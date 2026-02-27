Mercados: caen los bonos argentinos y el riesgo país se acerca otra vez a los 600 puntos

Wall Street negocia negativo y condiciona a los activos argentinos.

El Senado argentino trata este viernes la reforma laboral impulsada por el oficialismo y, de aprobarse, se convertirá en ley, lo cual afianzaría el poder del presidente ultraliberal Javier Milei para avanzar con su política ortodoxa y desregulatoria para impulsar la economía.

Una tendencia negativa en los principales índices de Wall Street condiciona la evolución de la cotización de los activos domésticos. A las 11:30 horas destaca un nuevo retroceso de los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- que caen 0,4% en promedio, con un riesgo país de JP Morgan que aumenta 22 unidades para la Argentina, en los 576 puntos básicos, un máximo desde el 14 de enero.

El Tesoro terminó el jueves de colocar un nuevo título denominado en dólares Bonar 2027 (AO27), con una adjudicación de USD 250 millones en dos días con un rendimiento del 5,89 por ciento.

“La buena aceptación del instrumento a una tasa inferior al 6%, en un contexto en que el riesgo país supera los 500 puntos básicos, podría mejorar las condiciones de financiamiento al reducir el costo financiero del Tesoro y la presión inmediata sobre las reservas asociada a pagos en moneda extranjera”, dijo el agente de liquidación y compensación Cohen.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube un leve 0,3% en pesos, enlos 2.760.000 puntos.

El cierre del primer bimestre del año llega de la mano de importantes compras de dólares por parte del Banco Central y exitosas colocaciones de bonos por parte del Tesoro, al tiempo que el dólar se debilitó en el período, mientras que los bonos y las acciones mostraron comportamientos dispares.

En Wall Street el ADR de la petrolera YPF operaba con una suba de 0,3%, en los USD 36,54, luego de haber presentado el jueves al cierre de los negocios el balance correspondiente al cuarto trimestre de 2025.

La petrolera bajo control estatal registró pérdidas por USD 649 millones en el cuarto trimestre, y de USD 799 millones en todo el 2025, debido a cambios en los precios del petróleo y sus derivados y una desaceleración en las ventas de gas.

“Una mayor flexibilidad laboral tiende a interpretarse como un intento de mejorar competitividad, reducir costos estructurales y facilitar la inversión productiva. Para ciertos inversores, especialmente en sectores como energía, minería o agroindustria, esto puede representar una oportunidad de entrada en una economía que busca reordenarse”, consideró Ion Jáuregui, analista de ActivTrades.

“Sin embargo, la inversión no se mueve únicamente por ratios financieros. La estabilidad institucional pesa tanto como la rentabilidad esperada”, señaló Jáuregui.

El dólar mayorista tocó los $1.415, en la cuarta rueda consecutiva de suba, aunque se apresta a terminar febrero con pérdidas.

El BCRA lleva comprados del mercado 2.683 millones de dólares a favor de sus reservas en 37 jornadas consecutivas de intervención en la ronda mayorista.

“Si el BCRA continúa comprando dólares y esta política se consolida como estable, los spreads (de los bonos) deberían retomar la compresión de manera paralela, favoreciendo a los bonos más largos, donde esperamos el mayor potencial de suba hasta el 30 de junio”, estimó Adcap Grupo Financiero en un reporte de mercado.