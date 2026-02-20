Mercados: las acciones y los bonos argentinos mantienen la tendencia alcista tras la sanción de la reforma laboral en Diputados

Los activos argentinos mejoren pese a las oscilaciones de Wall Street.

Las acciones y los bonos argentinos son negociados con tendencia alcista este viernes, aunque la tendencia está condicionada por una sesión negativa para Wall Street.

A las 11:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 0,8% a 2.860.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- ganan un 0,6 por ciento.

El riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de tasas de los bonos del Tesoro de los EEUU con sus pares emergentes, resta cuatro unidades para Argentina, en los 518 puntos básicos.

Los indicadores de las bolsas de Nueva York operaban hacia la baja luego de conocido que la economía estadounidense creció a un ritmo más lento de lo esperado en el cuarto trimestre de 2025.

Nuevos datos de la Oficina de Análisis Económico publicados el viernes mostraron que la economía creció a una tasa anualizada del 1,4% en los últimos tres meses de 2025. Los economistas esperaban que el PIB creciera a una tasa anualizada del 2,9% en el cuarto trimestre.

Este dato debió ser publicado el 29 de enero último, pero la recopilación de datos se retrasó debido al cierre de la administración norteamericana que abarcó todo octubre y partes de noviembre.

En lo estrictamente doméstico, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma laboral con 135 votos a favor y 115 en contra, aunque algunos capítulos fueron aprobados con 130 votos. El Gobierno logró una amplia mayoría para sancionar la reforma con el apoyo de sus 94 diputados, y el respaldo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, Innovación Federal, el MID y varios partidos provinciales. La única modificación introducida fue la eliminación del Artículo 44, que contemplaba una reducción en la remuneración que perciben los trabajadores durante enfermedades o accidentes no relacionados con su trabajo. Dado este cambio, el proyecto deberá ahora regresar al Senado, probablemente la próxima semana, para su aprobación definitiva.

“El proyecto reduce los costos por indemnizaciones, disminuye significativamente las contribuciones patronales para quienes pasen del empleo público o informal al empleo formal, y crea el Fondo de Asistencia Laboral con aportes obligatorios para cubrir futuras indemnizaciones, con una leve reducción de aportes. En conjunto, la reforma debería incrementar los incentivos a la formalización del empleo en 2026, reduciendo los costos de despido y, por lo tanto, los costos laborales, representando un paso en la dirección correcta, aunque el texto fue moderado respecto de su versión original”, evaluó Max Capital.

La operatoria en la plaza bursátil local”volvió a reflejar que el mercado argentino oscila entre expectativa y prudencia. A pesar de la mejora en la narrativa macro tras las reformas estructurales, la volatilidad continúa siendo protagonista y evidencia que la confianza aún está en proceso de consolidación“, señaló Ion Jauregui, analista de ActivTrades.

“Las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei han cambiado la narrativa: Argentina volvió al radar de los mercados emergentes. Sin embargo, la volatilidad reciente confirma que la confianza no es automática. El mercado descuenta avances, pero penaliza cualquier signo de fragilidad. El interés existe, pero está condicionado. La consolidación dependerá de transformar expectativas en resultados tangibles y sostenibles”, agregó Jauregui.

“A nivel internacional, prevaleció un clima de menor exposición al riesgo tras las declaraciones de Donald Trump sobre asuntos nucleares en Medio Oriente. Estas definiciones geopolíticas impulsaron el valor de los metales y el petróleo, pero afectaron a los índices bursátiles estadounidenses”, comentó Milo Farro, analista de Rava Bursátil.

“La tensión geopolítica se ha convertido en el principal catalizador de riesgo tras el ultimátum de 10 a 15 días impuesto a Irán, con una probabilidad del 54% de salida del líder supremo Jamenei y planificación militar en marcha, lo que podría provocar un shock en el crudo pese a la reciente caída de inventarios de 9.014 millones de barriles reportada por la EIA”, comentó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

En este entorno, “el mercado oscila entre la sobreponderación táctica en inteligencia artificial y la búsqueda defensiva en activos refugio, mientras el soporte técnico de los 6,500 puntos en el S&P 500 se perfila como línea crítica para el corto plazo”, añadió Felipe Mendoza.