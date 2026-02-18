Economía

ANSES: quiénes cobran hoy, miercoles 18 de febrero 2026

El calendario actualizado incluye el cobro para aquellos que perciben la mínima, titulares de AUH y Asignación por Embarazo, incorporando subas por movilidad y adicionales que impactan en los ingresos de millones de beneficiarios

El calendario de pagos ANSES
El calendario de pagos ANSES del miércoles 18 de febrero de 2026 incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones clave para millones de beneficiarios (ANSES)

Con el calendario de pagos actualizado de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), miles de beneficiarios esperan hoy, miércoles 18 de febrero de 2026, recibir sus haberes. El cronograma oficial contempla tanto jubilaciones como pensiones, asignaciones y planes sociales, respetando la terminación del DNI y los feriados nacionales del mes.

Las sumas que se abonan incluyen actualizaciones y, en algunos casos, un bono extraordinario que impacta en el monto final de la prestación.

¿Quiénes cobran hoy, 18 de febrero?

Esta jornada, marca una fecha clave dentro del cronograma de pagos de ANSES, donde diversas prestaciones se acreditan según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

Quienes perciben la jubilación mínima y tienen DNI terminado en 5 podrán cobrar hoy. Este grupo accede tanto al haber mensual como, en caso de corresponder, al bono extraordinario dispuesto para el mes.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH)

Hoy también reciben el pago los titulares de Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo cuyo DNI finaliza en 5. Este beneficio es clave para familias que dependen de estas asignaciones para cubrir gastos esenciales.

Jubilados y pensionados con la
Jubilados y pensionados con la mínima y DNI finalizado en 5 pueden cobrar hoy su haber mensual y el bono extraordinario correspondiente (NA)

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo cuyo DNI termina en 4 están habilitadas para cobrar en esta fecha. El monto mensual se acredita siguiendo el calendario de terminaciones estipulado para cada mes.

¿De cuánto son las jubilaciones en febrero 2026?

El monto de las jubilaciones para febrero incorpora el haber mensual actualizado y, para muchos beneficiarios, un bono extraordinario. El haber mínimo garantizado se ubica en $359.254,35, mientras que el máximo alcanza los $2.417.441,63.

Si corresponde el bono de $70.000, la jubilación mínima llega a $429.219,42. Se acredita de manera automática junto con los haberes de quienes cobran la mínima y los titulares de pensiones no contributivas.

Para quienes perciben montos superiores al mínimo, el bono se otorga de manera proporcional, de modo que la suma total entre haber y bono no supere los $429.254,34.

El haber mínimo jubilatorio en
El haber mínimo jubilatorio en febrero se fija en $359.254,35, con posibilidad de sumar un bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Prestación Básica Universal (PBU) se establece en $164.342,47, y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $287.403,48.

Las pensiones no contributivas por invalidez o vejez se fijan en $251.453,59, de acuerdo con los valores difundidos por ANSES y la actualización vigente.

El ajuste anunciado por el organismo implica un incremento del 2,85% en los haberes, debido a la fórmula de movilidad establecida por el decreto 274/2024, que actualiza los montos por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago.

¿De cuánto son las asignaciones en febrero 2026?

Las asignaciones familiares y universales también reciben un aumento. La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $129.082,71. La Asignación por Embarazo (AUE) se eleva a $121.818,42, de los cuales el 80% se abona mensualmente y el 20% restante se liquida una vez al año, tras la presentación de las libretas correspondientes.

La Asignación Universal por Hijo
La Asignación Universal por Hijo en febrero alcanza $129.082,71 y la Asignación por Embarazo sube a $121.818,42, según la actualización oficial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AUH por Discapacidad llega a $420.312,22, destinada a familias con hijos con discapacidad.

Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo se fija en $64.547,52 para el primer rango de ingresos familiares, según el esquema vigente de ANSES.

También se encuentran habilitadas las asignaciones de pago único por matrimonio, adopción y nacimiento, aunque el calendario para estos casos se extiende desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo para la primera quincena, y desde el 24 de febrero al 12 de marzo para la segunda.

