Economía

Se triplicaron las ventas de autos importados en enero: qué marcas lideraron el ranking de 0 km

Aunque la mayoría de los vehículos que entran al país vienen a través de las propias terminales automotrices, los representantes oficiales de marcas que no fabrican en Argentina tuvieron un inicio de año récord

Guardar
Más del 270% de crecimiento
Más del 270% de crecimiento en ventas de autos 0km tuvieron los importadores en el primer mes de 2026. (Foto AP/David Zalubowski)

Cuando quedan pocas horas para que termine febrero, mes durante el cual no hubo registro de patentamientos de autos 0 km por decisión de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) publicó un informe en el que da cuenta del crecimiento de ventas de autos nuevos de los importadores oficiales dentro del mercado argentino.

Según la entidad, se alcanzaron un total de 6.395 unidades patentadas en enero, consolidando la tendencia de crecimiento de los vehículos extranjeros en el nuevo escenario automotor argentino. En comparación con enero de 2025, el resultado de enero de este año representa un crecimiento superior al 270%, ya que un año atrás, cuando todavía no tenía vigencia el actual cupo de 50.000 unidades con tecnología híbrida y eléctrica, se habían alcanzado las 1.712 unidades.

El informe destaca como ejes de esta nueva realidad un mix entre vehículos de producción nacional e importados alcanzó un 35% y un 65% respectivamente, una mayor disponibilidad de oferta, una normalización operativa y una recuperación progresiva de la demanda, que ahora tiene un mercado más equilibrado, con una oferta cada vez más amplia y competitiva para los consumidores.

“Los resultados de enero muestran un sector que está recuperando dinamismo y que responde cuando existen condiciones de mayor previsibilidad. Las marcas que integran CIDOA vienen realizando inversiones sostenidas para ampliar la oferta, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la red comercial. Para consolidar este crecimiento es clave avanzar hacia un marco regulatorio que promueva competencia, reglas claras y estabilidad en el tiempo”, señaló Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina.

Ernesto Cavicchioli es el nuevo
Ernesto Cavicchioli es el nuevo presidente de CIDOA, la cámara que nuclea a los importadores que no tienen fábricas en Argentina

Nuevo escenario de autos importados

En enero, el origen de los vehículos patentados en el mercado argentino mostró una fuerte concentración regional, con Brasil liderando ampliamente con el 43,8% representado en 28.672 unidades. Argentina mantiene el segundo lugar como industria automotriz local, con 22.806 unidades (34,9%).

Sin embargo, el dato más relevante del primer mes de operaciones del año es el crecimiento de China, que alcanzó 6.777 unidades (10,4%) y cuadruplicó su volumen a nivel interanual, lo que le permitió afirmarse como tercer país de origen en importancia.

México también mostró una expansión significativa con 2.628 unidades (4,0%), mientras que países europeos y asiáticos como Alemania, Bélgica, Tailandia, Corea del Sur y Japón mantuvieron participaciones más acotadas pero estables.

La comparación interanual refleja una pérdida relativa de participación de Brasil y Argentina frente al fuerte avance de China y México, evidenciando un proceso de mayor diversificación en el origen de la oferta y una creciente presencia de vehículos asiáticos en el mercado argentino.

Sin embargo, habrá que aguardar los números de febrero, pero especialmente los de marzo, ya que entre fin de año pasado y comienzos de 2026, se produjo una llegada masiva de vehículos chinos debido a la fecha de vencimiento del cupo 2025, que estaba pautada para el 31 de enero.

En el ranking de importadores, las operaciones concretadas en el primer mes del año mostraron 6 marcas chinas entre los diez primeros puestos con BAIC y BYD como líderes, en tanto que Hyundai y KIA sobresalen del resto provenientes de Corea del Sur, y BMW y Volvo quedaron como las europeas con mayor cantidad de patentamientos.

El BAIC BJ30 fue el
El BAIC BJ30 fue el auto importado extrazona más vendido en enero

Ranking de ventas vía importadores oficiales

  • BAIC: 1.325 unidades (20,72%)
  • BYD: 915 unidades (14,31%)
  • HAVAL: 681 unidades (10,65%)
  • HYUNDAI: 637 unidades (9,96%)
  • KIA: 454 unidades (7,10%)
  • CHERY: 429 unidades (6,71%)
  • MG: 352 unidades (5,50%)
  • BMW: 306 unidades (4,78%)
  • VOLVO: 212 unidades (3,32%)
  • FOTON: 184 unidades (2,88%)
  • JAC: 129 unidades (2,02%)
  • JETOUR: 125 unidades (1,95%)
  • CHANGAN: 113 unidades (1,77%)
  • DFSK: 82 unidades (1,28%)
  • MITSUBISHI: 67 unidades (1,05%)
  • SUBARU: 48 unidades (0,75%)
  • SUZUKI: 42 unidades (0,66%)
  • MINI: 38 unidades (0,59%)
  • SHINERAY: 37 unidades (0,58%)
  • KYC: 28 unidades (0,44%)
  • JMEV: 25 unidades (0,39%)
  • GREAT WALL: 23 unidades (0,36%)
  • DONGFENG: 22 unidades (0,34%)
  • JMC: 21 unidades (0,33%)
  • ZANELLA: 19 unidades (0,30%)
  • GAC MOTOR: 18 unidades (0,28%)
  • ISUZU: 15 unidades (0,23%)
  • GEELY: 6 unidades (0,09%)
  • ALFA ROMEO: 5 unidades (0,08%)
  • FERRARI: 5 unidades (0,08%)
  • DFM: 5 unidades (0,08%)
  • FAW: 5 unidades (0,08%)
  • KAIYI: 4 unidades (0,06%)
  • SKYWELL: 3 unidades (0,05%)
  • PORSCHE: 3 unidades (0,05%)
  • MAXUS: 2 unidades (0,03%)
  • LOTUS: 2 unidades (0,03%)
  • MACK: 2 unidades (0,03%)
  • YUTONG: 2 unidades (0,03%)
  • LAND ROVER: 1 unidad (0,02%)
  • MCLAREN: 1 unidad (0,02%)
  • FORTHING: 1 unidad (0,02%)
  • ARCFOX: 1 unidad (0,02%)

Aunque hay marcas como Ferrari, Porsche o Lotus que tienen un volumen de unidades reducidas por el nicho del mercado que ocupan, la mayoría de las marcas que tienen menos de 5 unidades corresponde adjudicarle la operación al propio representante oficial, que hace una primera importación de pocos vehículos para demostración y exhibición de productos en el mercado local.

Temas Relacionados

autos importadosCIDOAErnesto CavicchioliBAICúltimas noticias

Últimas Noticias

Producir granos en la Argentina es más caro que en el resto de la región en 7 de 13 insumos clave

Un relevamiento privado comparó valores en cinco países y detectó brechas en energía, transporte y maquinaria, con mejoras recientes en agroquímicos

Producir granos en la Argentina

Cuáles son los movimientos en billeteras virtuales que usa ARCA para excluir contribuyentes del Monotributo

El fisco nacional inició la fiscalización sistemática en base a la información que recibió por transacciones de contribuyentes en plataformas digitales durante 2024 y 2025. Cómo se puede apelar y qué documentación se debe presentar

Cuáles son los movimientos en

Cambia la estrategia antiinflacionaria del Gobierno: baja las tasas mientras el mercado aguarda el nuevo bono en dólares

Este miércoles se licitará el título denominado en moneda extranjera y hay expectativa entre los inversores. En paralelo, la volatilidad sigue afectando a las bolsas de Estados Unidos y podría contagiar a la Argentina

Cambia la estrategia antiinflacionaria del

Granos desaparecidos, denuncias y cheques impagos: la situación de una empresa del agro genera otra vez preocupación en el sector

Con 440 cheques impagos por más de $2.000 millones, Huergo Cereales, de Chivilcoy, negocia su venta a un grupo agroindustrial. Qué dicen los productores que son sus clientes

Granos desaparecidos, denuncias y cheques

Un solo banco concentró el 76% de los créditos hipotecarios: cómo se distribuye el mercado y qué pasa con las tasas

A pesar del repunte de préstamos otorgados en 2025, el mercado muestra una fuerte concentración. Radiografía de un escenario donde la brecha de tasas entre la banca pública y privada redefine las posibilidades de acceso a la vivienda

Un solo banco concentró el
DEPORTES
La emoción de Adam Bareiro

La emoción de Adam Bareiro tras debutar con Boca con dos goles: dedicatoria a Riquelme, mensaje a los hinchas y un dato histórico

Los mejores memes del triunfo de Boca Juniors ante Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina: Bareiro, Janson y burlas a River Plate

Un día después de anunciar su salida de River Plate, Marcelo Gallardo ya es pretendido por un grande de Brasil

Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

TELESHOW
Gran Hermano Generación Dorada: quiénes

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

50 fotos: Ricky Sarkany presentó su libro, “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”

La indirecta de Maxi López luego de que Wanda Nara pidiera que le prepare sushi: “¿Sabés quién me lo hace?”

Christian Nodal explotó contra Cazzu después de su descargo: “La maternidad no debería usarse como escudo”

El encuentro entre Juana Repetto y Sebastián Graviotto junto a Timoteo: “Acá charlando”

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia