Mercados: los bonos y las acciones argentinas negocian en positivo con el empuje de Wall Street

Los movimientos de precios en el exterior condicionan a los activos argentinos.

Los mercados de Argentina retomaron este miércoles la actividad luego de los feriados de Carnaval, en momentos en que tensiones políticas por el tratamiento en el Congreso de una reforma laboral centran la atención de los inversores.

Los índices de las bolsas de Nueva York se recuperan a las 12:40 horas hasta 1,1%, liderados por el panel tecnológico Nasdaq. Los ADR y acciones de compañías argentinas mejoran hasta 3,6% con Central Puerto al frente.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- suben 0,5% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan descuenta cuatro unidades para la Argentina, en los 506 puntos básicos.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:40 horas).

Vale señalar que la Bolsa porteña no operó el martes, pero sí lo hizo Wall Street. Dadas las bajas generalizadas para las acciones argentinas en el exterior en la rueda previa, este miércoles el S&P Merval asimila ese movimiento y cae un un 0,5% en pesos, a 2.801.000 puntos.

Se espera que durante el día tenga lugar una reunión de comisión legislativa, donde el proyecto oficial de Modernización Laboral procura obtener dictamen antes de poder ser debatido en el recinto de Diputados, tras la reciente aprobación del Senado. Si obtiene dictamen, podría discutirse el jueves.

Los principales gremios del país anunciaron un paro general para el día que Diputados trate el pliego impulsado por el Gobierno del libertario Javier Milei.

“Uno de los artículos que generó debate esta semana fue el Artículo 44, introducido por el Senado, que reducía la compensación salarial percibida por los trabajadores durante enfermedades o accidentes no vinculados al trabajo. Aliados del Gobierno presionaron para eliminar este artículo por completo, cambio que el Gobierno habría aceptado para asegurar el quórum. Como resultado, si el proyecto se aprueba con modificaciones, deberá volver al Senado para la ratificación de los cambios”, puntualizó Max Capital.

“Tras las crecientes apuestas hacia emergentes por parte de importantes fondos internacionales, a partir de una visión de debilitamiento global del dólar y un repunte en los commodities, aquellos vehículos de mayor beta en dicho asset class -como los principales ADRs y en menor medida los bonos en dólares- resultan rehenes de los vaivenes externos”, dijo el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber.

El Tesoro realizará este miércoles un canje de deuda con vencimiento a fines de febrero por unos 2.395 millones de dólares por otro bono dollar linked con vencimiento en abril.

“En un escenario de mayor volatilidad externa y sensibilidad local, los activos argentinos reflejan un mercado que sigue operando con cautela. El riesgo país de Argentina alrededor de los 500 puntos es coherente con un escenario de mejora, pero todavía no llega a grado de inversión y con restricciones externas abiertas”, comentó Alexander Londoño, analista de ActivTrades.

Londoño acotó que “sí hay margen para que baje, pero lo principal es que las reservas aumenten; sin eso, es más probable que siga lateral alrededor del umbral de 500 puntos, con episodios de volatilidad”.

“La narrativa alrededor de la Inteligencia Artificial (IA) pasó de optimismo concentrado en ganadores (2022-2024) a una búsqueda de equilibrio (2025), y ahora a miedo por disrupción, con inversores cuestionando si la IA erosionará márgenes o negocios enteros en múltiples industrias. Probablemente en el camino sean castigadas ‘injustamente’ las acciones de algunas empresas, pero hoy domina la ansiedad general”, señaló Delphos Investment.