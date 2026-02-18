Dólar e inflación: a cuánto llegarán a fin de 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

Los analistas de LatinFocus previeron una desaceleración inflacionaria y un dólar estable para 2026. REUTERS/Matias Baglietto/

El arranque de 2026 exhibe un escenario dispar entre la evolución del dólar y la inflación en Argentina. Mientras la divisa estadounidense cotiza por debajo del nivel con el que cerró el año anterior, el índice de precios al consumidor retomó impulso y se ubica nuevamente cerca del 3% mensual. Esta diferencia obliga a monitorear de cerca el riesgo de atraso cambiario o, en sentido inverso, la persistencia de una inflación elevada en dólares.

En este contexto, las principales consultoras locales e internacionales actualizaron sus estimaciones para los próximos dos años. Los últimos relevamientos muestran pocos cambios respecto a las proyecciones de diciembre, lo que sugiere cierta estabilidad en las expectativas del mercado.

Qué pasará con la inflación

El informe más reciente de LatinFocus señala que el consenso de analistas apunta a una desaceleración inflacionaria, aunque persisten presiones derivadas tanto del esquema cambiario como del ritmo de depreciación del peso. Si bien el índice de precios mantiene una tendencia a la baja en términos interanuales, los datos de los últimos meses muestran una aceleración.

Según el reporte, la inflación “registró una marcada disminución en comparación con el año anterior. Se espera que la inflación siga disminuyendo en los próximos trimestres gracias a la contención del gasto público, la mejora de la competencia en el mercado y la flexibilización de las restricciones a las importaciones. Sin embargo, la fuerte depreciación de la moneda, sumada a la reducción de los subsidios, aumentará la presión alcista”. Las proyecciones sitúan la inflación promedio en 25,4% para 2026, 1,4 puntos por encima del cálculo previo, y en 15,7% para 2027, con un leve ajuste al alza respecto a la estimación de enero.

Las previsiones para el dólar

En cuanto al dólar, el reporte advierte que la apreciación del peso —es decir, un dólar que avanza menos que la inflación o incluso retrocede en términos nominales— intensifica la presión sobre los precios de bienes transables y productos importados.

“El Banco Central permite la depreciación del peso dentro de una banda indexada a la inflación pasada, una medida que busca evitar una apreciación real. El peso se cotizó a 1.432,90 pesos argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 2,4%. El tipo de cambio del mercado paralelo se cotizó a 1.435 pesos argentinos por dólar estadounidense el 6 de febrero, con una apreciación intermensual del 5,9%. Se prevé que ambos tipos de cambio se debiliten para finales de 2026. Los panelistas de FocusEconomics prevén que el peso cierre 2026 en 1.728,60 pesos argentinos por dólar estadounidense y 2027 en 1.947,4 pesos argentinos por dólar”, puntualizó el estudio. Estas cifras implican leves correcciones a la baja frente a los informes de meses anteriores.

El comportamiento del tipo de cambio aparece como un factor central para explicar la dinámica de precios. El Banco Central viene aplicando desde 2026 un esquema que permite que la cotización del dólar aumente dentro de una franja ajustada por la inflación reciente, con el objetivo de evitar desfasajes cambiarios. No obstante, el consenso de LatinFocus prevé que el dólar avanzará 18,8% en 2026 —desde los $1.455 del cierre de 2025—, un ritmo menor que el de la inflación proyectada.

En paralelo, el informe destacó que “la actividad económica cayó un 0,3% interanual en noviembre, tras un incremento del 3,2% en octubre. El dato de noviembre fue el más bajo desde septiembre de 2024. En comparación con los datos del mes anterior, los datos de noviembre se moderaron en la manufactura (-8,2% interanual frente al -2,7% de octubre), la construcción (-2,3% frente al +5,3% de octubre) y el transporte y las comunicaciones (+1,8% frente al +2,5% de octubre). Por el contrario, los datos de la agricultura (+10,5% frente al +3,1% de octubre) y la hostelería (+0,3% frente al -0,4% de octubre) repuntaron. En términos intermensuales, la actividad económica disminuyó un 0,3% en noviembre, tras una caída del 0,4% en el mes anterior”.

Para adelante, la recuperación del salario real y tasas de interés más bajas podrían impulsar el consumo privado, mientras que la inversión mejoraría con el resultado de las elecciones de medio término y proyectos bajo el programa RIGI. “Nuestro consenso: Los panelistas de FocusEconomics prevén una expansión del PIB del 3,2% en 2026, sin cambios respecto al mes anterior, y del 3,2% en 2027″, concluyó el informe.