Cómo evolucionó la desocupación en cada provincia durante la gestión Milei

De acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el tercer trimestre de 2025 la tasa de desocupación nacional se ubicó en 6,3%, lo que representó una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto al valor medido un año atrás (6,4%). Sin embargo, cuando se hace un análisis de más largo plazo y se toman en consideración los últimos dos años, se observa que en ese período el índice de desocupación creció de 5,4% a 6,3% (0,9 puntos porcentuales).

Eso quiere decir que hoy la tasa de desocupación es más alta que antes de la llegada de Milei al Gobierno. Ahora bien, al ir un poco más a fondo y observar el comportamiento del desempleo por jurisdicción, se encuentran realidades muy diferentes en cada caso. Mientras en algunas provincias la cantidad de desocupados aumentó de manera exponencial, en otras se registró una baja del desempleo, mostrando una dirección contraria a lo que ocurre a nivel país.

Los más perjudicados

Analizando cada jurisdicción por separado, se destaca fácilmente el caso de Santa Cruz, que tuvo un empeoramiento del mercado laboral muy notorio. De acuerdo a los datos publicados por el Indec, en el tercer trimestre de 2023, justo antes de la llegada del gobierno libertario, el índice de desocupación en esa provincia era de sólo 1,8 por ciento. Ahora, dos años más tarde, la tasa de desempleo llega al 10,7%, lo que significa que el indicador empeoró 8,9 puntos porcentuales.

Ninguna otra provincia tuvo un aumento tan significativo de su desempleo, pero muchas otras también registraron malos resultados en el período analizado. La de segundo peor resultado fue Chaco, donde el índice de desocupación saltó de 3,5% a 7,4% (3,9 puntos más).

El podio se completa con Formosa, cuya situación empeoró en 2,7 puntos porcentuales. En detalle, la tasa de desocupación de esa provincia era de 1,8% antes de Milei y es de 4,5% en la actualidad, de acuerdo al último dato publicado por el Gobierno.

También aparece entre las más afectadas una de las provincias más pobladas del país: Santa Fe. Los datos estadísticas indican que el índice de desempleo en esa jurisdicción era de 5,1% en el tercer trimestre de 2023 y saltó a 7,2% en igual período de 2025.

En lo que respecta a Buenos Aires, los números muestran que en los últimos dos años su tasa de desocupación aumentó 1,3 puntos, pasando de 6,4% a 7,7%. CABA, por su parte, vio crecer su índice de desempleo de 3,6% a 3,9 por ciento.

Mejoras en los indicadores

En total fueron 14 las jurisdicciones que tuvieron aumento de la desocupación en los primeros dos años de Milei, pero hubo 9 que lograron mejorar y una que se mantuvo sin cambios. La que no varió fue Mendoza, que se mantuvo con una desocupación del 5,4%.

Entre las que mejoraron, la provincia con mejor desempeño fue Entre Ríos. que tenía una tasa de desempleo del 6,6% antes de la llegada de Milei y bajó al 4,1% en el tercer trimestre de 2025, lo que representó una mejora de 2,5 puntos porcentuales.

Fue más discreto pero igualmente positivo el resultado de San Luis. La provincia cuyana registró una baja de la desocupación del 3,9% al 2,5% en el período analizado. El podio se completa con Río Negro, que mejoró el 4,3% al 3% (1,3 puntos).

Dentro del grupo de los que mejoraron se encuentra la provincia de Córdoba, cuyo índice de desempleo era de 6,1% en 2023 y se redujo a 5% en 2025, siempre hablando de los terceros trimestres.

Cambios en el ranking

Como se puede observar, el desempleo varió considerablemente en algunas provincias, tanto al alza como a la baja. Esos cambios provocaron grandes modificaciones en el ranking de desocupación.

En 2023, Santa Cruz era la segundo provincia con menos desempleo (1,8%), siendo superada sólo por Santiago del Estero, con 1,6%. Hoy, Santa Cruz encabeza el ranking de desocupación, con el mencionado 10,7%. Le siguen más atrás La Pampa (7,8%) y la provincia de Buenos Aires, con 7,7 por ciento.

En cuarto y quinto lugar aparecen Chaco (7,4%) y Santa Fe (7,2%) respectivamente, que son seguidos de cerca por Tierra del Fuego (6,8%) y Tucumán (6,6%).

En el otro extremo de la tabla, las provincias con menos desocupación en la actualidad son San Luis (2,5%), Río Negro (3%) y San Juan (3,2%).