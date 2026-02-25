Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 25 de febrero

El dólar al público es ofrecido a $1.400 en el Banco Nación. El blue es negociado a $1.430. Las reservas alcanzan un máximo desde octubre de 2021

13:10 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se paga a $1.400 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El dólar blue sigue a $1.430 para la venta, el mas caro después del “contado con liquidación”, operado ahora apenas debajo de los 1.450 pesos a través de activos bursátiles.

Subió el dólar y cortó una racha de cuatro caídas consecutivas

El dólar mayorista avanzó a $1.380,50, mientras que en bancos regresó a los $1.400 para la venta. El billete venía de marcar un piso en cinco meses

El dólar mayorista cae 5,1%
El dólar mayorista cae 5,1% en el transcurso de 2026.

Con un monto de operaciones que alcanzó apreciables USD 422,2 millones -un buen volumen dada la estacionalidad del comercio exterior en el primer trimestre- el dólar mayorista finalizó con alza de diez pesos o 0,7%, a $1.380,50 para la venta. Así, el tipo de cambio oficial interrumpió una serie de cuatro ruedas seguidas en baja.

El Banco Central volvió a sumar dólares a sus arcas y acumula 35 jornadas consecutivas con saldo comprador

La autoridad monetaria compró USD 48 millones este martes y ya superó el 25% del objetivo de acumulación de reservas previsto para 2026

El BCRA hilvanó 35 jornadas
El BCRA hilvanó 35 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de una etapa de calma cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) alcanzó 35 jornadas consecutivas adquiriendo moneda extranjera, tanto en el mercado de cambios como a través de operaciones pactadas fuera de ese espacio. La adquisición de USD 48 millones registrada este martes llevó el saldo acumulado en el año a más de USD 2.500 millones, cifra que ya sobrepasa el 25% de la meta anual de adquisición de divisas establecida para 2026.

