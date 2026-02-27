Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 27 de febrero

En cuanto al dólar blue , los negocios fueron inusualmente volátiles el jueves. Luego de tocar un máximo intradiario en los 1.450 pesos, el billete informal replegó la tendencia por la tarde, para ser operado a $1.425 para la venta, con un descenso de 20 pesos (-1,4%) respecto del cierre del miércoles, para quedar otra vez equiparado al dólar minorista.

En paralelo a la compra de divisas para reforzar las reservas internacionales, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) avanza en el desarme de la cobertura cambiaria que había ofrecido antes de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Esta decisión se refleja en la disminución de la posición vendida del organismo en el mercado de contratos a futuro de dólar .

Las reservas internacionales brutas cedieron USD 749 millones -a USD 46.156 millones- por movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes (divisas que se reincorporan a reservas con el inicio del próximo mes), el pago de USD 30 millones a organismos, la baja de USD 30 millones por otras cotizaciones y el pago de un vencimiento de un bono provincial.

El Banco Central compró USD 41 millones en el mercado de cambios (19,2% de la oferta de contado), para acumular en febrero un saldo a favor de USD 1.524 millones por su intervención cambiaria de febrero.

El dólar operó en alza por tercer día seguido , en un contexto donde la continuidad de compras oficiales de divisas en el mercado le empezó a dar sostén a las cotizaciones. A esto se sumó la baja de las tasas en pesos, tras una licitación de bonos del Tesoro con un rollover menor a los vencimientos, y una demanda más firme en el mercado de contado.

Tras 26 años de negociación, Argentina ratificó el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. El Senado de la Nación aprobó por 69 votos a favor y 3 en contra de la alianza. En Infobae en Vivo Al Amanecer , Nicolás Pino , presidente de la Sociedad Rural Argentina, analizó el impacto del convenio y la situación actual del campo argentino. El sector agropecuario considera que el pacto representa una oportunidad. Pino destacó los desafíos que enfrenta el sector y la necesidad de fortalecer el negocio ganadero y la producción nacional.

El dólar al público esó negociado a $1.425 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar promedió $1.429,59 para la venta y a $1.378,68 para la compra.

El dólar minorista es negociado con un alza de cinco pesos o 0,4%, a $1.430 para la venta en el Banco Nación. El billete al público se apresta a cerrar el mes de febrero con una pérdida de 35 pesos o 2,4 por ciento.

El dólar informal es negociado a contramano del oficial, pues cede por segundo día, mientras en bancos anota la cuarta suba consecutiva. Así, el blue opera este viernes con una caída de cinco pesos o 0,4%, a $1.420 para la venta, diez pesos por debajo que en la ventanilla del Banco Nación.

