La inflación mayorista desaceleró a 1,7% en enero y acumuló 26,4% en los últimos doce meses

La inflación mayorista se desaceleró en enero respecto a diciembre. EFE/Juan Ignacio Roncoroni

La inflación mayorista fue de 1,7% en enero de 2026, lo que implicó una desaceleración de 0,7 puntos porcentuales respecto de diciembre de 2025. En términos interanuales, la variación alcanzó el 26,4%, levemente por encima del 26,2% registrado el mes previo.

De esta manera, el indicador mayorista se ubicó por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en enero avanzó 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses. Mientras el IPIM mide precios en la etapa mayorista, el IPC releva los valores finales que pagan los consumidores.

En el primer mes del año, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) mostró una suba de 1,7% respecto de diciembre. El resultado respondió a un incremento de 1,7% en los productos nacionales y de 1,5% en los importados.

Entre los productos nacionales, los mayores aportes a la variación mensual provinieron de productos agropecuarios (0,49 puntos porcentuales), alimentos y bebidas (0,29 p.p.), productos refinados del petróleo (0,14 p.p.), tabaco (0,12 p.p.) y sustancias y productos químicos (0,09 p.p.).

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, registró un alza de 1,6% mensual. En este caso, los productos nacionales aumentaron 1,6% y los importados 1,5%.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) avanzó 1,6% en enero, impulsado por una suba de 2,4% en los productos primarios y de 1,2% en los productos manufacturados y en la energía eléctrica.

En términos interanuales, la inflación mayorista (26,4%) quedó seis puntos porcentuales por debajo del 32,4% acumulado por el IPC, lo que amplió la brecha entre ambas mediciones.

Los mayores aportes a la variación mensual provinieron de productos agropecuarios REUTERS/Matías Baglietto

Inflación minorista y expectativas para febrero

Enero estuvo marcado por la salida de Roberto Lavagna del INDEC y el debate sobre la posible implementación de una nueva fórmula para medir la inflación, que finalmente no se aplicó. Sin embargo, los analistas calcularon que, de haber aplicado la metodología actualizada, la cifra hubiera sido menor.

De hecho, desde la consultora Equilibra señalaron que las diferencias entre el IPC vigente y el actualizado con la base ENGHo 2017/18 fueron marginales. Según sus cálculos, con la nueva metodología la inflación mensual habría sido de 2,8% y la interanual de 32,9%. La brecha acumulada durante 2025 no superó los 0,1 puntos porcentuales en ningún mes.

El episodio generó incertidumbre en los mercados y cuestionamientos acerca de la transparencia y la independencia estadística, en un contexto en el que los precios mayoristas y minoristas muestran ritmos de ajuste diferentes.

Dentro del IPC de enero, los rubros con mayores incrementos fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (+4,7%) y Restaurantes y hoteles (+4,1%). En cuanto a las categorías, los precios estacionales aumentaron 5,7%, el IPC núcleo 2,6% y los regulados 2,4%.

La diferencia mensual entre el IPIM (1,7%) y el IPC (2,9%) fue de 1,2 puntos porcentuales. En términos acumulados del año, el IPIM suma 1,7% en enero, mientras que el IPC acumula 2,9% en el mismo período.

De cara a febrero, las estimaciones privadas y las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina anticipan una variación cercana al 2,1% para el IPC, por debajo del 2,9% registrado en enero.

Los relevamientos privados correspondientes a la primera mitad de febrero mostraron que alimentos y bebidas mantuvieron subas semanales, aunque con menor intensidad que en el primer mes del año. Algunas mediciones registraron variaciones acumuladas en torno al 2% en lo que va del mes, con incrementos concentrados en productos frescos.

En ese contexto, la evolución de los productos primarios —que en enero subieron 2,4% dentro del IPP— será un factor a monitorear en febrero y marzo, especialmente en los rubros vinculados al agro y la energía, dado su impacto en la cadena de formación de precios.