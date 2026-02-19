Economía

ARBA dio más plazo para pagar el impuesto Inmobiliario Urbano: hasta cuándo hay tiempo y cómo hacerlo

El organismo recaudador amplió la fecha para acceder a bonificaciones y regularizar obligaciones provinciales durante el ejercicio 2026. El calendario completo de vencimientos

Guardar
La Agencia de Recaudación bonaerense
La Agencia de Recaudación bonaerense fijó el nuevo vencimiento del Inmobiliario Urbano para el 26 de febrero (Fuente)

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció la extensión hasta el jueves 26 de febrero del plazo para abonar en término la primera cuota y el pago anual del Impuesto Inmobiliario Urbano, tanto para la planta edificada como para la baldía. La prórroga busca brindar más tiempo a los contribuyentes para gestionar sus obligaciones tributarias y acceder a las bonificaciones previstas en el calendario fiscal 2026.

El nuevo límite se aplica de manera uniforme para quienes posean inmuebles edificados y para quienes tengan lotes baldíos. Según la disposición vigente, quienes opten por cancelar el monto anual completo antes del nuevo vencimiento pueden acceder a un descuento del 15%, siempre que la partida no registre deuda alguna. Este incentivo premia el pago anticipado y la regularidad en el cumplimiento fiscal.

Para quienes elijan la modalidad de pago en cuotas, el esquema contempla una bonificación del 10% sobre cada vencimiento. La condición para obtener este beneficio es no registrar deudas exigibles de ejercicios anteriores no prescriptos y pagar dentro de los plazos establecidos. ARBA busca así fortalecer la cultura tributaria en la provincia y reconocer el buen comportamiento de los contribuyentes.

Las bonificaciones previstas por el organismo se aplican sin distinción de medio de pago. El usuario puede utilizar débito automático en cuenta bancaria, tarjeta de crédito, canales electrónicos o abonar de forma presencial en entidades bancarias habilitadas y bocas de cobro de Provincia Net Pagos. La web oficial de ARBA, desde la sección “Pagar”, permite generar el código de pago electrónico, descargar la boleta correspondiente o acceder a la información sobre las alternativas vigentes.

La decisión de ARBA se inscribe en una política de incentivos que viene implementando el organismo en los últimos ejercicios. El objetivo consiste en facilitar el acceso a bonificaciones y simplificar la operatoria tributaria, especialmente para quienes realicen el pago anual anticipado. El calendario original fijaba el vencimiento de la cuota 1 para este jueves 19, pero la prórroga amplía el margen para quienes necesiten más tiempo para concretar la cancelación.

El descuento del 15% rige
El descuento del 15% rige para quienes abonan el total anual sin deuda registrada en la partida

El acceso a descuentos y la gestión de pagos se realiza de modo digital, a través de la plataforma oficial del organismo. Se recomienda verificar la casilla de correo registrada para recibir alertas de vencimientos y mantener actualizados los datos personales en el sistema. Las notificaciones digitales reemplazan a las comunicaciones en papel, en línea con el proceso de modernización y despapelización de la administración tributaria bonaerense.

El esquema de incentivos diseñado por la agencia recaudadora abarca también el impuesto inmobiliario rural, baldío y complementario, cada uno con su propio calendario de pagos y bonificaciones, aunque la presente extensión se aplica exclusivamente a la obligación urbana. Todas las modalidades de pago habilitadas otorgan igual acceso a los beneficios previstos para contribuyentes cumplidores.

Calendario de vencimientos

Inmobiliario edificado

Cuota 1 y anual: 26 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 16 de junio

Cuota 4: 6 de agosto

Cuota 5: 13 de octubre

Inmobiliario Rural

Cuota 1 y anual: 17 de marzo

Cuota 2: 11 de junio

Cuota 3: 8 de septiembre

Cuota 4: 5 de noviembre

Inmobiliario baldío

Cuota 1 y anual: 26 de febrero

Cuota 2: 14 de abril

Cuota 3: 16 de junio

Cuota 4: 6 de agosto

Inmobiliario complementario

Cuota 1 y anual: 17 de marzo

Cuota 2: 11 de junio

Cuota 3: 8 de septiembre

Cuota 4: 5 de noviembre

Temas Relacionados

ARBAprórrogavencimientoscalendario de vencimientosimpuesto inmobiliarioúltimas noticias

Últimas Noticias

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 19 de febrero

La divisa al público sigue a $1.420 para la venta en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.435. El BCRA compró USD 80 millones en el mercado

Dólar hoy en vivo: a

Vicuña proyecta exportaciones por USD 6.000 millones y asegura que sin RIGI el proyecto no sería viable

Ron Hochstein, CEO de la minera que anunció una inversión por USD 18.000 millones en San Juan, sostuvo que el régimen de incentivos fue “crítico” para avanzar con el desarrollo y destacó la estabilidad fiscal que brinda la normativa

Vicuña proyecta exportaciones por USD

Paro de la CGT: qué pasará con los jubilados Anses y beneficiarios de AUH que cobran este jueves 19 de febrero

El organismo previsional distribuye diversos beneficios sociales en este día de paro general. Las entidades bancarias, aunque se ven afectadas por la jornada, garantizan el funcionamiento de las transacciones electrónicas

Paro de la CGT: qué

Cómo conseguir efectivo en supermercados y estaciones de servicio durante el paro general

Ante las dificultades que puede haber para retirar dinero en los cajeros automáticos por la medida gremial, existen otras opciones

Cómo conseguir efectivo en supermercados

Por la adhesión al paro de los gremios aeronáuticos, hay 64.000 pasajeros afectados: qué pasa en cada aerolínea

Las compañías aéreas hicieron ajustes en su programación, que incluyeron la cancelación de vuelos tanto domésticos como internacionales

Por la adhesión al paro
DEPORTES
El extraño caso del entrenador

El extraño caso del entrenador que se cambia de ropa en medio de una competencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Revolución en la Fórmula 1 por la innovación nunca vista que estrenó Ferrari: un alerón que gira 180 grados

Segundo día de los últimos test de pretemporada de la F1: Franco Colapinto salió a pista con su Alpine en la sesión de la tarde

Adam Bareiro se convertirá en nuevo refuerzo de Boca Juniors: los detalles del pase

La incómoda pregunta de George Russell a Lewis Hamilton en medio de su romance con Kim Kardashian

TELESHOW
La reacción de Ivana Icardi

La reacción de Ivana Icardi tras los dichos de su hermano Guido sobre su familia y Wanda Nara: “No me pregunten más”

El tierno video de Chino Darín junto a su hijo Dante emociona a las redes

La palabra de Beto Casella tras el debut de BTV: “Vamos a intentar hacer un programa con muchas cosas nuevas”

La profunda reflexión de Flor Vigna que inspiró su nueva canción: “A todos nos da miedo”

Así fue el rating del debut de BTV: Beto Casella y la pulseada con Masterchef y Pasapalabra

INFOBAE AMÉRICA

Drones y armas 3D: cómo

Drones y armas 3D: cómo la tecnología está transformando a los grupos criminales brasileños

Diputada propone bajar edad punible en Honduras: adolescentes podrían ser juzgados desde los 16 años

El impresionante mural de Maria Callas en Kalamata se corona como el mejor del mundo en 2025

Impulsan en Uruguay una reforma para reducir a la mitad el monto de las multas por exceso de velocidad

Esta semana inicia en Panamá el operativo para trasladar docentes a zonas apartadas antes del inicio de clases