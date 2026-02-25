Cambia la estrategia antiinflacionaria del Gobierno: baja las tasas mientras el mercado aguarda el nuevo bono en dólares

Este miércoles tendrá lugar la licitación del nuevo bono en dólares. EFE/EPA/Justin Lane

La volatilidad no da tregua. Las cotizaciones de anoche de las Bolsas de Nueva York preanunciaban que no habrá paz, aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no concretó la amenaza de elevar los aranceles generales a 15% y los mantuvo en 10 por ciento.

Los inversores están tensos por el discurso de Trump de anoche. Previo a la exposición, los mercados operaban con cautela en el pre market. Los principales índices de las Bolsas de Nueva York abrieron neutros igual que el oro. El dólar se seguía fortaleciendo y subía 0,20% frente a las principales monedas del mundo.

Desde afuera, nadie podía imaginar que Wall Street y el Nasdaq habían vivido una rueda con ganancias e inversores entusiasmados tras una negativa rueda previa. El cambio de humor es cotidiano, pero no se traslada a la región. Por caso, ayer la Bolsa de San Pablo acompañó a las de Nueva York con un aumento de 1,40 por ciento. Pero el BOVESPA acumula ganancias de 22% en el año contra 0,2% del S&P500.

Ayer EME, el índice que representa a emergentes, subió 1,6 por ciento. La Argentina está rezagada en la preferencia de los fondos del exterior. La suba tiene el mérito de producirse mientras subían las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

En el ámbito local, si bien la Bolsa se recuperó ante la posibilidad de que en las próximas ruedas haya más pesos en la plaza, falta confianza en los inversores, que no quieren asumir riesgos. El sentimiento también afecta a los bonos soberanos que ayer tuvieron caídas de casi 1% e hicieron subir el riesgo país a 545 puntos básicos, demasiado lejos del nivel de 400 unidades que se busca.

El S&P Merval de las acciones líderes tuvo una reacción de 1,8% en pesos y 1,6% en dólares, pero con moderado monto de negocios. Aluar sigue su estrepitosa caída tras la pérdida de protección contra la importación de la competencia china. La acción bajó 4,6% y acumula 24% de caída en el mes.

La buena noticia vino por el índice de Estimación Mensual de la Actividad Económica (EMAE) que creció 3,5% interanual y 1,8% contra noviembre. El agro y los bancos tuvieron una influencia decisiva en el indicador.

Según la consultora F2 de Andrés Reschini “se nota la pesadez en Comercio, Industria y Construcción, lo que probablemente alcance para que una mayor proporción de la población no perciba ninguna mejora con consecuencias negativas en la confianza hacia el Gobierno”.

El mercado cambiario, en tanto, estuvo influido por que cerraba precio la Letra dollar linked D27F6 que incentivó la demanda de dólares en el Mercado Libre de Cambios (MLC). Se operaron USD 422 millones y el dólar mayorista subió $10 a 1.380 pesos. El Banco Central siguió acumulando reservas y compró 48 millones de dólares.

Los dólares financieros también experimentaron un alza al observar que el Tesoro excluyó a los bonos de tasa fija para la licitación de hoy, lo que indica que intenta bajar tasas e inyectar pesos al sistema. Las tasas de las LECAP bajaron a entre 2,5% y 2,65% efectivo mensual para el corto plazo. El MEP tuvo un alza de $10,27 a $1.405 y el contado con liquidación avanzó $3,34 a 1.444,50 pesos. El “blue” subió $5 a 1.430 pesos.

Según Inversiones Pergamino “la licitación del Tesoro introduce un cambio relevante en la señal financiera: la oferta se concentrará exclusivamente en instrumentos atados a CER, dólar linked y deuda en dólares, dejando afuera las letras y bonos a tasa fija en pesos. No es un detalle técnico; es una definición de política económica. La ausencia de tasa fija implica que el Gobierno evita convalidar los niveles actuales de tasas nominales y busca, de manera indirecta, presionar su corrección a la baja. En lugar de anclar el financiamiento en rendimientos nominales elevados, el Tesoro migra hacia instrumentos que reflejan inflación esperada (CER), cobertura cambiaria (dólar linked) y dolarización directa (bono hard dollar). El mensaje es claro: la referencia del sistema ya no debería ser la tasa nominal, sino la trayectoria de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio”.

El informe agrega que “detrás de esta decisión subyace un supuesto macro concreto: el Gobierno espera un flujo significativo de dólares en los próximos meses, impulsado por la liquidación del agro y el aporte del sector energético. Con mayor oferta de divisas y menor presión sobre el tipo de cambio, la política económica puede moverse con mayor margen hacia la baja de tasas como herramienta central para continuar el proceso de desinflación. En ese marco, la licitación deja de ser un evento operativo para transformarse en una señal de régimen. La prioridad pasa a ser reducir la inflación y utilizar la tasa como principal canal de transmisión. El mensaje implícito del Tesoro es que el sendero esperado combina inflación descendente, dólar estabilizado, rolleo ordenado de los vencimientos y tasas nominales en proceso de compresión. El mercado, ahora, deberá validar si ese equilibrio es creíble”.

En la licitación de hoy se espera el debut del nuevo bono en dólares AO27 que vence el 27 de octubre de 2027, paga una tasa de 6% anual. Hoy se ofrecerán USD 150 millones y mañana USD 100 millones más. El objetivo recolectar USD 2.000 millones que están depositados en bancos para pagar los vencimientos de deuda de julio.

Bajo la perspectiva de Alan Versalli, analista de Cocos, el Tesoro “ve la posibilidad de fondearse en dólares a un costo relativo bajo en un contexto donde necesita acumular divisas. Esto debido al bajo costo de endeudamiento que evidenciaron las empresas argentinas que emitieron ON en MEP en lo que va de 2026. Las tasas, que promediaron el 7% dieron la señal de que hay dólares en la economía en búsqueda de rendimientos, y el Tesoro va en búsqueda de ellos. Esto es consecuente con la estrategia explicitada por Caputo de reducir la dependencia del país de Wall Street con un riesgo país que se mantiene por encima de los 500 puntos básicos”.

Y sumó: “Para ello, la emisión tiene una serie de atractivos. El vencimiento cae dentro del mandato de la actual administración, buscando reducir la percepción del riesgo de crédito por parte de los agentes. Recordemos que los BOPREAL con vencimiento a 2027 rinden 5,5% en dólares promedio, aunque se trate de riesgo BCRA en lugar de riesgo Tesoro. En este sentido consideramos posible que el bono salga a un precio entre USD 90,5 y USD 98,5, lo que implica una tasa de 7% a 6,5%. Por otra parte, también ofrecen cupones mensuales. Por un lado, esto ofrece un buen flujo a los tenedores. Sin embargo, aumenta el riesgo de reinversión en la medida que una compresión en los tipos de interés implique que esa renta se invierta a una menor tasa en los meses venideros”.

El discurso de Donald Trump, que se anticipa extenso, definirá hoy el humor de los inversores del exterior que están alerta por la volatilidad que trajeron las acciones de inteligencia artificial. En la Argentina, esta vez, influirá más el resultado de la licitación de los bonos en dólares.