Cuánto cobrará un empleado bancario en febrero, tras el último acuerdo paritario

El gremio acordó una suba equivalente a la inflación del mes pasado. A cuánto se elevó el sueldo básico

Los empleados bancarios recibirán una suba salarial equivalente al porcentaje de inflación de enero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector bancario continúa ajustando las condiciones salariales de acuerdo a la evolución de la economía. La actualización de los salarios se enmarca en las negociaciones periódicas entre el gremio y las entidades financieras, en busca de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores frente a las variaciones en el costo de vida.

La Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, anunció que los empleados bancarios recibirán una suba salarial equivalente al porcentaje de inflación de enero, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec. Esta actualización automática surge del acuerdo vigente entre el sindicato y las cámaras empresariales del sector.

Así, los empleados bancarios tendrán un aumento salarial del 2,9%, por la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.

Los empleados bancarios tendrán un aumento salarial del 2,9%, por la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entendimiento alcanzado involucra a la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).

El incremento se aplicará sobre la remuneración bruta mensual correspondiente a diciembre de 2025 y abarcará todos los conceptos, tanto remunerativos como no remunerativos, además de los adicionales convencionales y no convencionales.

El monto mínimo para el Día del Bancario fue establecido en $1.894.425,01, aunque este valor podrá ser modificado en futuras revisiones. El mecanismo de ajuste continuará durante febrero de 2026 y la próxima instancia de negociación paritaria está prevista para la segunda quincena de marzo de ese año.

Cabe mencionar que el gremio resulta una de las excepciones, considerando que en diciembre de 2025, la capacidad de compra de las remuneraciones promedio en el empleo formal del sector privado sufrió un retroceso, acumulando cuatro meses de reducción. Según datos de la Secretaría de Trabajo, entre septiembre y diciembre, la caída acumulada alcanzó el 2,4%.

En diciembre de 2025, la capacidad de compra de las remuneraciones promedio en el empleo formal del sector privado sufrió un retroceso, acumulando cuatro meses de reducción. REUTERS/Francisco Loureiro/

A pesar de una leve recuperación del 0,3% en el salario real promedio de los principales convenios colectivos entre noviembre y diciembre, solo 6 de los 27 acuerdos de mayor cobertura lograron incrementos que alcanzaron o superaron la inflación de ese mes (2,8%). Esta mejora se produce tras cuatro meses consecutivos de caídas, que acumularon una baja del 2,5% entre agosto y noviembre.

Otras paritarias

Hubo otros gremios que también definieron paritarias para estos meses con aumentos por encima del promedio. Por caso, el reciente acuerdo de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —compuestas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo adicional de $60.000— correspondientes a enero, febrero y marzo.

A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando en los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.

El acuerdo, firmado entre la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, contempla una cláusula de revisión en marzo de 2026 para evaluar posibles ajustes ante desfases inflacionarios.

(Freepik)
(Freepik)

En el sector salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) acordó un aumento global del 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, correspondiente al período de abril de 2025 a marzo de 2026, ajustado según la inflación oficial del INDEC.

Por su parte, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo pactaron un incremento del 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos. Según el convenio, el salario de la categoría peón alcanzará los 2.344.000 pesos en enero de 2026.

Esta mejora anual supera el 50% en términos salariales, sin contar sumas extra, duplicando el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y constituyendo uno de los avances más significativos del período.

El aumento se produce en un contexto de fuerte actividad industrial: la industria aceitera procesa actualmente el mayor volumen de girasol desde el año 2000, con perspectivas de crecimiento sostenido durante 2026.

