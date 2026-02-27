El Gobierno oficializó la baja del sistema estadístico del mercado automotor: qué pasará con los datos de los autos 0 km

El mercado automotor no tiene números oficiales desde el 5 febrero. El Gobierno oficializó los motivos por los que interrumpió el acceso a los datos que administraba el SIOMAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

A solo 24 horas para el cierre el mes, el Ministerio de Justicia de la Nación comunicó oficialmente el estado de situación que involucra al mercado automotor argentino por la cual desde el 5 de febrero no existen registros de las operaciones de ventas de autos 0 km.

El comunicado oficial confirmó el adelanto Infobae de la víspera al señalar que “se detectó que la información contenida en los sistemas de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA), no se encontraba disponible en igualdad de condiciones para todos los interesados. Determinados actores accedían a datos registrales relevantes sin que existiera un mecanismo público, transparente y uniforme para su consulta”, en referencia a la existencia del Sistema de Información OnLine del Mercado Automotor (SIOMMA), empresa que comercializaba informes confeccionados a partir de esa información que, entiende la administración libertaria, debería ser pública y accesible sin cargo alguno para todos.

El texto de la cartera encabezada por Mariano Cúneo Libarona continúa explicando que “con el objetivo de garantizar dicha transparencia y un acceso equitativo a la información pública, la Dirección Nacional se encuentra desarrollando un nuevo sistema abierto que centralizará y disponibilizará de manera oficial los datos que administra el organismo. Hasta tanto el nuevo sistema entre en funcionamiento, se podrán solicitar reportes con información registral relevante, incluyendo la cantidad de inscripciones y transferencias mensuales, discriminados por competencias, y el reporte con análisis de las inscripciones iniciales mensuales por marca, modelo y tipo de vehículo”.

La pantalla de SIOMAA muestra un aviso de interrupción en la actualización de datos de ventas de autos 0 km en Argentina, debido a la falta de información oficial de la DNRPA desde el 5 de febrero.

Como funcionaba el esquema SIOMAA

Lo curioso del caso es que el modo de operar del SIOMAA desde hace más de 15 años es a través de una suscripción que pagan tanto las compañías automotrices, como los concesionarios de automóviles, además de compañías de seguro, entre otras empresas pertenecientes al ecosistema del mercado automotor. Este sistema se creó oportunamente como un negocio que crearon entre algunos integrantes de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), por lo cual la información que surgía del SIOMAA se distribuyó a los medios de comunicación a través de esta asociación.

Sin embargo, desde el pasado jueves 5 de febrero, cada socio que intentó entrar a la plataforma no pudo visualizar los datos que normalmente se cargaban día a día y, en cambio, se encontraron con una leyenda que explicaba la situación.

“Debido a circunstancias externas a Siomaa, la actualización de datos se encuentra temporalmente interrumpida. Informaremos cuando el servicio se normalice. Gracias por su comprensión”, era el mensaje que alertaba de lo que en principio pareció ser una caída del sistema. Esto fue debido a que simultáneamente varios Registros del Automotor estuvieron más de 48 horas sin poder cargar trámites en el sitio de la DNRPA, pero que luego quedó en evidencia que no se trataba de una falla sino de una decisión del Ministerio de Justicia, organismo del que depende la Dirección Nacional, de dejar de compartir datos públicos para su uso particular y comercialización.

La industria automotriz trabajó a ciegas durante el mes de febrero, especialmente por la falta de datos de la competencia entre marcas

El impacto en el mercado automotor

El sector automotor padeció esta circunstancia durante febrero sin datos oficiales que permitieran conocer la situación del mercado y actuar en consecuencia. La situación se tornó más preocupante aún al comprobar que efectivamente hay una caída de ventas de automóviles 0 km que oscila el 25% interanual para el segundo mes del año.

Sin saber aún cuando estará disponible la información actualizada de febrero, el mismo comunicado oficial confirmó que quienes estén interesados en esos datos podrán requerirlos por medio de correo electrónico a privada@dnrpa.gov.ar o mediante una nota dirigida a la Dirección Nacional.

Normalmente, el sistema de estadísticas que ofrecía SIOMAA sin cargo a organismos públicos y medios de comunicación entregaba un informe detallado a última hora del último día hábil de cada mes, que en este caso debía ser este viernes sobre las 19.30.