliminación del impuesto interno que pesa sobre los automóviles 0 km.

Si bien es cierto que ese impuesto perdió gran parte de su impacto en febrero de 2025, cuando se decidió por decreto suspender la aplicación de la escala 1 y reducir al 50% la alícuota de la escala 2, hay un segmento de vehículos que hoy tienen un precio por encima de los $103.000.000 que tributan un 18% adicional, con lo que su valor asciende a más de $120.000.000.

Es una porción chica en el universo de segmentos y categorías de autos que se venden en la Argentina, ya que representa aproximadamente el 1% del mercado, pero del mismo modo que los autos eléctricos puros tienen una proporción similar y también tuvieron una exención impositiva en busca de ampliar la oferta y empujar los precios a la baja, esta medida podría también generar una onda expansiva en los modelos que se ubican inmediatamente por debajo de esos $103.000.000.

Curiosamente, a pesar de que las pick-up no pagan “este impuesto al lujo” por pertenecer a una categoría de vehículos encuadrados entre los denominados comerciales livianos, por el precio que tienen en el mercado, podrían verse afectados por la baja de los autos que dejarán de pagar este tributo una vez aprobada la reforma laboral.

Aunque sería un efecto indirecto,
Aunque sería un efecto indirecto, las pick-up más caras del mercado podrían tener que ajustar sus precios a la baja para competir con los SUV más caros que no pagarán el impuesto

Actualmente, la gama de pick-ups medianas del mercado tienen precios que comienzan en los $40.000.000 con versiones de trabajo como las de cabina simple con chasis y cabina simple con caja, que tienen un menor equipamiento de confort, caja manual y tracción simple. Esas camionetas están lejos de la franja de precios que podría verse empujada a una baja, pero las pick-up de mayor equipamiento, con transmisión automática, tracción integral y un nivel de confort y prestaciones muy alto tienen precios que arrancan en los $70.000.000 pero llegan hasta los $105.000.000.

Los que seguramente tendrán que revisar sus precios con los D-SUV y C-SUV más caros que hay en el mercado, que tienen precios entre los $80.000.000 y los $100.000.000, porque los nuevos competidores serán los que costaban más de $125.000.000 y ahora estarán muy cerca del tope de esa franja.

Mercado paralizado

El mercado de los autos premium está prácticamente paralizado desde diciembre, cuando se conoció la noticia de este capítulo fiscal dentro de la reforma laboral que contemplaba eliminar el impuesto interno. Ante una eventual baja de precios que rondará entre el 15 y el 25%, los clientes pusieron en pausa sus operaciones inicialmente en diciembre porque el Gobierno había anunciado que trataría la nueva ley antes de terminar el año. Pero cuando eso no fue posible y se postergó todo para las sesiones extraordinarias que empezaron en febrero y terminan hoy, la pausa fue automáticamente de dos meses más.

Algunas marcas decidieron ofrecer descuentos cercanos al 10%, intentando equiparar parcialmente la baja de precio potencial que generaría esta ley. Otros directamente tomaron la decisión de no nacionalizar los autos que llegaron al puerto y dejarlos en depósito fiscal a la espera de la promulgación de la ley, con la consiguiente paralización de operaciones.

Si este viernes, o eventualmente durante las primeras horas del sábado, por alguna razón no se pudiera sancionar en el Senado la Reforma Laboral, el sector tendrá un nuevo golpe difícil de absorber. En el texto de la norma quedó establecido que la eliminación del impuesto interno se aplicará desde el primer día hábil del mes siguiente al de la promulgación de la ley. De ese modo, si esto no ocurre dentro de febrero, no se podrá aplicar desde el próximo lunes y deberá esperar al menos un mes más.

Como consecuencia del impacto en
Como consecuencia del impacto en los autos más accesibles del mercado, en 2023 las marcas topeaban los precios en sus listas para no pagar el impuesto interno

Historia de un impuesto distorsivo

Aunque existieron desde muchos años antes, los impuestos internos a los autos se hicieron famosos a finales de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se tomó la decisión de aumentar fuertemente la alícuota que se convirtió inmediatamente en el “impuesto al lujo”.

El aquel momento, se lo relacionó con Mercedes-Benz, que tenía un modelo en particular, el C200, que aumentó sus ventas más de un 50% en los primeros meses del año en relación con el ejercicio anterior. Pero no se trataba de una estrategia comercial de la marca con ese modelo, sino de una circunstancia muy particular por la cual la brecha de las cotizaciones del dólar oficial y el paralelo era casi del 80%. A comienzos de 2014, el dólar oficial estaba en $8 y el paralelo, en $13.

Como se aplicó a los autos suntuosos, se hizo famoso como impuesto al lujo. Pero a lo largo de los siguientes diez años, con idas y vueltas, fue distorsionando tanto los precios de los autos 0 km que en 2023, para evitar el impuesto -que ya alcanzaba al 80% de todos los autos del mercado-, las marcas inventaron los precios topeados. Fue así como parecieron las listas de precios con todas las versiones de un modelo a un precio congelado que era virtual y no se correspondía con lo que se pagaba en los concesionarios.

El impacto era tal que aunque la escala 1 aplicaba un 20% y la escala 2 un 35%, al calcularse sobre él mismo las tasas efectivas eran más elevadas a las nominales quedando en un 25% y 53,85% respectivamente.

En febrero de 2025, el Gobierno decidió suspender la escala 1 y reducir la escala 2 del 35 al 18%. De ese modo, los autos de gama media dejaron de pagarlo y los de gama alta tuvieron un impacto menor que ahora desaparecería con la promulgación de esta ley.

Temas Relacionados

mercado automotorprecios autos 0kmimpuesto internoimpuesto a los autos de lujoReforma laboralúltimas noticias

Últimas Noticias

La confianza y las intenciones de inversión del campo alcanzaron niveles récord en enero

El Ag Barometer Austral muestra un alto optimismo en el sector agropecuario de cara a este año, con mejoras en la mayoría de los indicadores

La confianza y las intenciones

El CEO de una marca internacional de relojes de lujo le confirmó a Milei que volverá a abrir un local en la Argentina

La compañía suiza avanza en su plan de expansión nacional y prepara una nueva tienda junto a su socio local, tras el encuentro con el Presidente. Supo tener una boutique en Buenos Aires, pero la cerró en 2018

El CEO de una marca

El Gobierno otorgará un refuerzo de hasta $85.000 a la Ayuda Escolar de Anses 2026: quiénes van a percibirlo

La medida impacta sobre el monto mínimo que recibirán familias con estudiantes en niveles básicos y polimodales, e introduce una actualización automática para el próximo ciclo lectivo

El Gobierno otorgará un refuerzo

La crisis de las perfumerías en Argentina deja 700 locales cerrados

El avance de canales irregulares expone a los argentinos a nuevos peligros mientras los comerciantes deben reinventarse para no perder su sustento

La crisis de las perfumerías

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 27 de febrero

El dólar al público es ofrecido en alza a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El blue opera en baja a $1.420

Dólar hoy en vivo: a
DEPORTES
Infobae

10 mil entradas a 100 mil pesos: Lanús buscará tener visitantes en el duelo contra Boca Juniors

El efusivo festejo del Chiqui Tapia con el presidente de Lanús Nicolás Russo en el Maracaná tras la consagración en la Recopa ante Flamengo

Edinson Cavani no se concentraría en Boca Juniors y crece la incertidumbre por su futuro en el club

La épica corrida bajo la lluvia de Dylan Aquino a los 122 minutos para decretar el título de Lanús ante Flamengo en el Maracaná

Se sortearon los octavos de final de la Champions League 2026: Manchester City enfrentará a Real Madrid

TELESHOW
El rotundo cambio de vida

El rotundo cambio de vida que realizó Paulo Londra y mejoró su salud: “Los dejé hace un año”

La recuperación de Zulma Faiad tras un grave accidente: “La vida me da una segunda oportunidad”

Quiénes son los invitados de Juana Viale en su regreso a la televisión

Barby Franco enfrentó las críticas por la crianza de su hija: “Ella tiene sus tiempos”

Preocupación por la salud de Dalila: se desmayó en pleno show, suspendió una fecha en Tucumán y pidió disculpas a sus fans

INFOBAE AMÉRICA

El misterio solar: científicos descubren

El misterio solar: científicos descubren una posible conexión entre el clima espacial y los terremotos

Dictan 100 días de detención para el alcalde de Santa Cruz de la Sierra por acusaciones sobre obras viales

Noboa afirmó que Colombia es el “peor socio comercial” de Ecuador, tras la ruptura del diálogo bilateral

Ecuador: dos nuevos atentados con explosivos sacudieron Machala y dejaron un menor herido

Recuperaciones completas y oportunas: el enfoque de Unik Re ante siniestros de gran escala