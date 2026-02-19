Economía

Cómo evolucionó la desocupación en cada provincia durante la gestión Milei

Mientras algunas jurisdicciones lograron una mejora en los últimos dos años, otras tuvieron un crecimiento del desempleo alarmante. El ranking en la actualidad

Guardar
En la mayoría de las
En la mayoría de las provincias del país creció la cantidad de gente buscando trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el tercer trimestre de 2025 la tasa de desocupación nacional se ubicó en 6,3%, lo que representó una mejora de 0,1 puntos porcentuales respecto al valor medido un año atrás (6,4%). Sin embargo, cuando se hace un análisis de más largo plazo y se toman en consideración los últimos dos años, se observa que en ese período el índice de desocupación creció de 5,4% a 6,3% (0,9 puntos porcentuales).

Eso quiere decir que hoy la tasa de desocupación es más alta que antes de la llegada de Milei al Gobierno. Ahora bien, al ir un poco más a fondo y observar el comportamiento del desempleo por jurisdicción, se encuentran realidades muy diferentes en cada caso. Mientras en algunas provincias la cantidad de desocupados aumentó de manera exponencial, en otras se registró una baja del desempleo, mostrando una dirección contraria a lo que ocurre a nivel país.

Los más perjudicados

Analizando cada jurisdicción por separado, se destaca fácilmente el caso de Santa Cruz, que tuvo un empeoramiento del mercado laboral muy notorio. De acuerdo a los datos publicados por el Indec, en el tercer trimestre de 2023, justo antes de la llegada del gobierno libertario, el índice de desocupación en esa provincia era de sólo 1,8 por ciento. Ahora, dos años más tarde, la tasa de desempleo llega al 10,7%, lo que significa que el indicador empeoró 8,9 puntos porcentuales.

Ninguna otra provincia tuvo un aumento tan significativo de su desempleo, pero muchas otras también registraron malos resultados en el período analizado. La de segundo peor resultado fue Chaco, donde el índice de desocupación saltó de 3,5% a 7,4% (3,9 puntos más).

El podio se completa con Formosa, cuya situación empeoró en 2,7 puntos porcentuales. En detalle, la tasa de desocupación de esa provincia era de 1,8% antes de Milei y es de 4,5% en la actualidad, de acuerdo al último dato publicado por el Gobierno.

También aparece entre las más afectadas una de las provincias más pobladas del país: Santa Fe. Los datos estadísticas indican que el índice de desempleo en esa jurisdicción era de 5,1% en el tercer trimestre de 2023 y saltó a 7,2% en igual período de 2025.

En lo que respecta a Buenos Aires, los números muestran que en los últimos dos años su tasa de desocupación aumentó 1,3 puntos, pasando de 6,4% a 7,7%. CABA, por su parte, vio crecer su índice de desempleo de 3,6% a 3,9 por ciento.

Mejoras en los indicadores

En total fueron 14 las jurisdicciones que tuvieron aumento de la desocupación en los primeros dos años de Milei, pero hubo 9 que lograron mejorar y una que se mantuvo sin cambios. La que no varió fue Mendoza, que se mantuvo con una desocupación del 5,4%.

Entre las que mejoraron, la provincia con mejor desempeño fue Entre Ríos. que tenía una tasa de desempleo del 6,6% antes de la llegada de Milei y bajó al 4,1% en el tercer trimestre de 2025, lo que representó una mejora de 2,5 puntos porcentuales.

Fue más discreto pero igualmente positivo el resultado de San Luis. La provincia cuyana registró una baja de la desocupación del 3,9% al 2,5% en el período analizado. El podio se completa con Río Negro, que mejoró el 4,3% al 3% (1,3 puntos).

Dentro del grupo de los que mejoraron se encuentra la provincia de Córdoba, cuyo índice de desempleo era de 6,1% en 2023 y se redujo a 5% en 2025, siempre hablando de los terceros trimestres.

Cambios en el ranking

Como se puede observar, el desempleo varió considerablemente en algunas provincias, tanto al alza como a la baja. Esos cambios provocaron grandes modificaciones en el ranking de desocupación.

En 2023, Santa Cruz era la segundo provincia con menos desempleo (1,8%), siendo superada sólo por Santiago del Estero, con 1,6%. Hoy, Santa Cruz encabeza el ranking de desocupación, con el mencionado 10,7%. Le siguen más atrás La Pampa (7,8%) y la provincia de Buenos Aires, con 7,7 por ciento.

En cuarto y quinto lugar aparecen Chaco (7,4%) y Santa Fe (7,2%) respectivamente, que son seguidos de cerca por Tierra del Fuego (6,8%) y Tucumán (6,6%).

En el otro extremo de la tabla, las provincias con menos desocupación en la actualidad son San Luis (2,5%), Río Negro (3%) y San Juan (3,2%).

Temas Relacionados

DesocupaciónDesempleoTrabajoMercado laboralIndecRankingÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno calcula que el costo del paro será de USD 575 millones con un bajo acatamiento

En el Ministerio de Economía estiman que la huelga nacional del jueves, convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), provocará una pérdida millonaria, aunque la cifra está sujeta al nivel de adhesión

El Gobierno calcula que el

Cronología de una caída: los tres momentos que derivaron en el cierre definitivo de Fate

Un recorrido por la crisis que lleva más de tres décadas y se profundizó con el proceso preventivo en 2019, siguió con la apertura importadora de 2024 y una solicitud similar, terminó con la noticia del cese de la planta en San Fernando

Cronología de una caída: los

Una por una, todas las aerolíneas que cancelaron vuelos por el paro general de la CGT

La medida de fuerza de 24 horas convocada por la central obrera contra la reforma laboral y el plan económico del Gobierno afecta a más de 400 vuelos y 64.000 pasajeros

Una por una, todas las

“La revisión ya terminó”: el CEO global de Carrefour aseguró que no recibieron ofertas satisfactorias para vender la cadena en el país

Alexandre Bompard explicó que frenaron la venta de la filial argentina por falta de propuestas que cumplieran con las expectativas de la empresa y anunció que concentrará sus esfuerzos en mejorar el desempeño operativo local

“La revisión ya terminó”: el

Los tres factores que impactaron en el humor de los inversores y refuerzan la cautela del mercado

El contexto internacional se sumó a elementos locales y produjo una baja de las acciones y bonos soberanos. En paralelo, el petróleo experimentó una brusca suba

Los tres factores que impactaron
DEPORTES
La historia del nigeriano Jonathan

La historia del nigeriano Jonathan Spiff, autor de un golazo en la Reserva de River Plate

ATP 500 de Río: Juan Manuel Cerúndolo y Thiago Tirante avanzaron a los cuartos de final

Los polémicos dichos contra Vinícius de un experimentado árbitro español tras la acusación de racismo a Prestianni

El simulacro de largada de la F1 que abrió el debate: la razón detrás de la baja velocidad y las “sirenas” en los autos

Perdió la chance de medalla por un error y se internó en el bosque: la reacción más viral de los Juegos Olímpicos de Invierno

TELESHOW
El llamativo encuentro del hermano

El llamativo encuentro del hermano Mauro Icardi con Wanda Nara, Maxi López y Martín Migueles: “Conociendo a mi familia”

El insólito percance que sufrió Cecilia Zuberbühler en un torneo de golf: “¡Qué horror!"

Ramma, el joven que abrió los shows de Bad Bunny, relató cómo se enteró que iba a tocar en River: “Estaba jugando a la Play”

Wanda Nara recordó el día que contrató a un detective para vigilar a Maxi López en Italia: “El implicado andaba en Ferrari”

Grego Rossello relató cómo fue su cita fallida con una joven en el campo: “Pensé que era una escapada romántica”

INFOBAE AMÉRICA

La trama de reuniones clandestinas

La trama de reuniones clandestinas con un empresario chino que provocó la destitución del presidente peruano José Jerí

Gisèle Pelicot reveló públicamente y con valentía que había sido víctima de violación, pero su vida se derrumbó

Saludar a un judío, casarse con una ucraniana: la resistencia de la gente común bajo el régimen nazi

Un buque petrolero arribó a un puerto cubano en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos

El Salvador inaugura el primer observatorio astronómico remoto de Centroamérica