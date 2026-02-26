Economía

Mercados: los bonos soberanos ceden y el riesgo país es el más alto en un mes

Los títulos en dólares restan 0,2% luego de la colocación del nuevo Bonar 2027, mientras que el riesgo país supera los 550 puntos básicos. El S&P Merval sube 0,8%

Wall Street opera mixto tras el balance de Nvidia.

Los indicadores de Wall Street se mueven con cifras mixtas, mientras que la Bolsa porteña sube, en un marco de dólar nuevamente en alza.

Al mediodía, las acciones del gigante de los microchips Nvidia caen 3,5% luego de presentar balance trimestral, mientras que el panel tecnológico Nasdaq opera con una caída del 0,8 por ciento.

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,8%, en los 2.820.000 puntos. Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ceden 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan marca un ascenso de 13 unidades para la Argentina, en los 552 puntos básicos, en su nivel más alto desde el 21 de enero.

En la plaza local se analiza el resultado de la colocación de un nuevo bono con ley local en dólares, el Bonar 2027, con el cual el tesoro espera recaudar unos USD 2.000 millones en total en una serie de emisiones hasta mitad de año, para cubrir el vencimiento de capital de deuda soberana en julio.

Max Capital indicó que “el Bonar 2027 recibió ofertas por USD 868 millones, pero solo se adjudicaron USD 150 millones que era lo máximo que se iba a adjudicar. Cerró con una tasa de 5,89%, en línea con nuestra estimación (lo valuamos en 100,2), lo que implica una TIR (Tasa Interna de retorno) cercana al 8% en el mercado offshore. Hoy habrá una oferta adicional de hasta USD 100 millones al precio de corte de ayer (100,45)“.

Juan Manuel Franco, economista jefe del Grupo SBS, precisó que “el Tesoro colocó la totalidad de lo previsto (USD 150 millones) del nuevo Bonar 27, con una demanda que estuvo en torno a USD 868 millones. La tasa de corte fue de 5,89%, inferior al cupón de 6%, logrando emitir el bono sobre la par. Esto muestra el apetito por un papel corto que paga intereses mensuales en un contexto de depósitos privados en dólares en máximos históricos, por encima de los USD 38.000 millones, que buscan tasa y generan exceso de demanda de un papel como este”.

“Esto nos dice que los USD 100 millones que va salir a buscar hoy los obtendrá sin problemas, a la vez que continúa transitando un camino para continuar incrementando las reservas del BCRA y prepararse para salir a colocar deuda en el exterior”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Balance de Nvidia

Los analistas de IOL inversiones comentaron que “Nvidia aplasta las métricas y consolida su hegemonía en la era de la IA. La tecnológica logró un cierre de año récord impulsado por el segmento de Data Centers. Nvidia volvió a demostrar un desempeño sobresaliente en el cuarto trimestre fiscal de 2026, reportando ingresos récord de USD 68.127 millones, lo que representa un significativo crecimiento interanual del 73% y un aumento secuencial del 20%”.

Añadieron que “Nvidia continúa siendo una acción que debería incluirse en todo portafolio agresivo. La compañía demostró que la producción de Blackwell no solo está superando desafíos iniciales de eficiencia, sino que está mejorando los márgenes operativos frente a la generación anterior”.

No obstante, desde Bloomberg advirtieron que “el último pronóstico de ventas de Nvidia generó una respuesta tibia de los inversores, lo que indica que las preocupaciones sobre una posible burbuja continúan pesando sobre el fabricante dominante de procesadores de inteligencia artificial”.

“El panorama financiero global atraviesa una fase de reajuste crítico, marcada por una divergencia entre la euforia tecnológica y la cautela macroeconómica. Mientras el sector de semiconductores e inteligencia artificial continúa desafiando las leyes de la gravedad financiera con reportes de ingresos históricos, los bancos centrales mantienen una postura de vigilancia estricta ante una inflación que se resiste a alcanzar el objetivo del 2%. La sesión actual refleja un mercado que, a pesar de operar cerca de máximos, muestra señales de fatiga técnica y una sensibilidad exacerbada a los anuncios de política arancelaria y tensiones geopolíticas”, aportó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

