Vuelos récord: el dólar estable impulsó una marca histórica de pasajeros en enero

El sector movilizó 4,96 millones de pasajeros y superó en 22% el máximo histórico de vuelos al exterior registrado en 2018. El dólar estable y la mayor oferta de rutas explican el salto

El récord se dio en un contexto de mayor oferta de rutas y frecuencias al exterior, con nuevas conexiones desde Buenos Aires y el interior que ampliaron la capacidad del sistema (Imagen Ilustrativa Infobae)

Motivado por la estabilidad cambiaria, la estacionalidad y la mayor oferta de vuelos y conexiones al exterior, el sector aerocomercial argentino alcanzó niveles históricos de actividad en enero de 2026. El incremento se dio tanto en cantidad de pasajeros movilizados como en la apertura de nuevas rutas internacionales y de cabotaje.

De acuerdo con los datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los aeropuertos del país superaron en 22% el anterior récord de pasajeros internacionales registrado en enero de 2018, mientras que los movimientos internacionales, -implican un despegue y un aterrizaje- aumentaron un 15% respecto de ese mismo mes.

Durante enero se contabilizaron 4.964.988 pasajeros en los aeropuertos de todo el país, un 5% más que la marca previa de diciembre de 2025, cuando se habían registrado 4.729.556 usuarios, y un 9% por encima de enero de 2025, que había cerrado con 4.570.640 pasajeros. Se trata del mayor volumen de usuarios de aeropuertos registrado en la Argentina.

En paralelo, se registraron 37.874 movimientos totales, un 1,6% más que el récord previo de 37.270 operaciones y un 7% superior a enero del año pasado, cuando se habían contabilizado 35.539.

Durante enero se contabilizaron 4.964.988 pasajeros en los aeropuertos de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salto estuvo explicado principalmente por el tráfico internacional. En enero se registraron 1.877.558 pasajeros en vuelos al exterior, un 22% más que en enero de 2018, cuando se habían contabilizado 1.534.567 viajeros, y un 23% por encima de enero de 2025, que había cerrado con 1.523.724 pasajeros.

La evolución contrasta con el mercado de cabotaje, que mostró un crecimiento más moderado. En el sector vinculan esta dinámica con la estabilidad cambiaria y un tipo de cambio real apreciado que abarató los viajes al exterior en términos relativos. Con un dólar contenido y mayor disponibilidad de financiamiento, el turismo emisivo volvió a ganar protagonismo y traccionó el volumen total.

Más competencia en el mercado local

Enero también dejó un reordenamiento en el mercado doméstico. Con tres operadores principales, el liderazgo se mantiene en manos de Aerolíneas Argentinas, aunque durante buena parte de 2025 se intensificó la competencia entre las dos low cost que operan en el país, Flybondi y JetSmart.

Según el último informe de ANAC, Flybondi volvió a ubicarse como la segunda mayor operadora del mercado doméstico. En enero transportó 353.522 pasajeros y alcanzó el 23% del share, mientras que JetSmart movilizó 340.023 pasajeros y se quedó con el 22%. Aerolíneas Argentinas mantuvo el liderazgo con 839.116 pasajeros y el 54% de participación.

El dato cobra relevancia frente a la foto de diciembre de 2025. Ese mes, Flybondi había transportado 305.360 pasajeros y su cuota había caído al 19%, mientras que JetSmart había alcanzado 406.014 pasajeros y el 25% del mercado.

El tráfico internacional fue el principal motor del récord de enero, con 1,87 millones de pasajeros y un crecimiento del 22% frente al máximo previo de 2018

La disputa venía escalando desde el año pasado. En marzo de 2025, Flybondi tenía el 21% del mercado frente al 19% de JetSmart. En abril el escenario se invirtió y la compañía de capitales estadounidenses trepó al 23% mientras Flybondi descendía al 16%. En mayo, JetSmart consolidó el segundo lugar con el 24% del share.

Parte de la recuperación de Flybondi en enero se explica por una mayor disponibilidad de flota. Durante la temporada alta la compañía suele incorporar aeronaves bajo la modalidad wet lease o ACMI, un esquema que implica el alquiler del avión por un período determinado junto con tripulación extranjera, servicio de mantenimiento y cobertura de seguros. Este verano el plan contempló sumar alrededor de diez aeronaves adicionales para atender el pico de demanda.

Nuevas rutas y expansión internacional

El fuerte crecimiento del segmento internacional también estuvo acompañado por la incorporación de nuevas rutas desde distintos puntos del país. Aerolíneas Argentinas comenzó a operar vuelos a Aruba, Cabo Frío y Punta del Este desde Buenos Aires y otras ciudades del interior.

Además, la ruta Buenos Aires–Santo Domingo fue reactivada por Arajet, mientras que la conexión Rosario–San Pablo fue retomada por Gol e iniciada también por LATAM. JetSmart, por su parte, sumó la ruta Buenos Aires–Natal.

Con estos indicadores, el inicio de 2026 consolida un nuevo piso de actividad para la aviación comercial argentina y abre un escenario de mayor competencia entre los principales jugadores del mercado doméstico e internacional.

