ANSES: quiénes cobran hoy, viernes 13 de febrero de 2026

ANSES realiza el pago de jubilaciones y pensiones mínimas este viernes 13 de febrero de 2026, con actualización de haberes y bono incluido

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) realiza hoy viernes 13 de febrero de 2026 el pago de haberes para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de acuerdo con el calendario oficial de febrero.

El cronograma se encuentra ajustado por la actualización de montos tras el aumento de 2,8% aplicado este mes y por la organización de fechas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), una práctica que busca ordenar el flujo de beneficiarios en las sucursales bancarias. Los pagos abarcan tanto haberes mínimos como otras prestaciones claves del sistema de seguridad social argentino.

En esta jornada, ANSES abona los haberes a jubilados y pensionados cuyos documentos terminan en 4, conforme a la segmentación establecida. Este grupo percibe la jubilación mínima, que en febrero se encuentra fijada en $359.254,35, a lo que se suma el bono previsional de $70.000. El total a cobrar alcanza los $429.254,35 para quienes reciben el haber mínimo. El bono, vigente desde marzo de 2024, continúa como refuerzo para compensar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación.

Los beneficiarios de jubilación mínima con DNI terminado en 4 cobran $429.254,35, monto que incluye el bono previsional de $70.000

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) con DNI terminados en 4 reciben hoy su prestación, de acuerdo con el calendario oficial. El monto general de la AUH se ubica en $129.096, aunque el pago directo tras la retención del 20% es de $103.276,80. Para hijos con discapacidad, la asignación asciende a $420.354, con un pago directo de $336.283,20, según la misma fuente.

La Asignación por Embarazo (AUE) también acredita el pago hoy a titulares con DNI finalizado en 3, en línea con el esquema que escalona los depósitos para evitar aglomeraciones. El monto actualizado responde al mismo ajuste por inflación que impacta sobre el resto de las prestaciones sociales. Además, la Asignación por Prenatal y Maternidad se paga a quienes tienen documentos terminados en 4 y 5.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) para beneficiarios con DNI finalizados en 8 y 9 también se abonan este viernes. Estas pensiones, destinadas a personas con discapacidad, vejez o madres de siete hijos, se actualizan en un 2,85% y reciben el mismo bono de $70.000. El monto total para las PNC por vejez y discapacidad asciende a $321.453,59. Las madres de siete hijos cobran el equivalente a la jubilación mínima con refuerzo: $429.254,35.

Las Pensiones No Contributivas para vejez, discapacidad y madres de siete hijos se abonan este viernes a titulares con DNI finalizados en 8 y 9, con actualización del 2,85%

El calendario de pagos de febrero fue modificado por ANSES para adaptarse a los feriados nacionales de Carnaval, que este año caen el lunes 16 y martes 17. Esta reorganización impactó en la distribución de fechas, concentrando algunos pagos tras el fin de semana largo para cumplir con los plazos previsionales. El esquema agrupa varias terminaciones de DNI en jornadas consecutivas hacia el final del ciclo, una estrategia que ya se implementó en años anteriores.

En cuanto a las prestaciones de pago único, como las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción, las fechas de cobro para la primera quincena se extienden desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo. La segunda quincena inicia el 24 de febrero y también se prolonga hasta el 12 de marzo. El monto de estas asignaciones también se incrementó, situándose en $75.246 por nacimiento, $449.888 por adopción y $112.668 por matrimonio.

La consulta de recibos de haberes y detalles de liquidación se habilita desde el 9 de febrero a través de la plataforma Mi ANSES, donde cada beneficiario puede verificar el monto exacto a percibir, la fecha de acreditación y los descuentos aplicados. La herramienta requiere el ingreso de CUIL y clave de la Seguridad Social para acceder a la información personalizada.

La Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal y Maternidad se pagan hoy a titulares con DNI terminados en 3, 4 y 5 respectivamente, según la segmentación de ANSES

El cronograma de pagos para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comienza el lunes 23 de febrero y se extiende por toda la semana, siempre segmentado por la terminación del DNI. Para este grupo, los haberes se ajustan en la misma proporción que el mínimo, aunque el monto recibido varía según la historia previsional de cada titular.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda consultar el calendario oficial y los canales digitales para confirmar las fechas y los montos, ya que estos pueden sufrir modificaciones excepcionales por cuestiones operativas o por el impacto de feriados. Además, ANSES recordó que los pagos se acreditan en las cuentas bancarias habituales sin necesidad de realizar trámites adicionales, una medida que busca agilizar el proceso y reducir la asistencia presencial a las sucursales.

Para quienes perciben la Prestación por Desempleo, el pago correspondiente a febrero se realizará entre el 24 de febrero y el 2 de marzo, también escalonado por terminación de DNI. Los nuevos topes para este beneficio se ubican en $173.400 como mínimo y $346.800 como máximo, aunque los montos efectivamente abonados corresponden al período anterior debido a la liquidación a mes vencido.

Los recibos y detalles de liquidación pueden consultarse desde el 9 de febrero en la plataforma Mi ANSES, con información personalizada para cada beneficiario

En resumen, el viernes 13 de febrero de 2026 ANSES paga a jubilados, pensionados, titulares de AUH, SUAF, AUE, prenatal, maternidad y pensiones no contributivas con documentos terminados en los números asignados para esta jornada. La actualización de haberes y la vigencia del bono refuerzan el esquema de protección social, que alcanza a millones de personas en todo el país. Las fechas y los montos pueden consultarse en el portal oficial del organismo.