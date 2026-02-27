Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 27 de febrero

El dólar al público es ofrecido en alza a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El blue opera en baja a $1.420

14:03 hsHoy

Baja el blue

El dólar informal es negociado a contramano del oficial, pues cede por segundo día, mientras en bancos anota la cuarta suba consecutiva. Así, el blue opera este viernes con una caída de cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta, diez pesos por debajo que en la ventanilla del Banco Nación.

14:01 hsHoy

Sube el dólar al público

El dólar minorista es negociado con un alza de cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El billete al público se apresta a cerrar el mes de febrero con una pérdida de 35 pesos o 2,4 por ciento.

13:57 hsHoy

¿A cuánto se opera el dólar en los bancos?

El dólar al público esó negociado a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.429,59 para la venta y a $1.378,68 para la compra.

13:07 hsHoy

El campo destacó el acuerdo con la UE y habló del impacto en la carne y el dólar

Tras la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, aseguró que el pacto abre una nueva etapa para el sector agropecuario

Tras 26 años de negociación, Argentina ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El Senado de la Nación aprobó por 69 votos a favor y 3 en contra de la alianza. En Infobae en Vivo Al Amanecer, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, analizó el impacto del convenio y la situación actual del campo argentino. El sector agropecuario considera que el pacto representa una oportunidad. Pino destacó los desafíos que enfrenta el sector y la necesidad de fortalecer el negocio ganadero y la producción nacional.

13:07 hsHoy

El dólar subió por tercer día y se consolidó por encima de los $1.400

La divisa interbancaria subió a $1.408 en una plaza con escaso monto operado de USD 213 millones. El segmento al público en el Banco Nación avanzó a $1.425

El dólar conserva en febrero
El dólar conserva en febrero una baja de 2,7%.

El dólar operó en alza por tercer día seguido, en un contexto donde la continuidad de compras oficiales de divisas en el mercado le empezó a dar sostén a las cotizaciones. A esto se sumó la baja de las tasas en pesos, tras una licitación de bonos del Tesoro con un rollover menor a los vencimientos, y una demanda más firme en el mercado de contado.

13:06 hsHoy

El BCRA compró USD 41 millones en el mercado

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios (19,2% de la oferta de contado), para acumular en febrero un saldo a favor de USD 1.524 millones por su intervención cambiaria de febrero.

Las reservas internacionales brutas cedieron USD 749 millones -a USD 46.156 millones- por movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes (divisas que se reincorporan a reservas con el inicio del próximo mes), el pago de USD 30 millones a organismos, la baja de USD 30 millones por otras cotizaciones y el pago de un vencimiento de un bono provincial.

13:06 hsHoy

El Banco Central profundiza el desarme de la cobertura millonaria en dólares que ofreció en la previa electoral

Antes de las elecciones de medio término, la autoridad monetaria había apelado al mercado de dólar futuro para intentar contener la volatilidad cambiaria. Desde entonces, redujo la posición vendida en más de USD 3.500 millones

El BCRA hilvanó 37 jornadas
El BCRA hilvanó 37 jornadas consecutivas con saldo comprador de divisas. REUTERS/Agustín Marcarian

En paralelo a la compra de divisas para reforzar las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en el desarme de la cobertura cambiaria que había ofrecido antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta decisión se refleja en la disminución de la posición vendida del organismo en el mercado de contratos a futuro de dólar.

13:06 hsHoy

El dólar blue, a 1.425 pesos

En cuanto al dólar blue, los negocios fueron inusualmente volátiles el jueves. Luego de tocar un máximo intradiario en los 1.450 pesos, el billete informal replegó la tendencia por la tarde, para ser operado a $1.425 para la venta, con un descenso de 20 pesos (-1,4%) respecto del cierre del miércoles, para quedar otra vez equiparado al dólar minorista.

