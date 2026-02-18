Economía

Patentes en CABA: tras la polémica por subas de hasta 100%, la AGIP ya emitió las nuevas boletas

Admitido el error, el Gobierno porteño informó que ya están disponibles las nuevas boletas con un nuevo tope de incremento. El nuevo vencimiento será el 27 de febrero

La AGIP recalculó las boletas
La AGIP recalculó las boletas del impuesto automotor tras los reclamos por fuertes subas y fijó un tope de aumento del 31,8%, en línea con la inflación porteña

Luego de la polémica generada por aumentos superiores al 100% en el impuesto de patentes en la Ciudad de Buenos Aires, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya corrigió el error y están disponibles las boletas recalculadas.

El nuevo esquema establece que ningún modelo incrementó su valor por encima del índice de inflación porteño de 2025, que fue de 31,8%, tras una revisión integral del sistema de cálculo y de las valuaciones fiscales que habían quedado bajo cuestionamiento.

Semanas atrás, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, había reconocido errores en la liquidación original y recomendó a los contribuyentes no abonar las primeras boletas emitidas hasta que se realizara una corrección. La decisión llegó luego de que numerosos propietarios denunciaran subas abruptas en vehículos que no habían tenido variaciones equivalentes en el mercado.

Cuándo vence la patente

Ahora, la AGIP confirmó que ya se encuentran disponibles las nuevas liquidaciones del impuesto automotor. Tanto la cuota 1 como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento: el 27 de febrero, sin importar la terminación del dominio ni la modalidad de pago elegida. De esta manera, el Gobierno porteño buscó ordenar el calendario y evitar mayores confusiones tras la postergación inicial.

En un plazo de dos semanas, el organismo recalculó todas las boletas de la primera emisión (cuotas 1, 2, 3 y pago anual) e incorporó un tope a las variaciones derivadas de la nueva valuación fiscal de algunos modelos.

Según oficializó AGIP, el límite busca garantizar que la actualización del tributo quede alineada con la evolución general de precios en la Ciudad y evitar saltos desproporcionados entre un año y otro.

Las nuevas liquidaciones ya están disponibles de manera digital y tendrán un único vencimiento el 27 de febrero para la cuota 1 y el pago anual anticipado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo pagar

La emisión es exclusivamente digital. Para acceder, los contribuyentes pueden ingresar al sitio oficial de AGIP y, en la sección “Pagos – Consulta de boletas”, seleccionar el impuesto Patentes y luego la opción “Pagar – Boletas”. Con el número de dominio es posible visualizar y abonar la liquidación sin necesidad de clave. Además, las boletas estarán disponibles en los sistemas de homebanking desde el 20 de febrero, lo que amplía las alternativas para efectuar el pago.

Otra alternativa es solicitarla por correo electrónico a través del sistema InfoAGIP. El usuario debe completar un formulario online, elegir el impuesto Patentes y la categoría “Solicitud de Boletas por Mail” para recibirla en su casilla.

El pago puede realizarse a través de los medios habituales informados en el portal oficial, como débito automático, tarjeta o redes habilitadas. Además, continúan vigentes los beneficios para contribuyentes cumplidores, que incluyen descuentos para quienes no registren deuda y opten por el pago anticipado.

En el caso de quienes ya hayan abonado la cuota 1 o el pago anual con la boleta anterior y, tras la aplicación del tope, registren un excedente, ese saldo será imputado automáticamente a futuras cuotas. Para quienes optaron por el pago anual y deseen la devolución del importe abonado de más, podrán gestionarla desde el 1° de marzo mediante un aplicativo específico en la web de AGIP, donde se detallarán los pasos del trámite.

El origen del conflicto

A fines de 2024, la Ciudad de Buenos Aires modificó el esquema tributario del impuesto automotor con el objetivo de reducir disparidades en los montos a pagar. El sistema anterior podía aplicar alícuotas más altas a vehículos recientes frente a modelos apenas más antiguos, generando distorsiones entre contribuyentes con rodados de características similares.

El rediseño estableció una nueva escala con una alícuota promedio del 3,5%. Sin embargo, en los últimos meses de 2025 se cambió la referencia utilizada para calcular el valor fiscal de los automóviles: se dejó de tomar la tabla de la Dirección Nacional de la Propiedad del Automotor (DNRPA), considerada desactualizada, y se adoptó la publicada por la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA), que refleja valores de mercado más actuales.

Ese cambio impactó de manera directa en la base imponible de muchos vehículos. El recálculo provocó diferencias significativas en el valor fiscal y, en algunos casos, derivó en subas superiores al 100%, lo que generó numerosos reclamos y cuestionamientos al nuevo esquema.

