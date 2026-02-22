“Nunca ha funcionado”: Robin Brooks, un economista de EEUU, volvió a criticar la política cambiaria del gobierno de Milei

Robin Brooks, chief economist of the Institute of International Finance (IIF), pauses while speaking during the IIF Mexico Economic Forum in Mexico City, Mexico, on Wednesday, Sept. 12, 2018. The event, hosted by Banorte, brings together chief economists, country risk managers, and investors to discuss the prospects in Mexico and Latin America amid a changing political landscape, growing global trade tensions, and the implications for EM of monetary policy normalization in the G-3. Photographer: Alicia Vera/Bloomberg

Robin Brooks, una suerte de tábano de la política económica del equipo económico, volvió a cuestionar la política económica del gobierno de Javier Milei, en particular las políticas monetaria y cambiaria.

Lo hizo a través de un posteo en la red X en la que reiteró su visión sobre la estrategia de vinculación del peso con el dólar y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país en materia de credibilidad y estabilidad cuando el Gobierno festeja que la cotización minorista está en mínimos de los últimos cinco meses.

“Desde que tengo memoria, Argentina ha intentado ganar credibilidad y estabilidad vinculando el peso al dólar. El éxito de esta estrategia, en todos los años que se ha intentado, es nulo. Nunca ha funcionado. Ni una sola vez. Sigue igual...”, indicó en su posteo.

Exfuncionario del FMI, con paso por Wall Street, ex economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y ahora analista de Brookings Institution, un tradicional think tank bipartidario con sede en Washington, las declaraciones de Brooks se dan luego de que el viernes el dólar acentuó su declive, con el respaldo de un volumen de USD 475,7 millones operados en el segmento de contado, un monto que habilita nuevas compras de divisas a manos del Banco Central sin alterar la tendencia de las cotizaciones.

Al cierre de la semana, el dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero, el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento.

Asimismo, el dólar mayorista retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

La postura de Economía

Anteriormente, los comentarios de Brooks, sistemáticamente críticos de la política económica mileísta, generaron reacciones inmediatas en el ámbito local. Luis Caputo, ministro de Economía, y Pablo Quirno, cuando era secretario de Finanzas, respondieron a las críticas. Y también lo hizo el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien en enero había dicho que Brooks estaba “100% equivocado” respecto a sus evaluaciones sobre la política cambiaria argentina.

Brooks es uno de los economistas internacionales que más frecuentemente analizó la coyuntura financiera de Argentina. Sus mensajes, replicados por los medios, dieron lugar a un intercambio sostenido con funcionarios y referentes locales, quienes cuestionaron su diagnóstico y sus proyecciones sobre el mercado cambiario.

¡Qué gurú ni gurú!

Caputo llegó a cuestionar que en algunas notas Brooks fuera presentado como un “gurú” y minimizó la influencia que sus comentarios en la dinámica real de los mercados.

En paralelo, el contexto financiero argentino atravesó episodios de volatilidad. La economía local experimentó una de las mayores fugas de capitales de las últimas dos décadas. Un análisis publicado por el medio citó a Brooks, quien señaló que la reciente salida de fondos superó incluso los registros históricos de crisis previas. Esta tendencia coincidió con la persistencia de la brecha cambiaria y la presión sobre las reservas del Banco Central.

El debate sobre la dolarización y la política cambiaria se instaló en el centro de la agenda pública. Brooks, al abordar el fenómeno, remarcó que ninguna de las experiencias de vinculación directa del peso con el dólar arrojó resultados positivos para la economía argentina. El especialista recordó episodios previos, como el régimen de convertibilidad y otros intentos de estabilización, y concluyó que la estrategia no logró el objetivo de fortalecer la confianza ni evitar la volatilidad.

Las respuestas desde el Gobierno no tardaron en llegar. Quirno, defendió la hoja de ruta oficial y subrayó que las críticas de Brooks carecían de fundamento en la realidad actual. El secretario de Finanzas sostuvo que el análisis del economista estadounidense pasaba por alto los cambios implementados en la administración de Caputo y la nueva orientación en la gestión de la política monetaria.

Por su parte, Caputo insistió en que la influencia de Brooks estaba sobredimensionada y sus diagnósticos no reflejan la situación económica del país.

Cuestión de credibilidad

Según el analista de Brookings, la búsqueda de credibilidad a través de la dolarización o la fijación del tipo de cambio no trajo resultados favorables en el pasado y tampoco los traerá ahora. Su argumento es que la economía argentina necesita abordar problemas estructurales y mejorar la institucionalidad para lograr estabilidad genuina y sostenible.

En medio del cruce, el dólar tocó valores mínimos en el mercado oficial, mientras la brecha con los dólares financieros y paralelos se mantuvo elevada. Infobae detalló que este comportamiento se produjo en simultáneo con la salida de capitales y la persistente desconfianza de los actores del mercado. Los analistas siguieron de cerca la dinámica del tipo de cambio, atentos a las señales de la política oficial y a los pronósticos de voces internacionales como la de Brooks.

A medida que la discusión avanzó, Brooks se posicionó como un crítico sistemático de la política económica argentina y, en particular, de la política cambiaria.El debate sobre el vínculo peso-dólar y la sostenibilidad del modelo seguirá marcando la discusión pública en los próximos meses, en un escenario de volatilidad y expectativas cruzadas.