ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 si mi DNI termina en 6

El cronograma determina las fechas de cobro para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del DNI y el tipo de prestación correspondiente

La ANSES publicó el calendario de pagos de febrero 2026 para jubilaciones, pensiones y asignaciones según terminación de DNI (ANSES)

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario oficial de pagos para febrero de 2026, que determina la fecha exacta en que cada beneficiario recibirá su prestación según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Si tu DNI termina en 6, es fundamental consultar el cronograma para planificar tus finanzas y evitar demoras en el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El cronograma, publicado por la ANSES y disponible en su sitio web, organiza las fechas según el tipo de prestación y la terminación del documento, considerando los feriados nacionales y el esquema escalonado dispuesto para evitar demoras en las entidades bancarias.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo y tienen DNI terminado en 6 podrán cobrar el miércoles 19 de febrero de 2026. El monto actualizado de la jubilación mínima para este mes es de $359.254,35, pero si se incluye el bono extraordinario de $70.000, el total asciende a $429.219,42. Este pago busca acompañar la suba de precios y se acredita automáticamente, según el esquema de movilidad mensual regulado por el decreto 274/2024.

La Administración Nacional de la Seguridad Social también recuerda que el monto máximo para febrero es de $2.417.441,63. El calendario puede consultarse en cualquier momento a través del sitio web oficial del organismo o en la aplicación Mi ANSES.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes cobran una jubilación o pensión superior al haber mínimo y tienen DNI finalizado en 6, el pago está programado para el jueves 26 de febrero de 2026. En este caso, el bono extraordinario se otorga de manera proporcional solo si la suma del haber y el bono no supera los $429.254,34, según lo dispuesto por la normativa vigente.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 6 podrán cobrar el miércoles 19 de febrero de 2026. El monto básico de la AUH para febrero es de $52.554 por cada hijo o hija, según la última actualización difundida por ANSES, aunque puede variar si se acreditan complementos o retenciones previas.

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo o la Asignación Familiar por Hijo y tienen DNI terminado en 6 cobrarán el 19 de febrero (ANSES)

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) con DNI terminado en 6 recibirán el pago correspondiente el jueves 20 de febrero de 2026. El monto de la asignación para este mes se ubica en $52.554 por embarazo, según la escala oficial publicada por ANSES para el ciclo vigente.

Este beneficio está destinado a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y se acredita utilizando el mismo sistema de escalonamiento que rige para otras asignaciones.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes perciben la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad con DNI finalizado en 6 cobrarán el martes 18 de febrero de 2026. El monto de la asignación por prenatal varía según los ingresos del grupo familiar, pero el valor base para febrero es de $52.554 por embarazo, de acuerdo con el esquema oficial de ANSES.

Pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas para personas con invalidez o vejez que tienen DNI terminado en 6 se acreditarán el jueves 12 de febrero de 2026. El monto actualizado de estas pensiones es de $251.453,59 por persona, cifra que incluye el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a quienes no cuentan con los años de aporte requeridos para jubilarse, se eleva a $287.403,48 para este mes.

Desempleo Plan 1

Los beneficiarios del Seguro por Desempleo Plan 1 que tienen DNI terminado en 6 podrán cobrar el viernes 27 de febrero de 2026. El monto varía según el tiempo de aportes y la situación particular del trabajador, por lo que se recomienda consultar el recibo de haberes a través de la plataforma oficial de ANSES.

Otros beneficios y asignaciones

Las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento o adopción estarán disponibles desde el 10 de febrero hasta el 12 de marzo de 2026, sin distinción por terminación de documento. Las asignaciones familiares asociadas a pensiones no contributivas se abonan entre el 9 de febrero y el 12 de marzo para todos los DNI.

La consulta del calendario completo y de los montos actualizados puede realizarse en el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social, por teléfono o en las delegaciones habilitadas en todo el país.

