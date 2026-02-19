Economía

La inflación mayorista desaceleró a 1,7% en enero y acumuló 26,4% en los últimos doce meses

El índice mayorista exhibió una reducción de 0,7 puntos porcentuales respecto de la medición de diciembre de 2025 y quedó por debajo del Índice de Precios al Consumidor

Guardar
La inflación mayorista se desaceleró
La inflación mayorista se desaceleró en enero respecto a diciembre. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La inflación mayorista fue de 1,7% en enero de 2026, lo que implicó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025. En términos interanuales, la variación alcanzó el 26,4%, levemente por encima del 26,2% registrado el mes previo.

De esta manera, el indicador mayorista se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero avanzó 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. Mientras el IPIM mide precios en la etapa mayorista, el IPC releva los valores finales que pagan los consumidores.

En el primer mes del año, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una suba de 1,7% respecto de diciembre. El resultado respondió a un incremento de 1,7% en los productos nacionales y de 1,5% en los importados.

Entre los productos nacionales, los mayores aportes a la variación mensual provinieron de productos agropecuarios (0,49 puntos porcentuales), alimentos y bebidas (0,29 p.p.), productos refinados del petróleo (0,14 p.p.), tabaco (0,12 p.p.) y sustancias y productos químicos (0,09 p.p.).

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, registró un alza de 1,6% mensual. En este caso, los productos nacionales aumentaron 1,6% y los importados 1,5%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 1,6% en enero, impulsado por una suba de 2,4% en los productos primarios y de 1,2% en los productos manufacturados y en la energía eléctrica.

En términos interanuales, la inflación mayorista (26,4%) quedó seis puntos porcentuales por debajo del 32,4% acumulado por el IPC, lo que amplió la brecha entre ambas mediciones.

Los mayores aportes a la
Los mayores aportes a la variación mensual provinieron de productos agropecuarios REUTERS/Matías Baglietto

Inflación minorista y expectativas para febrero

Enero estuvo marcado por la salida de Roberto Lavagna del INDEC y el debate sobre la posible implementación de una nueva fórmula para medir la inflación, que finalmente no se aplicó. Sin embargo, los analistas calcularon que, de haber aplicado la metodología actualizada, la cifra hubiera sido menor.

De hecho, desde la consultora Equilibra señalaron que las diferencias entre el IPC vigente y el actualizado con la base ENGHo 2017/18 fueron marginales. Según sus cálculos, con la nueva metodología la inflación mensual habría sido de 2,8% y la interanual de 32,9%. La brecha acumulada durante 2025 no superó los 0,1 puntos porcentuales en ningún mes.

El episodio generó incertidumbre en los mercados y cuestionamientos acerca de la transparencia y la independencia estadística, en un contexto en el que los precios mayoristas y minoristas muestran ritmos de ajuste diferentes.

Dentro del IPC de enero, los rubros con mayores incrementos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%) y Restaurantes y hoteles (+4,1%). En cuanto a las categorías, los precios estacionales aumentaron 5,7%, el IPC núcleo 2,6% y los regulados 2,4%.

La diferencia mensual entre el IPIM (1,7%) y el IPC (2,9%) fue de 1,2 puntos porcentuales. En términos acumulados del año, el IPIM suma 1,7% en enero, mientras que el IPC acumula 2,9% en el mismo período.

De cara a febrero, las estimaciones privadas y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina anticipan una variación cercana al 2,1% para el IPC, por debajo del 2,9% registrado en enero.

Los relevamientos privados correspondientes a la primera mitad de febrero mostraron que alimentos y bebidas mantuvieron subas semanales, aunque con menor intensidad que en el primer mes del año. Algunas mediciones registraron variaciones acumuladas en torno al 2% en lo que va del mes, con incrementos concentrados en productos frescos.

En ese contexto, la evolución de los productos primarios —que en enero subieron 2,4% dentro del IPP— será un factor a monitorear en febrero y marzo, especialmente en los rubros vinculados al agro y la energía, dado su impacto en la cadena de formación de precios.

Temas Relacionados

InflaciónInflación mayoristaIPCIndecPreciosÚltimas noticias

Últimas Noticias

Paro de la CGT: cuál fue el grado de acatamiento en los comercios de todo el país

Relevamientos privados aseguraron que la adhesión del sector mercantil fue baja, con un ausentismo menor al 25 por ciento. Los comerciantes priorizaron mantener la actividad frente a una economía que “no da margen para perder un día de ventas”

Paro de la CGT: cuál

El costo del paro: cuáles son los sectores más afectados y los que no podrán recuperar las pérdidas

La paralización del transporte público explicó buena parte del costo económico. Sin esa afectación, el impacto habría bajado a USD 180 millones, según estimaciones privadas

El costo del paro: cuáles

El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El paro de la CGT no afectó al volumen de negocios y la divisa mayorista cayó a $1.389, un piso en tres meses. En el Banco Nación cayó a $1.410, el precio más bajo desde el 30 de septiembre

El dólar volvió a caer

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se abriera completamente la economía, sólo sobreviviría el 15% del empleo argentino”

El economista analizó el estado de la industria tras el cierre de Fate. Aseguró que si bien la apertura de la economía contribuye a la baja de la inflación, el costo de la medida es cada vez más elevado

Emmanuel Álvarez Agis: “Si se

El Gobierno denunció que un gremio le hizo un boicot a Flybondi y lo dejó sin combustible

La denuncia del Ejecutivo ocurre inmediatamente después de que la línea aérea anunciara la suspensión de toda su operación

El Gobierno denunció que un
DEPORTES
La inédita revelación de Ruggeri

La inédita revelación de Ruggeri sobre Maradona tras el título de Argentina en el Mundial de 1986: “Lo dormimos”

Estudiantes negocia con Martín Demichelis tras la sorpresiva salida de Eduardo Domínguez

El gol ilegal que generó polémica en los cuartos de final de hockey sobre hielo de los Juegos Olímpicos de Invierno

Franco Colapinto cerró su pretemporada de F1 con un rendimiento que ilusiona: giró más de 100 vueltas y logró el mejor tiempo para Alpine

Los secretos de la revolucionaria innovación de Ferrari que sorprendió en la Fórmula 1 y la explicación de la escudería: “No debemos tener miedo”

TELESHOW
Juana Repetto explicó por qué

Juana Repetto explicó por qué no muestra la cara de su tercer hijo en las redes

El descargo de Cinthia Fernández contra Moria Casán que abre un interrogante sobre su futuro: “Me está invitando a irme”

Luli Fernández recordó los inicios de su carrera en los medios: “Cuando sos prolija, las cosas se ven prolijas”

El video inédito de Mauro Icardi cuando cumplió 10 años: la palabra de su hermana Ivana

Las vacaciones de Floppy Tesouro y Salvador Becciu en el Caribe: Mar, relax y romance

INFOBAE AMÉRICA

La segunda parte que nunca

La segunda parte que nunca veremos de ‘Cumbres Borrascosas’: la novela ‘fantasma’ de Emily Brontë que una de sus hermanas pudo quemar tras su muerte

La administración tecnócrata de Gaza anunció el despliegue de 5.000 policías en 60 días para reemplazar a Hamas

Hamas refuerza su control en Gaza con nombramientos clave y recaudación fiscal

El liderazgo de Nayib Bukele registra el mayor respaldo presidencial en América Latina

Rodrigo Paz se reunirá con Donald Trump en en el marco de la cumbre de Miami el 7 de marzo