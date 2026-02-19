ARBA dio más plazo para pagar el impuesto Inmobiliario Urbano: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacerlo

La Agencia de Recaudación bonaerense fijó el nuevo vencimiento del Inmobiliario Urbano para el 26 de febrero (Fuente)

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la extensión hasta el jueves 26 de febrero del plazo para abonar en término la primera cuota y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía. La prórroga busca brindar más tiempo a los contribuyentes para gestionar sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas en el calendario fiscal 2026.

El nuevo límite se aplica de manera uniforme para quienes posean inmuebles edificados y para quienes tengan lotes baldíos. Según la disposición vigente, quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento pueden acceder a un descuento del 15%, siempre que la partida no registre deuda alguna. Este incentivo premia el pago anticipado y la regularidad en el cumplimiento fiscal.

Para quienes elijan la modalidad de pago en cuotas, el esquema contempla una bonificación del 10% sobre cada vencimiento. La condición para obtener este beneficio es no registrar deudas exigibles de ejercicios anteriores no prescriptos y pagar dentro de los plazos establecidos. ARBA busca así fortalecer la cultura tributaria en la provincia y reconocer el buen comportamiento de los contribuyentes.

Las bonificaciones previstas por el organismo se aplican sin distinción de medio de pago. El usuario puede utilizar débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, canales electrónicos o abonar de forma presencial en entidades bancarias habilitadas y bocas de cobro de Provincia Net Pagos. La web oficial de ARBA, desde la sección “Pagar”, permite generar el código de pago electrónico, descargar la boleta correspondiente o acceder a la información sobre las alternativas vigentes.

La decisión de ARBA se inscribe en una política de incentivos que viene implementando el organismo en los últimos ejercicios. El objetivo consiste en facilitar el acceso a bonificaciones y simplificar la operatoria tributaria, especialmente para quienes realicen el pago anual anticipado. El calendario original fijaba el vencimiento de la cuota 1 para este jueves 19, pero la prórroga amplía el margen para quienes necesiten más tiempo para concretar la cancelación.

El descuento del 15% rige para quienes abonan el total anual sin deuda registrada en la partida

El acceso a descuentos y la gestión de pagos se realiza de modo digital, a través de la plataforma oficial del organismo. Se recomienda verificar la casilla de correo registrada para recibir alertas de vencimientos y mantener actualizados los datos personales en el sistema. Las notificaciones digitales reemplazan a las comunicaciones en papel, en línea con el proceso de modernización y despapelización de la administración tributaria bonaerense.

El esquema de incentivos diseñado por la agencia recaudadora abarca también el impuesto inmobiliario rural, baldío y complementario, cada uno con su propio calendario de pagos y bonificaciones, aunque la presente extensión se aplica exclusivamente a la obligación urbana. Todas las modalidades de pago habilitadas otorgan igual acceso a los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores.

Calendario de vencimientos

Inmobiliario edificado

Cuota 1 y anual: 26 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 16 de junio

Cuota 4: 6 de agosto

Cuota 5: 13 de octubre

Inmobiliario Rural

Cuota 1 y anual: 17 de marzo

Cuota 2: 11 de junio

Cuota 3: 8 de septiembre

Cuota 4: 5 de noviembre

Inmobiliario baldío

Cuota 1 y anual: 26 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 16 de junio

Cuota 4: 6 de agosto

Inmobiliario complementario

Cuota 1 y anual: 17 de marzo

Cuota 2: 11 de junio

Cuota 3: 8 de septiembre

Cuota 4: 5 de noviembre