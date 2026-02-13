Dólar en baja: cuáles son los dos datos que entusiasman al Gobierno

Las altas tasas en pesos desplazan al dólar del interés inversor.

La plaza cambiaria operó ayer con moderada tendencia a la baja y confirmó un sesgo que le da margen al Gobierno en su empeño de derrotar a la inflación. El dólar mayorista rompió el piso de los 1.400 pesos después de tres meses y estiró la distancia con el techo de las bandas cambiarias. Todos los balances -al menos de corto plazo- son positivos desde la perspectiva del Gobierno.

El dólar mayorista encadenó este jueves el sexto descenso consecutivo, para tocar un piso en cuatro meses. El tipo de cambio oficial descontó cinco pesos o 0,4%, a $1.395, para terminar por debajo de los $1.400 por primera vez desde el 15 de octubre ($1.380).

El Banco Central fijó para la fecha un techo de su régimen de bandas cambiarias en los $1.583,39, que dejó al dólar mayorista a 188,39 pesos o 13,5% de ese límite de libre flotación. Se trata de la mayor brecha en casi siete meses, desde el 14,1% del 24 de julio de 2025.

Un dólar alejado del techo cambiario -casi 14% debajo de ese límite de flotación- habilita compras oficiales en el mercado por encima del 5% de la oferta total establecido, sin que ello redunde en presiones devaluatorias. Mientras crecen las reservas netas, un dólar que se mantiene débil ayuda también a ponerle “paños fríos” a una inflación que se acercó peligrosamente al umbral del 3% mensual, una cifra que de mantenerse, puede derribar rápido la sensación de desinflación de la economía, factor clave en la victoria electoral en las legislativas de octubre último.

Sexta baja para el dólar

Fue decisivo en el declive del dólar por sexta rueda consecutiva una exitosa colocación de deuda de corto plazo a manos del Tesoro, que tomó el miércoles 9,02 billones de pesos (equivalentes a USD 6.420 millones) en una operatoria que cubrió de sobra los vencimientos mediante diferentes instrumentos, lo que representó una renovación (rollover) del 123,4% ante las urgencias a cubrir.

Esta absorción temporal de pesos reforzó el plan oficial para contener la inflación y mantener muy apocada la demanda de dólares, mientras el Banco Central aprovecha la liquidez de divisas y suma reservas internacionales.

“Con el programa de compra de reservas del BCRA, en lo que va del año el Gobierno se encuentra sobrecumpliendo sus objetivos”, reportó el equipo de Research de Puente.

En sintonía con el dólar mayorista, también cayó el dólar al público, que terminó operado con baja de cinco pesos o 0,35%, a $1.415 para la venta, según la referencia del Banco Nación.

Los contratos de dólar futuro negociaron todos en baja, en un rango de 0,6% a 1,1%, con negocios por el equivalente a USD 1.070,5 millones, según la plataforma A3 Mercados. La postura más negociada, para el cierre de febrero, cedió ocho pesos o 0,6%, a 1.414 pesos.

A contramano de las cotizaciones del dólar en los segmentos formales, el dólar blue avanzó cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. De todos modos el dólar informal registra un fuerte descenso de 61 pesos o 4,2% en lo que va del año.

El BCRA adquirió este jueves USD 141 millones (35,3% de la oferta de contado), para encadenar 29 sesiones de negocios con compras en el mercado, así totaliza un saldo a favor de totalizaron USD 2.047 millones por su intervención en 2026.

Por otro lado, las reservas internacionales alcanzan actualmente USD 45.056 millones, con una baja diaria de 251 millones de dólares. Impactó en el stock bruto la caída de 3,1% en la cotización del oro (USD 4.941,60 la onza).

La Bolsa cayó 5,5%

Por el contrario, ayer no hubo euforia en la Bolsa porteña tras la aprobación en el Senado del proyecto de Ley de Modernización Laboral, que salió con múltiples modificaciones respecto del proyecto inicial y todavía debe pasar por el tamiz de la Cámara de Diputados.

La salida de fondos vino asociada a la liquidación de acciones vinculadas al sector de software llevaron este jueves a pérdidas de más de 1% en los principales índices de Wall Street. En ese contexto, los activos emergentes suelen sufrir más que los de los mercados desarrollados y es por eso que se observaron muy amplias bajas para los títulos de renta variable argentina, como Globant (-17,9%), Grupo Galicia (.9,7%), Banco Supervielle (-9%), Banco Francés (-8,3%) y Telecom (-8,1%).

Acciones locales en Wall Street (Rava Bursátil, precios en dólares)

El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se desplomó 5,5%, en los 2.851.779 puntos, para redondear en transcurso de 2026 una abrupta caída de 10 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- descontaron un 0,2% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan avanzó doce unidades para la Argentina, en los 514 puntos básicos, pues incidió también la suba de precios de los bonos del Tesoro de los EEUU y la consiguiente baja de sus rentabilidades en unos ocho puntos básicos.

La votación legislativa de la ley de Modernización Laboral se concretó durante la madrugada del jueves, con un oficialismo que debió negociar cambios a la iniciativa original con el objetivo de fomentar las inversiones y el empleo formal, ante la resistencia de parte del peronismo, que argumentó que la normativa en juego conduce a la vulneración de derechos de los trabajadores.

“El oficialismo consiguió su primera victoria legislativa de 2026, al avanzar con la aprobación de la reforma laboral en el Senado con 42 votos a favor”, remarcó Portfolio Personal Inversiones.

“La aprobación de la reforma laboral por el Congreso será un punto de partida para una continuación en el recorrido alcista de las acciones”, evaluó Capital Markets Argentina.