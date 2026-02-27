Tras 12 años de vigencia, cae el impuesto al lujo para los autos: qué pasará con los precios de los 0 km

Más allá del beneficio directo en una baja de precio de los autos más caros del mercado, eliminar el impuesto interno a los vehículos cierra 12 años de distorsiones de precios que perjudicaron a los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el origen de la ley tiene sus raíces en cambiar el modo de legislar sobre temas laborales, la reforma que intentará promulgar el Gobierno este viernes en la última sesión extraordinaria en la cámara de Senadores mantiene en vilo al sector automotor argentino, ya que en el capítulo fiscal está prevista la eliminación del impuesto interno que pesa sobre los automóviles 0 km.

Si bien es cierto que ese impuesto perdió gran parte de su impacto en febrero de 2025, cuando se decidió por decreto suspender la aplicación de la escala 1 y reducir al 50% la alícuota de la escala 2, hay un segmento de vehículos que hoy tienen un precio por encima de los $103.000.000 que tributan un 18% adicional, con lo que su valor asciende a más de $120.000.000.

Es una porción chica en el universo de segmentos y categorías de autos que se venden en la Argentina, ya que representa aproximadamente el 1% del mercado, pero del mismo modo que los autos eléctricos puros tienen una proporción similar y también tuvieron una exención impositiva en busca de ampliar la oferta y empujar los precios a la baja, esta medida podría también generar una onda expansiva en los modelos que se ubican inmediatamente por debajo de esos $103.000.000.

Curiosamente, a pesar de que las pick-up no pagan “este impuesto al lujo” por pertenecer a una categoría de vehículos encuadrados entre los denominados comerciales livianos, por el precio que tienen en el mercado, podrían verse afectados por la baja de los autos que dejarán de pagar este tributo una vez aprobada la reforma laboral.

Aunque sería un efecto indirecto, las pick-up más caras del mercado podrían tener que ajustar sus precios a la baja para competir con los SUV más caros que no pagarán el impuesto

Actualmente, la gama de pick-ups medianas del mercado tienen precios que comienzan en los $40.000.000 con versiones de trabajo como las de cabina simple con chasis y cabina simple con caja, que tienen un menor equipamiento de confort, caja manual y tracción simple. Esas camionetas están lejos de la franja de precios que podría verse empujada a una baja, pero las pick-up de mayor equipamiento, con transmisión automática, tracción integral y un nivel de confort y prestaciones muy alto tienen precios que arrancan en los $70.000.000 pero llegan hasta los $105.000.000.

Los que seguramente tendrán que revisar sus precios con los D-SUV y C-SUV más caros que hay en el mercado, que tienen precios entre los $80.000.000 y los $100.000.000, porque los nuevos competidores serán los que costaban más de $125.000.000 y ahora estarán muy cerca del tope de esa franja.

Mercado paralizado

El mercado de los autos premium está prácticamente paralizado desde diciembre, cuando se conoció la noticia de este capítulo fiscal dentro de la reforma laboral que contemplaba eliminar el impuesto interno. Ante una eventual baja de precios que rondará entre el 15 y el 25%, los clientes pusieron en pausa sus operaciones inicialmente en diciembre porque el Gobierno había anunciado que trataría la nueva ley antes de terminar el año. Pero cuando eso no fue posible y se postergó todo para las sesiones extraordinarias que empezaron en febrero y terminan hoy, la pausa fue automáticamente de dos meses más.

Algunas marcas decidieron ofrecer descuentos cercanos al 10%, intentando equiparar parcialmente la baja de precio potencial que generaría esta ley. Otros directamente tomaron la decisión de no nacionalizar los autos que llegaron al puerto y dejarlos en depósito fiscal a la espera de la promulgación de la ley, con la consiguiente paralización de operaciones.

Si este viernes, o eventualmente durante las primeras horas del sábado, por alguna razón no se pudiera sancionar en el Senado la Reforma Laboral, el sector tendrá un nuevo golpe difícil de absorber. En el texto de la norma quedó establecido que la eliminación del impuesto interno se aplicará desde el primer día hábil del mes siguiente al de la promulgación de la ley. De ese modo, si esto no ocurre dentro de febrero, no se podrá aplicar desde el próximo lunes y deberá esperar al menos un mes más.

Como consecuencia del impacto en los autos más accesibles del mercado, en 2023 las marcas topeaban los precios en sus listas para no pagar el impuesto interno

Historia de un impuesto distorsivo

Aunque existieron desde muchos años antes, los impuestos internos a los autos se hicieron famosos a finales de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se tomó la decisión de aumentar fuertemente la alícuota que se convirtió inmediatamente en el “impuesto al lujo”.

El aquel momento, se lo relacionó con Mercedes-Benz, que tenía un modelo en particular, el C200, que aumentó sus ventas más de un 50% en los primeros meses del año en relación con el ejercicio anterior. Pero no se trataba de una estrategia comercial de la marca con ese modelo, sino de una circunstancia muy particular por la cual la brecha de las cotizaciones del dólar oficial y el paralelo era casi del 80%. A comienzos de 2014, el dólar oficial estaba en $8 y el paralelo, en $13.

Como se aplicó a los autos suntuosos, se hizo famoso como impuesto al lujo. Pero a lo largo de los siguientes diez años, con idas y vueltas, fue distorsionando tanto los precios de los autos 0 km que en 2023, para evitar el impuesto -que ya alcanzaba al 80% de todos los autos del mercado-, las marcas inventaron los precios topeados. Fue así como parecieron las listas de precios con todas las versiones de un modelo a un precio congelado que era virtual y no se correspondía con lo que se pagaba en los concesionarios.

El impacto era tal que aunque la escala 1 aplicaba un 20% y la escala 2 un 35%, al calcularse sobre él mismo las tasas efectivas eran más elevadas a las nominales quedando en un 25% y 53,85% respectivamente.

En febrero de 2025, el Gobierno decidió suspender la escala 1 y reducir la escala 2 del 35 al 18%. De ese modo, los autos de gama media dejaron de pagarlo y los de gama alta tuvieron un impacto menor que ahora desaparecería con la promulgación de esta ley.