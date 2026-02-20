Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos si se aprueba la reforma laboral en el Congreso

La vigencia de las nuevas normativas alcanzaría a los contratos en curso en lo referido a las condiciones de desvinculación y cese laboral.

El avance del proyecto de reforma laboral en el ámbito legislativo ha generado un debate técnico y jurídico centrado en un interrogante fundamental: cuál será el alcance de las nuevas disposiciones sobre los trabajadores que ya se encuentran en funciones bajo la normativa actual. La aplicación de leyes en el tiempo es uno de los ejes más sensibles de la propuesta, dado que la modificación de las condiciones de contratación, desvinculación y registro impactaría de manera directa en el esquema de costos de las empresas y en las garantías de los empleados de planta permanente.

De acuerdo con el texto aprobado, la reforma propone una transición que no excluye a los vínculos preexistentes de las nuevas reglas, especialmente en lo que respecta a la extinción del contrato de trabajo. Si bien el derecho argentino reconoce el principio de irretroactividad de las leyes —según el cual una nueva norma no puede alterar derechos ya adquiridos o situaciones consolidadas—, en el derecho laboral la situación presenta matices cuando se trata de “consecuencias no agotadas” de un contrato en curso.

La aplicación sobre despidos e indemnizaciones

Uno de los puntos críticos de la reforma es el cambio en el sistema de indemnizaciones. El proyecto contempla la posibilidad de sustituir el esquema tradicional de resarcimiento por despido por fondos de cese laboral o sistemas de capitalización, similares a los que rigen en la industria de la construcción. Para los contratos antiguos, la vigencia de la nueva ley marcaría un punto de quiebre. En caso de que un trabajador con años de antigüedad sea despedido con posterioridad a la sanción y promulgación de la reforma, el cálculo de su liquidación quedaría sujeto a las condiciones establecidas en el nuevo marco legal.

Expertos en derecho previsional y laboral señalan que el margen para litigar contra esta aplicación inmediata es estrecho. Si bien la relación laboral comenzó bajo una ley anterior, el hecho del despido ocurre bajo la vigencia de la nueva normativa. Esto implica que la base de cálculo para las indemnizaciones, la eliminación de multas por falta de registro y los topes resarcitorios previstos en el proyecto serían plenamente aplicables a los empleados antiguos, reduciendo potencialmente el monto total que las empresas deberían abonar en concepto de salida.

El cambio en la base de cálculo para los despidos posteriores a la ley es uno de los puntos que genera mayor controversia (Freepik)

El periodo de prueba y las nuevas modalidades

El texto legislativo busca extender el periodo de prueba de los actuales tres meses a un lapso mayor, que podría llegar hasta los seis u ocho meses según el tamaño de la empresa. En este aspecto, la distinción entre contratos nuevos y antiguos es más clara: aquellos trabajadores que ya han superado el periodo de prueba vigente y gozan de estabilidad laboral no pueden ser devueltos a una situación de prueba. La estabilidad adquirida bajo la ley anterior se considera un derecho consolidado que la reforma no podría revertir sin entrar en un conflicto de constitucionalidad.

Sin embargo, la reforma introduce flexibilidad en la jornada laboral a través de mecanismos como el “banco de horas”. Este sistema permitiría compensar horas extra trabajadas en una jornada con descansos en otra, evitando el pago de recargos salariales. Para los contratos preexistentes, la aplicación de este sistema no sería automática ni obligatoria por el solo imperio de la ley, sino que abriría la posibilidad de que empleadores y empleados acuerden la transición hacia esta nueva modalidad.

Responsabilidad solidaria y tercerización

Otro cambio estructural que afectará la dinámica de los trabajadores actuales es la modificación de la responsabilidad solidaria en las cadenas de contratación y subcontratación. Actualmente, una empresa principal es responsable solidaria por las deudas laborales de las empresas contratistas que prestan servicios para ella. El proyecto de reforma limita esta responsabilidad únicamente a los casos donde se pruebe fraude o negligencia manifiesta.

Para los trabajadores que hoy se desempeñan en empresas tercerizadas, esta modificación altera su seguridad jurídica de forma inmediata. A partir de la sanción de la ley, la posibilidad de reclamar contra la empresa principal ante un incumplimiento de la contratista se verá restringida, independientemente de que el trabajador lleve años prestando tareas en la misma planta o establecimiento. El objetivo de esta medida, según los fundamentos del proyecto, es fomentar la formalización y reducir la litigiosidad, aunque supone una reducción en el abanico de garantías para el trabajador.

El proyecto deberá volver al Senado para la aprobación de las modificaciones

Plataformas digitales y registro laboral

La reforma también aborda la situación de las plataformas digitales de reparto y transporte. El texto propone excluir a estos prestadores de la Ley de Contrato de Trabajo, categorizándolos como trabajadores independientes con un régimen de seguridad social propio. Para miles de personas que actualmente prestan servicios en estas aplicaciones y que mantienen reclamos judiciales por el reconocimiento de la relación de dependencia, la aprobación de la ley validaría el modelo de autonomía que sostienen las empresas del sector, dificultando la obtención de fallos judiciales favorables basados en la normativa anterior.

Asimismo, se prevé la creación del organismo ARCA para centralizar y simplificar el registro laboral. Esta medida busca incentivar el blanqueo de trabajadores informales. En el caso de trabajadores que actualmente se encuentran “en negro”, la reforma facilitaría su registración bajo las nuevas condiciones, condonando deudas y multas a los empleadores. Para el trabajador, esto significaría el inicio de una relación formal, pero bajo un marco de derechos que, en comparación con el régimen vigente, presenta mayores facilidades de desvinculación para la parte empleadora.

En conclusión, la aprobación de la reforma laboral en el Congreso no operaría como un compartimento estanco solo para nuevos empleados. Por el contrario, establecería un nuevo estándar para la resolución de conflictos y la finalización de vínculos laborales que, aunque iniciados décadas atrás, concluirían bajo una lógica de menores costos indemnizatorios y una mayor flexibilidad en la gestión del tiempo y la responsabilidad empresarial.

El propio ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó públicamente: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. El funcionario defendió la extensión de los cambios a la totalidad de los contratos, lo que incluye tanto los celebrados antes como los que se formalicen luego de la sanción de la ley.