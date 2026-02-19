Economía

Santiago Bulat: “No habrá creación de empleo sin crecimiento económico, por más reforma laboral que haya”

El economista analizó en Infobae a la Tarde los límites de la reforma laboral, el impacto de la apertura comercial y la crisis del empleo formal. Advirtió sobre la transición dolorosa para los despedidos tras el cierre de Fate y el avance de la informalidad en la economía argentina

Santiago Bulat advierte que la creación de empleo depende del crecimiento económico, incluso ante una potencial reforma laboral en Argentina

En una entrevista en Infobae en vivo, Santiago Bulat, economista y director de INVECQ, sostuvo que “no habrá creación de empleo sin crecimiento económico, por más reforma laboral que haya”. Consultado por el equipo de Infobae a la Tarde, Bulat remarcó: “Por más que tengas una reforma laboral muy agresiva, si no necesitás contratar gente porque no hay actividad, no vas a crear nuevos puestos”.

Durante la charla con el staff de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bulat abordó los efectos del cierre de Fate y el nuevo escenario industrial tras la apertura de importaciones. “Argentina ahora tiene una apertura más grande en neumáticos. Pasamos de 5 marcas a más de 12, con un mercado asiático que viene creciendo fuerte. Los aranceles bajaron de 35 a 16 y hubo una entrada importante de neumáticos importados”, explicó.

El cierre de Fate y la destrucción del empleo formal

El economista describió el proceso que llevó al cierre de la fábrica de neumáticos y la pérdida de novecientos veinte puestos: “Venías con conflicto dentro de la empresa y conflicto en general para la economía argentina. El gobierno dijo: ‘Vamos a abrir el mercado’. Eso llevó a que una empresa con mucha rentabilidad por ser un sector cerrado dejara de funcionar bajo esa lógica”. Bulat recordó que en 2022 “no había neumáticos” y los precios “subían muy por encima de la inflación”.

Sobre el destino de los trabajadores despedidos, fue contundente: “Lo más probable es que salgan a buscar lo que sea, sobre todo herramientas de plataforma para changas”. Señaló además que “el seguro de desempleo existe, pero no lo usa prácticamente nadie y paga muy poco”. Y agregó: “En esa transición duele y cuesta mucho volver”.

El diagnóstico incluyó una advertencia sobre el cambio de matriz laboral: “Hoy no hay una crisis de desempleo, pero sí una destrucción de empleo privado formal, un crecimiento fuerte del monotributo y de la informalidad”. Aclaró que, ante la consulta en la Encuesta Permanente de Hogares, muchas personas responden que tienen empleo aunque no trabajen la cantidad de horas o perciban el ingreso que necesitan: “Creció mucho el pluriempleo. Hoy la gente no se queda sin trabajo, pero suma changas o trabajos de aplicaciones como complemento”.

Santiago Bulat destaca el desafío de bajar la inflación en Argentina, con una proyección oficial muy por debajo de las expectativas del mercado

Inflación, consumo y el costo de bajar los precios

Consultado sobre el objetivo oficial de llevar la inflación a niveles mínimos desde agosto, Bulat fue cauto: “Prometer algo que después no se da es lo complicado”. Analizó los plazos de los planes de estabilización en la región: “Chile tardó 20 años, Brasil 6, Perú 8. Bajar la inflación de trescientos y pico a un dígito tarda, y el proceso se vuelve más tedioso sobre el final”.

El economista subrayó que, aunque es posible alcanzar una baja significativa, el costo puede ser alto: “Si no puedo subir precios porque no puedo vender nada, vas a tener otro problema: la actividad económica hecha pelota”. En cuanto a las proyecciones, mencionó: “El mercado espera inflación de veinticuatro, el Gobierno de dieciséis”.

Bulat también ubicó el problema en términos históricos: “El treinta por ciento anual es algo que venimos teniendo hace tiempo. Para volver a niveles normales, Argentina tiene que estar volviendo a los niveles de 2007, con inflación de un dígito”. Y subrayó: “La inflación dejó de ser la prioridad y pasó a ser la preocupación por salarios y empleo”.

El modelo productivo, la apertura y el debate global

Sobre el modelo productivo que está en juego, Bulat planteó: “Creo que el Gobierno dice: ‘Te ofrezco una macroeconomía más ordenada’. Menos volatilidad cambiaria, inflación en descenso, apertura económica y que los sectores definan quién gana y quién pierde”. Describió que los sectores con mayor demanda internacional —minería, energía, agro, servicios basados en el conocimiento y algo de tecnología— serán los más favorecidos, aunque advirtió: “La recuperación del salario va a ser lenta”.

Frente a la pregunta sobre si este esquema alcanza para un país de 45 millones de habitantes, Bulat aclaró: “Sectores como la minería traccionan a otros rubros: hay dieciséis mil empresas proveedoras anotadas. No es que solo queda la extracción, hay movimientos que pueden generar derivaciones importantes”. Sin embargo, criticó la falta de evaluación sobre la efectividad de las políticas industriales: “No hay evaluación de políticas públicas. Protegemos sectores porque generan empleo, pero a veces con precios altísimos”.

El economista también analizó la tensión internacional entre proteccionismo y apertura, a partir de la conferencia de Marco Rubio y la política de Estados Unidos: “La desindustrialización no era inevitable, fue una elección política consciente”, citó. Comparó la tendencia argentina a abrir su economía con el giro estadounidense hacia el cierre de sectores estratégicos: “Argentina se está abriendo y Estados Unidos se empieza a cerrar. Uno va a tener impacto en precios, el otro en empleo”.

Bulat insistió en la importancia de entender las consecuencias de cada decisión: “La trampa es pensar que las cosas no tienen consecuencia. Si ponés aranceles a 100, quizás no cierra ninguna fábrica, pero los precios se disparan. Si abrís, podés perder empleo industrial”.

En el cierre, Bulat remarcó: “El mundo fue hacia la liberalización comercial, sobre todo después de Bretton Woods. Ahora, por primera vez, estamos viendo un giro hacia atrás”. Y concluyó: “China aprovechó su estatus de país emergente para crecer y hoy compite en calidad en todos los mercados”.

