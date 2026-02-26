Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción: “Todos debemos acostumbrarnos a un nuevo sistema económico”

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción analiza el difícil presente del sector, que se encuentra en una "meseta" tras una fuerte caída. Explica el impacto del freno a la obra pública nacional y asegura que si bien apoya el rumbo económico del Gobierno, la reforma laboral por sí sola no creará nuevos puestos de trabajo

El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss, en diálogo con Infobae en Vivo, detalló el impacto que sufrió el sector en términos de empleo y resaltó la importancia que vuelva la obra pública.

“Nosotros perdimos 120.000 puestos de trabajo entre mediados del 2023 y mediados del 2024. Desde ese entonces estamos amesetados y solo hemos recuperado una muy pequeñísima parte de esa pérdida”, aseguró.

A su vez, detalló que cada puesto de trabajo genera aproximadamente uno indirecto, con lo cual se pueden haber perdido otros 120.000 empleos.

En este marco, consultado por la reforma laboral, dijo: “Existe unanimidad en que, por sí sola, no genera empleo. La creación de puestos de trabajo se produce cuando aumenta la actividad y las empresas necesitan ampliar su dotación”.

A criterio de Weiss, una normativa más moderna puede facilitar que, en ese contexto, muchas firmas que hoy incorporan personal de manera informal lo hagan dentro del mercado formal.

En términos más generales, y peses a este panorama, el empresario sostuvo: “Estamos totalmente de acuerdo en que el rumbo es el adecuado, en que la macroeconomía debe estar ordenada, en que no puede haber emisión y en que tenemos que recuperar la moneda”.

“Tenemos que hacer, ni más ni menos, lo que hacen la mayoría de los países del mundo —incluidos nuestros países limítrofes, más allá de contadísimas excepciones—. La macro tiene que estar ordenada; eso es claro", consideró.

Weiss: “Estamos totalmente de acuerdo en que el rumbo es el adecuado"

“Y también es cierto que todos debemos acostumbrarnos a un nuevo sistema económico, que ya no es el inflacionario. El esquema inflacionario nos llevaba a trabajar de una determinada manera; este nos obliga a hacerlo de otra forma. Claramente, algunos se adaptarán con mayor facilidad y rapidez, y otros no tanto”, añadió.

No obstante, aseguró que para el bien del país y para el bienestar de las empresas constructoras que realizan obra pública, “tiene que haber inversión pública”.

“En todo el mundo existe una inversión estatal muy importante en sus tres niveles —nacional, provincial y municipal—, porque la única manera de crecer y desarrollarse es contar con una infraestructura robusta: rutas, ferrocarriles y puertos, pero también hospitales, escuelas y viviendas. Sin una infraestructura pública sólida, no hay camino posible hacia el desarrollo y el bienestar", argumentó.

Se trata de un punto con el que el gobierno de Javier Milei fue tajante, al paralizarla. Weiss cree que cuando la macroeconomía lo permita y se alcance un superávit fiscal de magnitud suficiente, la inversión pública debería retomarse.

“Cualquier gobierno —sin personalizar— necesita invertir, porque así ocurre en todo el mundo. La inversión privada en infraestructura, aun cuando ojalá llegue en la mayor medida posible, es minoritaria a nivel global. El grueso, alrededor del 85%, lo realiza el Estado en sus tres niveles. Por eso es imprescindible que esa inversión vuelva", explicó.

Weiss: “Cualquier gobierno —sin personalizar— necesita invertir, porque así ocurre en todo el mundo"

“Hoy el Gobierno está centrado en que la inversión privada colabore con el desarrollo de la infraestructura, pero, claramente, en algún momento también deberá retomarse la inversión pública”, agregó.

Vale mencionar que en enero de 2026, la actividad vinculada a la construcción mostró señales de desaceleración según el Índice Construya, que registró una caída mensual desestacionalizada del 11,6% y una baja interanual del 1,1%, reflejando un ajuste tras el cierre del año anterior y un menor dinamismo en la demanda de insumos para obras privadas.

En 2025, partiendo de una baja base de comparación, el sector de la construcción había registrado un crecimiento del 6,3% frente a 2024. solo dos meses mostraron caídas: enero (-1,4%) y noviembre (-4,8%), mientras que abril alcanzó un pico de crecimiento del 25,9%. En diciembre, el sector repuntó un 2,9%.

