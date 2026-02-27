Economía

Se levantó el paro de los controladores aéreos y los vuelos operarán con normalidad este fin de semana

El Gobierno anunció la suspensión de las medidas de fuerza que había anunciado la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) para el 28 de febrero y el 1 y 2 de marzo

El Ministerio de Capital Humano
El Ministerio de Capital Humano anunció la suspensión del paro de controladores aéreos. (Maximiliano Luna)

El Ministerio de Capital Humano, por medio de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, comunicó que la suspensión del paro de controladores aéreos en medio del conflicto entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Según fuentes oficiales, se encuentra asegurada la prestación normal del servicio de navegación aérea en todo el país para este fin de semana.

La suspensión de las acciones sindicales previstas para los días 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 2026 fue notificada formalmente a través de la representación legal del sindicato.

“En este marco, la Secretaría de Trabajo continúa impulsando las instancias de negociación correspondientes, a fin de alcanzar un entendimiento entre las partes que asegure la normal prestación y la seguridad del servicio de navegación aérea”, remarcó la dependencia que conduce Sandra Pettovello en un comunicado.

Cabe destacar que Atepsa, el sindicato que nuclea a los controladores aéreos, ya había suspendido los paros previstos este jueves 26 y viernes 27 de febrero. En los dos casos, la huelga estaba planeada para afectar a toda la aviación (vuelos domésticos e internacionales) en todos los aeropuertos del país.

“Informamos que, en el marco del conflicto colectivo en curso, se ha avanzado a una mesa de diálogo real con el objetivo de continuar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo que permita dar respuesta al reclamo que venimos llevando adelante”, había señalado el gremio en un comunicado.

El gremio de los controladores
El gremio de los controladores aéreos ya había levantado las medidas de fuerza correspondientes al 26 y 27 de febrero.

El origen del conflicto

Los controladores aéreos desempeñan un papel clave dentro del esquema aeronáutico, ya que gestionan el flujo de aeronaves, organizan partidas y arribos, y supervisan todas las fases de los vuelos desde las torres y centros de control. La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), de carácter estatal, tiene a su cargo esta tarea en todo el país, y el personal está nucleado en Atepsa.

El conflicto entre la empresa y el gremio tiene antecedentes y abarca más que cuestiones salariales. Al tratarse de una entidad pública, cualquier mejora en los haberes y condiciones laborales depende de las pautas definidas por la Oficina Nacional de Empleo Público, lo que introduce una instancia adicional al proceso de negociación.

Según Atepsa, la empresa no habría cumplido con ciertos puntos del Convenio Colectivo de Trabajo. Por otro lado, EANA cuestiona la legitimidad de algunos reclamos y advierte sobre los efectos de las medidas de fuerza, que por tratarse de un servicio esencial, no pueden afectar a más del 45% de la actividad.

Durante 2025, la disputa se manifestó en distintos paros y asambleas, algunos de ellos en momentos de alta demanda como las vacaciones de invierno y las fiestas de fin de año. Para evitar mayores interrupciones, la Secretaría de Trabajo dictó varias conciliaciones obligatorias.

El conflicto también dio lugar a acciones judiciales. En los tribunales de Comodoro Py avanza una causa que involucra a la conducción gremial de Atepsa y a la ex presidenta de EANA, Gabriela Logatto. La Justicia investiga un posible acuerdo paritario firmado a fines de 2023 que no aparece en los registros oficiales de la empresa.

El expediente surgió tras un planteo del sindicato para que se reconociera un acta con incrementos correspondientes al primer trimestre de 2024. Según la investigación, ese documento no fue registrado ni aplicado durante la gestión de Logatto, por lo que se evalúa la responsabilidad tanto de la ex presidenta como de la secretaria general de Atepsa, Paola Barritta.

A su vez, EANA presentó una denuncia penal contra el gremio al entender que ciertas protestas pudieron poner en riesgo la seguridad operacional. Entre los episodios citados, la empresa mencionó la colocación de una bandera sindical en el exterior de una torre de control, hecho que, según la firma, habría interferido con la operatoria aérea.

Uno por uno, los puntos clave de la reforma laboral que discute el Senado hoy

La versión final del proyecto apunta a disminuir la presión impositiva sobre las empresas, fija topes renovados para los aportes sindicales y permite que los convenios colectivos contemplen la creación de fondos de cese laboral como opción frente al sistema de indemnización vigente

Jornada financiera: las acciones cayeron hasta 8% y el riesgo país superó los 570 puntos

El S&P Merval cayó debajo de los 2.700.000 puntos, un piso en cuatro meses, arrastrado por las bajas de Wall Street. El riesgo país subió a 572 puntos. El dólar al público bajó a $1.420 el Banco Nación. El BCRA compró USD 31 millones en el mercado

Cambios en Economía: renunció el secretario de Finanzas que había designado Caputo hacía 4 meses y lo reemplazará Federico Furiase

Alejandro Lew se va del gabinete económico por “motivos personales”, según dijo el titular del Palacio de Hacienda en X. El designado en el cargo era director del BCRA

En marzo aumentan las tarifas de energía eléctrica en el AMBA: el detalle de cómo impactará en las boletas

Desde la Secretaría de Energía estimaron que, por cuestiones estacionales, el 37% de los usuarios pagará una boleta mayor que en febrero

El Gobierno aprobó otros dos proyectos mineros bajo el RIGI: sumarán USD 1.140 millones en inversiones

Las iniciativas generarían 2.300 puestos de trabajo directos e indirectos en San Juan, Salta y Catamarca, además de exportaciones por USD 750 millones al año

