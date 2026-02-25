El consumo masivo bajó un 0,8% en enero y lleva tres meses consecutivos en caída

Enero marcó el tercer mes consecutivo con caídas interanuales

El consumo volvió a registrar una caída interanual de 0,8% enero, en un contexto de desaceleración del crédito, freno en los bienes durables y una inflación que se aceleró en los últimos meses. Por el contrario, el indicador exhibió un crecimiento de 0,7% frente a diciembre en términos desestacionalizados.

Según la Cámara Argentina de Comercio (CAC), enero marcó el tercer mes consecutivo con caídas interanuales, luego de un primer semestre de 2025 caracterizado por variaciones positivas frente a los mismos meses del año anterior.

Esta evolución del consumo debe analizarse en el contexto de los precios, ya que desde mediados de 2025 se observa una leve aceleración de la inflación. En enero, el IPC registró una suba mensual de 2,9%, lo que encadenó cinco meses consecutivos con variaciones superiores al 2%.

En términos interanuales, el índice mostró un aumento de 32,4%. Se trata del segundo mes seguido en el que la variación anual se incrementa, luego de más de un año de descensos ininterrumpidos desde mediados de 2024.

Evolución del indicador de consumo (CAC)

“Si analizamos la inflación en perspectiva de mediano plazo, pese a esta aceleración la variación general de los precios luce mantenerse dentro de la tendencia de estabilidad que se consolida desde 2024. Tras un octubre turbulento signado por las expectativas preelectorales (lo que generó volatilidad cambiaria), la situación se estabilizó”, consideró la CAC.

“Los cambios en el esquema de bandas de flotación sumados a los mayores flujos de oferta de divisas en el mercado de cambios consolidaron un comienzo de año calmo en términos de dólar, diferenciándose de la dinámica reciente de los precios”, añadió.

El consumo y la actividad económica suelen moverse en la misma dirección. En 2024, el Índice de Consumo (IC) y el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) compartieron, sin excepciones, variaciones interanuales negativas a lo largo de todo el año.

El consumo y la actividad económica suelen moverse en la misma dirección (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025 la dinámica se repitió casi como un espejo, pero en terreno positivo. Tanto el EMAE como el IC mostraron una recuperación frente a los niveles deprimidos de 2024, aunque a velocidades diferentes.

Sin embargo, hacia noviembre de 2025 —último dato disponible del EMAE— volvió a observarse el patrón del año previo: ambos indicadores registraron caídas interanuales.

En particular, el EMAE interrumpió una seguidilla de subas y retrocedió 0,3% en esa medición. En línea con ese comportamiento, el IC también exhibió una variación interanual negativa en el mismo mes.

De todos modos, dice la CAC, el análisis requiere matices. Durante la primera mitad de 2025, la comparación se realizaba contra una base muy baja, correspondiente al primer semestre de 2024.

La mejora que comenzó a mediados de ese año elevó el punto de partida para los últimos meses de 2025, por lo que las caídas interanuales no resultan sorprendentes. En este contexto, cobra mayor relevancia la variación intermensual desestacionalizada: en enero frente a diciembre, el indicador volvió a mostrar un resultado positivo.

El desempeño de los distintos rubros que componen el indicador mostró dinámicas dispares. Las variaciones interanuales no siempre replican el signo del índice general y, en algunos casos, incluso se mueven en sentido contrario.

Indumentaria y calzado registró en enero una caída estimada de 0,8% interanual, en línea con el retroceso del IC. El dato resulta relevante porque la comparación se realiza contra un enero de 2025 que ya había mostrado una variación negativa frente al mismo mes de 2024, es decir, con una base baja. En el acumulado, enero se ubicó 4,4% por debajo del nivel observado dos años atrás.

El desempeño de los distintos rubros que componen el indicador mostró dinámicas dispares (CAC)

El capítulo de transporte y vehículos, en tanto, exhibió un virtual estancamiento, con una variación interanual de -0,1%. Dentro del rubro, incidió el cambio de tendencia en el patentamiento de automóviles y motocicletas: tras un 2025 marcado por subas sostenidas, la reversión observada en los últimos meses impactó en el consumo del sector.

Recreación y cultura también mostró un desempeño negativo. En enero cayó 3,7% interanual y aportó -0,3 puntos porcentuales a la variación del IC. Se trató del segundo mes consecutivo en baja, luego de un período de recuperación que se extendió durante buena parte del segundo semestre de 2025.

A contramano, vivienda, alquileres y servicios públicos creció 7,1% interanual en enero, repitiendo el desempeño positivo de diciembre. El rubro contribuyó con 1,2 puntos porcentuales a la variación del índice general, atenuando parcialmente la caída agregada.

El resto de los rubros registró una contracción interanual de 2,9% en enero, con una incidencia negativa de 1,6 puntos porcentuales en el resultado general. En perspectiva histórica, el nivel de consumo de este conjunto se ubica en valores similares a los de enero de 2020, mes de referencia previo a la pandemia.

Si se amplía la comparación hacia atrás, hasta el inicio de la serie en enero de 2017, los datos muestran que los bienes de consumo masivo (FMCG, por sus siglas en inglés) registraron en diciembre una caída interanual de 0,3% frente al mismo mes de 2024. En términos desestacionalizados, además, el segmento retrocedió 1,2% respecto de noviembre.

Por otro lado, tras el derrumbe de comienzos de 2024, el crédito real creció de manera sostenida hasta los últimos meses de 2025, cuando comenzó a amesetarse. El financiamiento a hogares lideró esa expansión durante casi dos años, aunque perdió impulso en el último trimestre.

Las tarjetas y los préstamos personales se desaceleraron antes, luego de varios meses de fuerte dinamismo. El crédito prendario e hipotecario también se moderó, con una recuperación más gradual por su menor volumen.

En paralelo, se frenaron el patentamiento de autos y las escrituras inmobiliarias, mientras que las ventas de electrodomésticos se mantuvieron estables.

A modo de síntesis, “el consumo masivo se recupera a ritmo lento luego de un 2024 de gran caída y un 2025 de recuperación, mientras que el consumo de bienes durables pone en suspenso su marcha tras meses de notable mejoría”, indicó la CAC.

“Los próximos meses resultarán fundamentales para determinar si los bienes durables continúan ganando terreno en el consumo de los hogares, desplazando a los de consumo masivo, o la composición del consumo de los hogares tiende a una mayor estabilidad relativa en esta dimensión, sin mayores cambios a los ya sucedidos en los dos años previos”, concluyó.