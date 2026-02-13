Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 13 de febrero

El BCRA inyecta pesos y el Tesoro los saca de circulación: cuál es la estrategia de Economía que está golpeando al dólar El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del banco central del país, Santiago Bausili (Reuters)

Mientras que ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compraba la mayor cantidad de reservas desde la salida del cepo con USD 214 millones, Finanzas llevaba a cabo un rollover de 123% de los vencimientos de deuda pública. Esta combinación de inyectar pesos por un lado y retirarlos por el otro generó lecturas diversas entre economistas y operadores financieros, que pusieron el foco en cuál es la estrategia del equipo económico y los impactos que tiene sobre el dólar que se encuentra en calma, incluso con una tendencia a la baja, en las últimas jornadas.