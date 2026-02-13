Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 13 de febrero

La divisa al público es ofrecida a $1.415 en el Banco Nación. El blue es ofrecido a $1.440. En 2026 el BCRA lleva comprados USD 2.000 millones en el mercado

13:05 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar al público?

En sintonía con el dólar mayorista, también el jueves también cayó el dólar al público, que terminó operado con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

13:05 hsHoy

El BCRA inyecta pesos y el Tesoro los saca de circulación: cuál es la estrategia de Economía que está golpeando al dólar

El contexto monetario mantiene la atención de los analistas, que observan los movimientos del Banco Central y el Ministerio de Economía, y sus efectos sobre las tasas, la liquidez y el tipo de cambio

El ministro de Economía de
El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, y el presidente del banco central del país, Santiago Bausili (Reuters)

Mientras que ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) compraba la mayor cantidad de reservas desde la salida del cepo con USD 214 millones, Finanzas llevaba a cabo un rollover de 123% de los vencimientos de deuda pública. Esta combinación de inyectar pesos por un lado y retirarlos por el otro generó lecturas diversas entre economistas y operadores financieros, que pusieron el foco en cuál es la estrategia del equipo económico y los impactos que tiene sobre el dólar que se encuentra en calma, incluso con una tendencia a la baja, en las últimas jornadas.

13:05 hsHoy

Dólar en baja: cuáles son los dos datos que entusiasman al Gobierno

La cotización mayorista cayó a $1.395 y encadenó seis ruedas consecutivas en baja

Las altas tasas en pesos
Las altas tasas en pesos desplazan al dólar del interés inversor.

La plaza cambiaria operó ayer con moderada tendencia a la baja y confirmó un sesgo que le da margen al Gobierno en su empeño de derrotar a la inflación. El dólar mayorista rompió el piso de los 1.400 pesos después de tres meses y estiró la distancia con el techo de las bandas cambiarias. Todos los balances -al menos de corto plazo- son positivos desde la perspectiva del Gobierno.

13:05 hsHoy

El Banco Central volvió a comprar dólares y acumula más de USD 2.000 millones en 2026

El BCRA hilvanó 29 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. Qué pasó con las reservas internacionales

El BCRA encadenó 29 ruedas
El BCRA encadenó 29 ruedas consecutivas con saldo comprador en el mercado cambiario. REUTERS/Enrique Marcarian

En un contexto de estabilidad cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 29 jornadas consecutivas con saldo favorable en sus intervenciones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, tras adquirir USD 141 millones este jueves. Desde el inicio de 2026, la autoridad monetaria sumó más de USD 2.000 millones, cifra que equivale a poco más del 20% de la meta anual de acumulación de reservas.

13:05 hsHoy

Crecen los plazos fijos en dólares: cómo funcionan y qué tasas pagan los bancos

El crecimiento se da en un contexto de fuerte recuperación de los depósitos en moneda extranjera y tras la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, las subas de rendimientos y el blanqueo de capitales

El total de depósitos en
El total de depósitos en dólares del sector privado alcanzó los USD 37.000 millones en diciembre, el nivel más alto desde la salida de la convertibilidad (Reuters)

Los depósitos a plazo fijo en dólares del sector privado continúan con una tendencia de crecimiento sostenido en Argentina y se acercan a romper la barrera de los USD 10.000 millones, según la última información difundida por el Banco Central.

13:04 hsHoy

El dólar cayó por sexto día seguido, perforó los $1.400 y tocó su menor valor en casi cuatro meses

El tipo de cambio mayorista rompió el piso de los $1.400 por primera vez desde octubre, tras la exitosa licitación de bonos del Tesoro. En el Banco Nación bajó a $1.415

Mientras el dólar sigue en
Mientras el dólar sigue en baja, se aleja del techo de las bandas cambiarias.

Mientras que las acciones y los bonos pierden el rumbo en este primer tramo del año, la tendencia del dólar se ve acentuada a la baja, en un comportamiento que se vincula a una oferta firme en el mercado -y por encima de lo habitual para esta época del año- y la contracción de pesos que efectúa el Tesoro nacional con sus licitaciones de bonos de muy corto plazo.

