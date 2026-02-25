Se triplicaron las ventas de autos importados en enero: qué marcas lideraron el ranking de 0 km

Más del 270% de crecimiento en ventas de autos 0km tuvieron los importadores en el primer mes de 2026. (Foto AP/David Zalubowski)

Cuando quedan pocas horas para que termine febrero, mes durante el cual no hubo registro de patentamientos de autos 0 km por decisión de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor, la Cámara de Importadores y Distribuidores Oficiales de Automotores (CIDOA) publicó un informe en el que da cuenta del crecimiento de ventas de autos nuevos de los importadores oficiales dentro del mercado argentino.

Según la entidad, se alcanzaron un total de 6.395 unidades patentadas en enero, consolidando la tendencia de crecimiento de los vehículos extranjeros en el nuevo escenario automotor argentino. En comparación con enero de 2025, el resultado de enero de este año representa un crecimiento superior al 270%, ya que un año atrás, cuando todavía no tenía vigencia el actual cupo de 50.000 unidades con tecnología híbrida y eléctrica, se habían alcanzado las 1.712 unidades.

El informe destaca como ejes de esta nueva realidad un mix entre vehículos de producción nacional e importados alcanzó un 35% y un 65% respectivamente, una mayor disponibilidad de oferta, una normalización operativa y una recuperación progresiva de la demanda, que ahora tiene un mercado más equilibrado, con una oferta cada vez más amplia y competitiva para los consumidores.

“Los resultados de enero muestran un sector que está recuperando dinamismo y que responde cuando existen condiciones de mayor previsibilidad. Las marcas que integran CIDOA vienen realizando inversiones sostenidas para ampliar la oferta, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer la red comercial. Para consolidar este crecimiento es clave avanzar hacia un marco regulatorio que promueva competencia, reglas claras y estabilidad en el tiempo”, señaló Ernesto Cavicchioli, presidente de CIDOA y CEO de Hyundai Argentina.

Ernesto Cavicchioli es el nuevo presidente de CIDOA, la cámara que nuclea a los importadores que no tienen fábricas en Argentina

Nuevo escenario de autos importados

En enero, el origen de los vehículos patentados en el mercado argentino mostró una fuerte concentración regional, con Brasil liderando ampliamente con el 43,8% representado en 28.672 unidades. Argentina mantiene el segundo lugar como industria automotriz local, con 22.806 unidades (34,9%).

Sin embargo, el dato más relevante del primer mes de operaciones del año es el crecimiento de China, que alcanzó 6.777 unidades (10,4%) y cuadruplicó su volumen a nivel interanual, lo que le permitió afirmarse como tercer país de origen en importancia.

México también mostró una expansión significativa con 2.628 unidades (4,0%), mientras que países europeos y asiáticos como Alemania, Bélgica, Tailandia, Corea del Sur y Japón mantuvieron participaciones más acotadas pero estables.

La comparación interanual refleja una pérdida relativa de participación de Brasil y Argentina frente al fuerte avance de China y México, evidenciando un proceso de mayor diversificación en el origen de la oferta y una creciente presencia de vehículos asiáticos en el mercado argentino.

Sin embargo, habrá que aguardar los números de febrero, pero especialmente los de marzo, ya que entre fin de año pasado y comienzos de 2026, se produjo una llegada masiva de vehículos chinos debido a la fecha de vencimiento del cupo 2025, que estaba pautada para el 31 de enero.

En el ranking de importadores, las operaciones concretadas en el primer mes del año mostraron 6 marcas chinas entre los diez primeros puestos con BAIC y BYD como líderes, en tanto que Hyundai y KIA sobresalen del resto provenientes de Corea del Sur, y BMW y Volvo quedaron como las europeas con mayor cantidad de patentamientos.

El BAIC BJ30 fue el auto importado extrazona más vendido en enero

Ranking de ventas vía importadores oficiales

BAIC: 1.325 unidades (20,72%)

BYD: 915 unidades (14,31%)

HAVAL: 681 unidades (10,65%)

HYUNDAI: 637 unidades (9,96%)

KIA: 454 unidades (7,10%)

CHERY: 429 unidades (6,71%)

MG: 352 unidades (5,50%)

BMW: 306 unidades (4,78%)

VOLVO: 212 unidades (3,32%)

FOTON: 184 unidades (2,88%)

JAC: 129 unidades (2,02%)

JETOUR: 125 unidades (1,95%)

CHANGAN: 113 unidades (1,77%)

DFSK: 82 unidades (1,28%)

MITSUBISHI: 67 unidades (1,05%)

SUBARU: 48 unidades (0,75%)

SUZUKI: 42 unidades (0,66%)

MINI: 38 unidades (0,59%)

SHINERAY: 37 unidades (0,58%)

KYC: 28 unidades (0,44%)

JMEV: 25 unidades (0,39%)

GREAT WALL: 23 unidades (0,36%)

DONGFENG: 22 unidades (0,34%)

JMC: 21 unidades (0,33%)

ZANELLA: 19 unidades (0,30%)

GAC MOTOR: 18 unidades (0,28%)

ISUZU: 15 unidades (0,23%)

GEELY: 6 unidades (0,09%)

ALFA ROMEO: 5 unidades (0,08%)

FERRARI: 5 unidades (0,08%)

DFM: 5 unidades (0,08%)

FAW: 5 unidades (0,08%)

KAIYI: 4 unidades (0,06%)

SKYWELL: 3 unidades (0,05%)

PORSCHE: 3 unidades (0,05%)

MAXUS: 2 unidades (0,03%)

LOTUS: 2 unidades (0,03%)

MACK: 2 unidades (0,03%)

YUTONG: 2 unidades (0,03%)

LAND ROVER: 1 unidad (0,02%)

MCLAREN: 1 unidad (0,02%)

FORTHING: 1 unidad (0,02%)

ARCFOX: 1 unidad (0,02%)

Aunque hay marcas como Ferrari, Porsche o Lotus que tienen un volumen de unidades reducidas por el nicho del mercado que ocupan, la mayoría de las marcas que tienen menos de 5 unidades corresponde adjudicarle la operación al propio representante oficial, que hace una primera importación de pocos vehículos para demostración y exhibición de productos en el mercado local.