ANSES: quiénes cobran hoy, martes 24 de febrero de 2026

ANSES realiza pagos el martes 24 de febrero de 2026, incluyendo jubilaciones, pensiones y asignaciones, según terminación de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy, martes 24 de febrero de 2026, nuevos pagos para distintos grupos de beneficiarios, con montos actualizados que incluyen aumentos y bonos extraordinarios. La fecha corresponde al calendario oficial y abarca jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Quiénes cobran hoy, 24 de febrero

El calendario de pagos de ANSES establece que este martes se concretan acreditaciones para varios programas. El cronograma vigente prioriza la terminación del DNI y el tipo de prestación, agrupando algunos pagos por feriados recientes. Los pagos de hoy comprenden tanto jubilaciones como asignaciones.

Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI finalizados en 2 y 3 pueden cobrar desde hoy (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las personas cuyos haberes previsionales superan el monto mínimo mensual y tengan DNI terminados en 2 y 3 pueden cobrar desde hoy. Este grupo incluye tanto a jubilados como pensionados, dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El esquema se organiza escalonadamente a lo largo de la semana para evitar aglomeraciones.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cuyos DNI terminan en 9 acceden hoy al pago. Estas asignaciones contemplan a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, desempleados y titulares de la AUH.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizados en 8 reciben hoy la acreditación correspondiente. De acuerdo con el calendario oficial, el pago se distribuye en jornadas diferenciadas para evitar superposiciones y garantizar la atención en sucursales y cajeros.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

A partir de hoy, se habilita el cobro de la segunda quincena de febrero para todas las terminaciones de DNI en las Asignaciones de Pago Único. Esto incluye los beneficios por matrimonio, adopción y nacimiento, vigentes hasta el 12 de marzo.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios del Plan 1 de Desempleo con DNI terminados en 0 y 1 pueden acceder hoy al pago. El cronograma avanza durante la semana para el resto de las terminaciones.

De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026

La jubilación mínima en febrero 2026 es de $359.254,34 más un bono extraordinario de $70.000, sumando $429.254,34 en total

La jubilación mínima en febrero de 2026 asciende a $359.254,34, cifra a la que se suma un bono extraordinario de $70.000 otorgado por el Gobierno nacional, lo que lleva el ingreso total a $429.254,34. El haber máximo se ubica en $2.417.441,64. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza $287.403,47 más el bono, totalizando $357.403,47. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez llegan a $251.478,04 más el bono, sumando $321.478,04.

Estos montos reflejan el incremento del 2,85% aplicado este mes, conforme a la movilidad mensual que ajusta los haberes de acuerdo con el índice de inflación divulgado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El bono extraordinario de $70.000 permanece congelado desde marzo de 2024.

De cuánto son las asignaciones en febrero 2026

En febrero, las principales asignaciones que abona ANSES presentan los siguientes valores, actualizados con un incremento del 2,85%:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096, con un pago mensual de $103.276,80 (80%), dado que el 20% se retiene para el cobro anual tras la presentación de la libreta.

AUH por Discapacidad: $420.354, con pago mensual de $336.283,20.

Asignación por Embarazo: $129.096, igual que la AUH general.

Asignación Familiar por Hijo (SUAF – primer rango): $64.554.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (SUAF): $210.186.

Asignación por Nacimiento: $75.246.

Asignación por Adopción: $449.888.

Asignación por Matrimonio: $112.668.

Ayuda Escolar Anual: $85.000.

Las asignaciones familiares y por hijo aumentaron un 2,85% este mes, con la AUH en $129.096 y la Tarjeta Alimentar incrementando el monto final para las familias

La Tarjeta Alimentar, destinada a beneficiarios de AUH, AUE y PNC, suma un monto adicional: familias con un hijo perciben $52.250, con dos hijos $81.936 y con tres hijos o más $108.062. Así, el ingreso total para quienes acceden a AUH y Tarjeta Alimentar puede superar los $181.000 en febrero.

El calendario de pagos de ANSES puede consultarse en la web oficial del organismo, donde cada beneficiario tiene acceso al detalle de su liquidación, fecha y lugar de cobro. Los fondos permanecen disponibles en la cuenta bancaria hasta 60 días después de la acreditación, sin necesidad de realizar trámites adicionales.