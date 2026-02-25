Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 25 de febrero

En medio de una etapa de calma cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 35 jornadas consecutivas adquiriendo moneda extranjera, tanto en el mercado de cambios como a través de operaciones pactadas fuera de ese espacio. La adquisición de USD 48 millones registrada este martes llevó el saldo acumulado en el año a más de USD 2.500 millones, cifra que ya sobrepasa el 25% de la meta anual de adquisición de divisas establecida para 2026.

Con un monto de operaciones que alcanzó apreciables USD 422,2 millones -un buen volumen dada la estacionalidad del comercio exterior en el primer trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.380,50 para la venta. Así, el tipo de cambio oficial interrumpió una serie de cuatro ruedas seguidas en baja.

El dólar al público se paga a $1.400 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue sigue a $1.430 para la venta, el mas caro después del “contado con liquidación”, operado ahora apenas debajo de los 1.450 pesos a través de activos bursátiles.

Últimas noticias

Una multinacional encargó la venta de su filial en la Argentina y la excluyó de su operación global El nuevo dueño de Urbaser, de origen español, quiere desprenderse del negocio en la Argentina y sale a buscar un comprador por 350 millones de euros

El consumo masivo bajó un 0,8% en enero y lleva tres meses consecutivos en caída Las ventas decrecen en un contexto de desaceleración del crédito, freno en los bienes durables y una inflación que se aceleró en los últimos meses

“Algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal”, reconoció el presidente de la Cámara de Comercio Mario Grinman se refirió a los desafíos que enfrenta la economía durante la gestión del presidente Javier Milei luego de haberse reunido con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni

Advertencia de ARCA: cómo evitar una nueva modalidad de estafas virtuales con correos falsos Desde el organismo advierten que el Domicilio Fiscal Electrónico es el único canal válido y que nunca se solicitan pagos ni descargas por mensajes privados