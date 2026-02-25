El Estado de la Unión EN VIVO: Donald Trump habla en el Congreso de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará el tradicional discurso del Estado de la Unión ante el Congreso. Este discurso televisado en horario de máxima audiencia, su segundo en los 13 meses transcurridos desde su regreso a la Casa Blanca, le ofrece a Trump la oportunidad de persuadir a los votantes para que mantengan a los republicanos en el poder.
Esta comparecencia se produce tras unos días turbulentos para su administración, que incluyeron una decisión de la Corte Suprema que invalidó su régimen arancelario global y nuevos datos que muestran que la economía se desaceleró más de lo previsto, mientras que la inflación se aceleró.
Un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el tema del discurso de Trump es “Estados Unidos a los 250 años: Fuerte, próspero y respetado”, un guiño al 250.º aniversario del país este año.
Ante la preocupación de los estadounidenses por los precios, Trump anunciará un plan que exigiría a las empresas tecnológicas pagar el aumento de los costos de la electricidad en las comunidades donde se están construyendo nuevos centros de datos de IA, según el funcionario.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el presidente presentará una agenda para impulsar las perspectivas económicas de los trabajadores estadounidenses.
La representante Katherine Clark, líder demócrata de la Cámara de Representantes, anunció que no asistirá al discurso del Estado de la Unión y que, en su lugar, asistirá a un evento alternativo.
Gran parte del bloque demócrata planea no asistir al discurso del presidente, y Clark es una de las personas de mayor rango en el liderazgo que ha tomado esa decisión.
“En lugar de escuchar a Donald Trump mentirle al pueblo estadounidense, escucharé a los habitantes de mi distrito compartir sus experiencias personales con el aumento desmesurado de los costos, las nuevas barreras a la atención médica, el desmantelamiento de los servicios de la Seguridad Social y los brutales recortes a la investigación médica”, declaró en un comunicado.
Horas antes del discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, declaró a CBS News que la economía estadounidense va por buen camino, pero añadió que la inflación aún no se ha “controlado por completo”.
En una entrevista el martes con “CBS Evening News”, Johnson también argumentó que “no deberíamos alarmarnos” por el impacto de la inteligencia artificial en el empleo e instó al gobierno iraní a “aplicar el sentido común” mientras Trump considera la posibilidad de tomar medidas militares.
El equipo masculino estadounidense de hockey sobre hielo, campeón olímpico en Milán Cortina 2026, y Erika Kirk, viuda del activista ultraconservador Charlie Kirk, estarán entre los invitados del presidente de EEUU, Donald Trump, al discurso sobre el estado de la Unión que pronunciará este martes en el Capitolio.
El propio Trump invitó a los deportistas en una conversación telefónica que ha causado polémica por la referencia en tono de broma del mandatario al equipo femenino de la misma disciplina, que también se alzó con el oro en los Juegos de Invierno y luego rechazó participar en la tradicional cita en el Congreso debido a compromisos anteriores.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense cotizaron dentro de un rango estrecho y con una pequeña alza el martes, ya que los inversores seguían sopesando las implicaciones de la sentencia de la Corte Suprema que anuló parte de los aranceles del presidente Donald Trump y esperaban su discurso ante el Congreso en busca de señales sobre cuál será su política comercial.
En la tarde, el rendimiento de la deuda de referencia a 10 años subía 1 punto básico (pb), a 4,037%. El lunes había alcanzado su nivel más bajo desde finales de noviembre. Los rendimientos a 30 años en Estados Unidos se mantuvieron estables en 4,696%.
En el extremo inicial de la curva, el rendimiento a dos años, que refleja las expectativas de tasas de interés, subió 2,1 pb a 3,461%.
El Tesoro subastó el martes 69.000 millones de dólares en bonos estadounidenses a dos años y los resultados fueron mediocres. La subasta se cerró con un precio del 3,455%, ligeramente superior al rendimiento esperado en la fecha límite de la licitación, lo que sugiere que los inversores exigieron una prima para adquirir los bonos.
(Washington, Estados Unidos) Donald Trump ingresará hoy a las 9.00 PM (hora del este) al Capitolio para pronunciar un largo discurso que tiene como principal objetivo defender su agenda política y económica, en un momento de su mandato atravesado por cuestionamientos legales a su programa arancelario y al borde de un conflicto bélico con Irán.