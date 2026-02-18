Economía

Dólar e inflación: a cuánto llegarán a fin de 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

LatinFocus difundió un informe que anticipa una baja gradual de la inflación y una mayor depreciación del peso. También presenta previsiones sobre el desempeño económico, el sector externo y las tasas de interés

Guardar
Los analistas de LatinFocus previeron
Los analistas de LatinFocus previeron una desaceleración inflacionaria y un dólar estable para 2026. REUTERS/Matias Baglietto/

El arranque de 2026 exhibe un escenario dispar entre la evolución del dólar y la inflación en Argentina. Mientras la divisa estadounidense cotiza por debajo del nivel con el que cerró el año anterior, el índice de precios al consumidor retomó impulso y se ubica nuevamente cerca del 3% mensual. Esta diferencia obliga a monitorear de cerca el riesgo de atraso cambiario o, en sentido inverso, la persistencia de una inflación elevada en dólares.

En este contexto, las principales consultoras locales e internacionales actualizaron sus estimaciones para los próximos dos años. Los últimos relevamientos muestran pocos cambios respecto a las proyecciones de diciembre, lo que sugiere cierta estabilidad en las expectativas del mercado.

Qué pasará con la inflación

El informe más reciente de LatinFocus señala que el consenso de analistas apunta a una desaceleración inflacionaria, aunque persisten presiones derivadas tanto del esquema cambiario como del ritmo de depreciación del peso. Si bien el índice de precios mantiene una tendencia a la baja en términos interanuales, los datos de los últimos meses muestran una aceleración.

Según el reporte, la inflación “registró una marcada disminución en comparación con el año anterior. Se espera que la inflación siga disminuyendo en los próximos trimestres gracias a la contención del gasto público, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la fuerte depreciación de la moneda, sumada a la reducción de los subsidios, aumentará la presión alcista”. Las proyecciones sitúan la inflación promedio en 25,4% para 2026, 1,4 puntos por encima del cálculo previo, y en 15,7% para 2027, con un leve ajuste al alza respecto a la estimación de enero.

Las previsiones para el dólar

En cuanto al dólar, el reporte advierte que la apreciación del peso —es decir, un dólar que avanza menos que la inflación o incluso retrocede en términos nominales— intensifica la presión sobre los precios de bienes transables y productos importados.

“El Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, una medida que busca evitar una apreciación real. El peso se cotizó a 1.432,90 pesos argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 2,4%. El tipo de cambio del mercado paralelo se cotizó a 1.435 pesos argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 5,9%. Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso cierre 2026 en 1.728,60 pesos argentinos por dólar estadounidense y 2027 en 1.947,4 pesos argentinos por dólar”, puntualizó el estudio. Estas cifras implican leves correcciones a la baja frente a los informes de meses anteriores.

El comportamiento del tipo de cambio aparece como un factor central para explicar la dinámica de precios. El Banco Central viene aplicando desde 2026 un esquema que permite que la cotización del dólar aumente dentro de una franja ajustada por la inflación reciente, con el objetivo de evitar desfasajes cambiarios. No obstante, el consenso de LatinFocus prevé que el dólar avanzará 18,8% en 2026 —desde los $1.455 del cierre de 2025—, un ritmo menor que el de la inflación proyectada.

En paralelo, el informe destacó que “la actividad económica cayó un 0,3% interanual en noviembre, tras un incremento del 3,2% en octubre. El dato de noviembre fue el más bajo desde septiembre de 2024. En comparación con los datos del mes anterior, los datos de noviembre se moderaron en la manufactura (-8,2% interanual frente al -2,7% de octubre), la construcción (-2,3% frente al +5,3% de octubre) y el transporte y las comunicaciones (+1,8% frente al +2,5% de octubre). Por el contrario, los datos de la agricultura (+10,5% frente al +3,1% de octubre) y la hostelería (+0,3% frente al -0,4% de octubre) repuntaron. En términos intermensuales, la actividad económica disminuyó un 0,3% en noviembre, tras una caída del 0,4% en el mes anterior”.

Para adelante, la recuperación del salario real y tasas de interés más bajas podrían impulsar el consumo privado, mientras que la inversión mejoraría con el resultado de las elecciones de medio término y proyectos bajo el programa RIGI. “Nuestro consenso: Los panelistas de FocusEconomics prevén una expansión del PIB del 3,2% en 2026, sin cambios respecto al mes anterior, y del 3,2% en 2027″, concluyó el informe.

Temas Relacionados

DólarInflaciónEconomistasLatinFocusProyeccionesIPCPreciosÚltimas noticias

Últimas Noticias

ANSES: quiénes cobran hoy, miercoles 18 de febrero 2026

El calendario actualizado incluye el cobro para aquellos que perciben la mínima, titulares de AUH y Asignación por Embarazo, incorporando subas por movilidad y adicionales que impactan en los ingresos de millones de beneficiarios

ANSES: quiénes cobran hoy, miercoles

Fate anunció su cierre definitivo: la histórica marca argentina de neumáticos despedirá a sus 920 empleados y deja de producir

La marca argentina de la familia Madanes Quintanilla tiene 80 años de vida. Es la primera compañía grande que abandona su actividad en los últimos años. Según allegados, todos los trabajadores serán indemnizados

Fate anunció su cierre definitivo:

Retrato del consumidor senior: reflexivo, valora la atención humana y la compra offline, pero con una creciente adopción de tecnología

Una experta describe las preferencias de los 60+ y los nuevos consumos que surgen con la edad. ¿Están las empresas y marcas pensando en ese sector que hoy ya es uno de los de más rápido crecimiento?

Retrato del consumidor senior: reflexivo,

Aumentan los colectivos: cuánto saldrá el boleto de las líneas que conectan la Ciudad con el Cornubano

Los nuevos valores fueron publicados esta madrugada en el Boletín Oficial, en la que el Gobierno alegó que “se han registrado y reconocido incrementos en los precios de insumos y servicios” que afectan al costo de mantenimiento de las unidades

Aumentan los colectivos: cuánto saldrá

La desinflación se hace esperar: por qué la suba de precios no cede y qué pasará en febrero

Las proyecciones privadas anticipan una leve desaceleración para el mes corriente, aunque varios factores limitan la tendencia bajista del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

La desinflación se hace esperar:
DEPORTES
Inter y Atlético de Madrid

Inter y Atlético de Madrid animarán la segunda jornada de los playoffs de la Champions League: la agenda completa de los cruces

El video con el que Benfica busca defender a Prestianni tras la acusación de Vinicius por racismo en el duelo ante Real Madrid

Primer día de los últimos test de pretemporada de la F1: Gasly salió a pista con el Alpine a la espera de Franco Colapinto

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

Fue una promesa del rugby y hoy protagoniza una de las series del momento: “Es un deporte feroz y no va de la mano con la actuación”

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

Finalizó la ronda de negociaciones

Finalizó la ronda de negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Ginebra sin avances concretos hacia la paz

Por qué el arroz con huevo brinda los mismos beneficios que la carne roja en proteínas, según los expertos

Del Museo Van Gogh al Louvre: los 9 robos más impactantes de la historia y cuáles quedaron sin resolver

Michael Caine se refirió al fracaso que marcó su carrera y reconoció que el público nunca llegó a conectar con los personajes

Asesinó a su esposo, tres hijos y un nieto para cobrar los seguros: la macabra historia de Janie Lou Gibbs