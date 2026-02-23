Economía

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón

Las entidades financieras ajustan sus tasas y compiten en el mercado de pesos, con propuestas que muestran diferencias marcadas según el tipo de banco y el canal elegido

La diferencia de intereses mensuales
La diferencia de intereses mensuales puede superar los $9.000 por cada millón invertido, según el banco elegido

El inicio de la semana presenta un nuevo cuadro de tasas para los depósitos a plazo fijo en pesos, con rendimientos que varían según la entidad y el canal de contratación. Las tasas de interés para depósitos a 30 días se mueven entre el 21% y el 34% nominal anual, con los bancos digitales y las compañías financieras liderando las propuestas más agresivas. Los bancos tradicionales ajustaron algunos de sus valores, al tiempo que las entidades digitales y regionales consolidan su posición en el ranking de mejores opciones para los ahorristas.

Según los datos vigentes, el Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa del 25%, lo que permite alcanzar $1.020.548 al cabo de 30 días por cada millón de pesos depositado. El Banco Santander Argentina S.A., el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y el Banco BBVA Argentina S.A. mantienen tasas de 23%, con un resultado de $1.018.630 en igual período. El Banco de la Provincia de Buenos Aires replica la tasa del Nación, con el mismo monto final. En el segmento de bancos tradicionales, el Banco Macro S.A. muestra un salto a 28%, que genera un rendimiento total de $1.022.877.

El Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubica en 24%, con un resultado de $1.019.726. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. paga 23,5%, lo que representa $1.019.315 al vencimiento. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires mantiene la tasa de 23%, igualando el rendimiento de Santander, Galicia y BBVA.

En el universo de bancos que permiten constituir plazos fijos online a no clientes, la competencia es más intensa. El Banco Bica S.A. lidera con una tasa del 33%, que lleva el capital más intereses a $1.027.055 en 30 días. El Banco CMF S.A. y el Banco de Comercio S.A. informan una tasa de 33,5%, lo que eleva el rendimiento a $1.027.427. El Banco Meridian S.A. y el Banco VOII S.A. alcanzan el 33,25%, con $1.027.241. El Banco Mariva S.A. ofrece 32,5%, que significa $1.026.674. El Banco del Sol S.A., en su mejor alternativa, paga 32% y permite llegar a $1.026.301.

La oferta de Reba Compañía Financiera S.A. se posiciona como la más alta, con una tasa del 34% y un monto total de $1.027.799. El Banco Hipotecario S.A. también mejora su rendimiento, alcanzando 29,5% en su opción más rentable, con un resultado de $1.024.247. El Banco de la Provincia de Córdoba S.A. paga 29%, con $1.023.973, y el Banco del Chubut S.A. se ubica en 26%, lo que deja el monto final en $1.021.369.

El Banco Comafi Sociedad Anónima ofrece 24,5%, con $1.020.411, mientras que el Banco Julio Sociedad Anónima paga 26,5%, con $1.021.592. El Banco Dino S.A. y el Banco de Corrientes S.A. informan tasas de 27% y 27,5%, con resultados de $1.022.219 y $1.022.603 respectivamente. En el extremo inferior, el Banco de Formosa S.A. paga 21%, con $1.017.260, y el Banco Masventas S.A. se mantiene en 24%, con $1.019.726.

El historial de las últimas semanas muestra que los bancos digitales y las compañías financieras se consolidaron como los líderes en la competencia por los depósitos. El Banco Bica S.A., el Banco CMF S.A., el Banco de Comercio S.A., el Banco Meridian S.A., el Banco VOII S.A., Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. integran el grupo de entidades con tasas superiores al 33%. El Banco Mariva S.A. y el Banco del Sol S.A. se ubican apenas por debajo, con tasas de 32,5% y 32% respectivamente.

Los bancos tradicionales, en cambio, presentan movimientos más moderados y en algunos casos repiten valores de semanas previas. El Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires se mantienen en 25%, mientras que el Banco Macro S.A. subió a 28%. El Banco Credicoop Cooperativo Limitado ajustó su tasa a 24%, y el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., el Banco Santander Argentina S.A. y el Banco BBVA Argentina S.A. continúan con tasas de 23%.

La diferencia entre el rendimiento de los bancos tradicionales y las entidades digitales puede superar los $9.000 en un mes para un millón de pesos. El spread se amplía a medida que los bancos digitales y las compañías financieras suben sus tasas para captar nuevos clientes y competir en un mercado dominado por la volatilidad inflacionaria y la necesidad de proteger el poder adquisitivo.

El contexto inflacionario sigue presionando sobre las decisiones de los ahorristas. El dato anual de inflación de 2025 se ubicó en 31,5%, con una variación mensual de 2,8% en diciembre. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 3,1%, y los segmentos de Transporte y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles crecieron 4% y 3,4% respectivamente. Este escenario motivó a los bancos a ajustar sus tasas y a los ahorristas a comparar alternativas para ganarle a la suba de precios.

La política monetaria del Banco Central de la República Argentina influyó en la evolución de las tasas de plazos fijos en pesos. Las entidades ajustaron sus tasas para no perder depósitos y responder a la absorción de pesos y las compras de divisas impulsadas por la autoridad monetaria. El mercado de pesos continúa mostrando dinamismo y competencia, con bancos digitales y compañías financieras como protagonistas en la captación de fondos.

El simulador de resultados para $1.000.000 depositados en cada banco permite comparar el impacto de cada tasa. Mientras en un banco tradicional el resultado oscila entre $1.018.630 y $1.022.877, en una entidad digital o financiera el monto total puede alcanzar $1.027.799. La diferencia se vuelve relevante para quienes buscan maximizar el interés mensual y proteger sus ahorros frente a la inflación.

