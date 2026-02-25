El Estado de la Unión EN VIVO: Donald Trump habla en el Congreso de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige a una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio de Estados Unidos el 04 de marzo de 2025 en Washington, DC. El vicepresidente JD Vance y el presidente de la Cámara Mike Johnson (R-LA) aplauden detrás de él. Win McNamee/vía REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso. Este discurso televisado en horario de máxima audiencia, su segundo en los 13 meses transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca, le ofrece a Trump la oportunidad de persuadir a los votantes para que mantengan a los republicanos en el poder.

Esta comparecencia se produce tras unos días turbulentos para su administración, que incluyeron una decisión de la Corte Suprema que invalidó su régimen arancelario global y nuevos datos que muestran que la economía se desaceleró más de lo previsto, mientras que la inflación se aceleró.

Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el tema del discurso de Trump es “Estados Unidos a los 250 años: Fuerte, próspero y respetado”, un guiño al 250.º aniversario del país este año.

Ante la preocupación de los estadounidenses por los precios, Trump anunciará un plan que exigiría a las empresas tecnológicas pagar el aumento de los costos de la electricidad en las comunidades donde se están construyendo nuevos centros de datos de IA, según el funcionario.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente presentará una agenda para impulsar las perspectivas económicas de los trabajadores estadounidenses.

A continuación, la cobertura minuto a minuto: